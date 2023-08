"Hay que dar una vuelta a la burocracia en el servicio público de empleo"

Al investigador que fue Borja Sánchez García (Mieres, 1979) le sigue gustando mucho "cacharrear" en el laboratorio, pero al político en el que se convirtió en 2019 también le ha enganchado esta "sensación de poder hacer cosas" que da la primera línea de decisión. Tanto que en cuatro años ha conseguido un ascenso, que el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad de la pasada legislatura es ahora el de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo. Han crecido el membrete y las responsabilidades de su Consejería y todavía tiene que hacer el cálculo para saber por cuánto se ha multiplicado el personal a su cargo, pero puede que sólo en los servicios centrales se haya duplicado. Asegura que no le pesa el ascenso a la condición de hombre fuerte del nuevo Gobierno y que al biólogo que sigue ahí le tienta el retorno al laboratorio, pero también que tiende a terminar las tareas que empieza. En la mesa de su despacho hay un ordenador con dos monitores: a su derecha, dos pizarras con hojas de papel, muy analógicas, que tienen esquemas dibujados.

–¿Puede que haya sido el consejero menos cuestionado por la oposición? No estaría mal para un recién llegado en una consejería nueva.

–Al principio, la creación de la Consejería sí fue muy cuestionada, pero veníamos a reivindicar algo que luego hemos demostrado, que en Asturias hay un gran yacimiento, que ya es real, de ciencia, innovación y, sobre todo, talento. Lo que nos toca ahora es explotarlo y obtener resultados. Queremos más empleo, más innovación, más empresas. Desbordamos con creces lo que traíamos en el programa y hemos podido ir estructurando un ecosistema que hasta 2019 funcionaba de forma desconectada y que se ha engranado muy bien.

–Todo tiene su reverso, y como contrapartida el nombre de su consejería crece. Empresas, empleo, atracción de inversiones, formación, modelo productivo... ¿Siente vértigo?

–Afronto este reto con la misma ilusión que la creación de la consejería para poner la ciencia, la innovación y la Universidad en el centro de la acción política. Aunque pueda verse como una macroconsejería, realmente es un paso natural si nos queremos alinear con las políticas europeas. En Asturias estamos siendo pioneros en la tarea de aunar los tres pilares de la sociedad del conocimiento tal y como la definió el Consejo Europeo en Lisboa en el año 2000, la innovación, la investigación y la formación, con los efectos prácticos que persigue: que haya más empresas, que sean más verdes, digitales e inclusivas, que nuestra economía sea más resiliente y se cree mucho más empleo... Todo esto se recoge en esas cuatro palabras del nombre de la Consejería. Vértigo, ninguno; ganas de trabajar, muchísimas.

Asturias debe posicionarse como una región donde se imparte formación de vanguardia focalizada en la transición energética y la digitalización

–¿Se sentirá satisfecho si de aquí a cuatro años consigue qué?

–Si lograra que esa conexión entre ciencia, innovación y formación se tradujese en menos paro, más empleo, más empresas y más grandes, innovadoras e internacionales.

–Hay quien no ve claras las fronteras entre su consejería y la de Nieves Roqueñí. ¿Quién hará qué?

–Con la Consejería de Transición Ecológica tendremos que colaborar codo con codo, pero si tengo que marcar una diferencia clara diría que ellos se van a focalizar más en la transición verde y digital que debe hacer la industria y nosotros, en seguir impulsando la innovación, la internacionalización de las empresas, la atracción de inversiones y el avance en el empleo tecnológico. Se diría que nosotros estamos más centrados en la instauración de un nuevo modelo productivo. La separación es perfectamente clara, aunque tendremos que trabajar mucho con ellos.

–¿Por ejemplo?

–Tenemos encomendada la atracción de inversiones, y eso tiene un componente de tramitación muy importante en el que vamos a tener que colaborar, pero eso yo ya lo he hecho con Nieves, siendo ella viceconsejera de Medio Ambiente, desde hace tiempo.

–También tiene la encomienda de la interlocución con las empresas. ¿Y si son industriales? ¿Quién será el interlocutor si hay un riesgo de deslocalización industrial?

–Ante ese riesgo tiene que actuar todo el Gobierno. La Dirección General de Empresas será la ventanilla única para el tejido empresarial. Siempre que alguna tenga un problema en su día a día, en el ámbito administrativo que sea, o cuando haya un informe atascado, su interlocutor va a ser esta Dirección General.

–¿A quién le pregunto si Asturias va a pujar en serio por la planta de baterías para coches eléctricos de BYD?

–En esa carrera estamos. Ya veremos cómo finaliza, porque la última palabra la tiene la empresa. En el procedimiento que tenemos establecido, cuando hay un interés empresarial por invertir en Asturias formamos un grupo de trabajo con diferentes departamentos que van acompañando a la empresa a lo largo de todo el proceso. Eso va a seguir siendo así, porque no queremos que quede ninguna posibilidad de atracción empresarial sin atender. Tenemos que estar muy atentos en Madrid y en los foros internacionales, y conseguir que el procedimiento sea ordenado, que por cada posible inversor haya un equipo que lo acompañe. Eso va a depender de mí, a través de la Subdirección General de Atracción de Inversiones.

–¿Cómo va ésta en concreto?

–Progresamos adecuadamente. La decisión final es de la empresa, pero la delegación que les acompaña está realizando el trabajo muy bien. En estos asuntos, no obstante, lo importante es estar en la competición. Si no estás, el resultado ya lo sabes.

–Entre las tareas que debe compartir con Nieves Roqueñí está la negociación de la concertación social. ¿Se llevará con ella mejor que con su antecesor, Enrique Fernández?

–Me llevo estupendamente con los dos. He trabajado muy bien con ambos.

–¿No hubo ningún problema entonces con la transformación del Idepa en Sekuens y con su traspaso desde Industria?

–Siempre que hay cambios surge algún tipo de resistencia, pero eso es lo natural. También sucedió con la creación de esta Consejería. Durante el mandato entendimos que lo mejor para Asturias era avanzar hacia el cambio de modelo productivo de la mano de la ciencia y la innovación y que para ello era necesaria una agencia y gestionar la política de I+D e innovación de forma paralela y unida a la de promoción económica. En Enrique siempre he encontrado un colaborador. Las resistencias son múltiples y vienen de otros lugares.

Si somos capaces de canalizar bien la captación de talento y el potencial de Asturias para el teletrabajo, crearán muchos empleos indirectos

–"Ya tiene su señor pyme", le dijo Adrián Barbón al portavoz del PP, Diego Canga, que había reclamado un departamento para identificar los problemas de las empresas. ¿Va a ser eso su director general de Empresas? ¿Le han copiado la idea al PP?

–Eso es una parte. La Dirección General será algo más que esa esa ventanilla única. También va a tener la responsabilidad de diseñar programas para hacer crecer a las empresas, para que se internacionalicen y exporten todavía más o para que incorporen la innovación a su cadena de valor, y contará con otra vertiente dedicada al emprendimiento.

–La patronal y las cámaras de comercio le han puesto ya unas cuantas tareas. Recortarles burocracia por ejemplo.

–De entrada hay que entender que la burocracia es necesaria, que significa garantía incluso para las propias empresas. Cualquiera de ellas querrá poder reclamar si una licitación no le convence... Lo que ocurre es que muchas veces los plazos se nos van por el diseño del instrumento que se escoge para cada convocatoria de ayudas o financiaciones. El problema es ese y la agilidad, y ahí ya se han dado pasos con las leyes de medidas urgentes y de calidad ambiental.

–¿Qué más harán?

–Con esto hay que ser muy pedagógicos, pero nuestra intención es tener buenas herramientas para que esa burocracia que perciben la empresa y el ciudadano den sensación de agilidad. Es importante tener interlocutores en la Administración, porque saber en qué punto se encuentran los procedimientos da un horizonte cierto, y nosotros trataremos de que ninguna pregunta quede sin respuesta.

–Pero aparte de la interlocución, habrá proyectos concretos para agilizar procedimientos y plazos de resolución.

–Es que lo principal son los instrumentos. Para la parte de I+D, de innovación y promoción económica, nosotros ya tenemos la Agencia, pero ahora tenemos que adaptar a los tiempos y, sobre todo, reforzar el SEPEPA (Servicio Público de Empleo). Si queremos acompasar la oferta de empleo con la demanda, no nos queda otra. Repito que la burocracia no es un concepto negativo, pero hay que dar una vuelta a los procedimientos y hacer con el servicio de empleo lo que hemos hecho con la Agencia. No podemos dar la espalda a las leyes de procedimiento administrativo, pero sobre ese marco normativo tendremos que ser lo más ágiles posible.

–¿Se trata de trasladar al SEPEPA el modelo de Sekuens?

–Con sus peculiaridades. No es lo mismo manejar programas de empleo que de innovación o ayudas a emprendedores, pero lo importante es el procedimiento a través del cual se despliega una ayuda, una subvención o una financiación. No es igual una licitación que una concurrencia competitiva o una no competitiva, y todas son figuras perfectamente posibles. Para cada cuestión tendremos que estudiar el mejor modelo, y sobre todo, dar plazos ciertos. Con los contratos Severo Ochoa, nosotros demostramos que se podía resolver una convocatoria al año…

–También se le piden nuevas estrategias para el retorno del talento emigrado. ¿Las habrá?

–Hemos puesto en marcha el programa de nómadas digitales con bastante repercusión y mucha gente que está viniendo a Asturias a teletrabajar. También vamos a mantener el programa "Margarita Salas" en el ámbito de la I+D+i, pero todo esto debe ser una labor transversal. Tenemos uno de los niveles de empleo tecnológico más elevados del país, especialmente en la alta tecnología, y tenemos que saber que el talento va a venir si hay oportunidades. Por eso debemos seguir reforzando las estrategias para que las empresas sigan fijando sus departamentos de I+D en la región como hasta ahora, afianzar nuestro centro tecnológico y promover que nuestras pymes sigan creciendo para que necesiten estos perfiles laborales.

–¿Cómo?

–Hemos calculado que por cada euro que se invierte en innovación se generan 2,57 ya en el mismo año de la inversión, porque estamos hablando de actividades que permean hacia el resto de sectores económicos. Esa es nuestra labor. Para que retorne el talento hay que darle oportunidades y eso debe ejecutarse desde diferentes ámbitos. Unos vendrán a través de programas de retorno ad hoc, otros de empresas ya existentes, otros porque se creen nuevas empresas, otros al ámbito TIC para teletrabajar desde Asturias... Aprovechando las oportunidades que da nuestro clima benigno, si combinamos el concepto de refugio climático con el incremento de la conectividad aérea y la inminente llegada del AVE, Asturias puede ser un lugar donde se puede teletrabajar. Pero éste es un tema poliédrico, no cuestión de un único programa. Estoy convencido de que si somos capaces de canalizar bien ese talento, va a crear muchos puestos de trabajo indirectos.

–Incorpora la FP. ¿Para cambiar qué? ¿Para la implantación efectiva de la FP dual?

–No queda otra. A partir de ahora toda la FP va a ser dual. La ley nos obliga a desplegarla y eso nos da una gran oportunidad en pos de ese objetivo de acompasar la oferta y la demanda de empleo. Ahí tenemos un gran reto.

–Uno muy grande a la vista del desajuste que denuncian las empresas.

–No es tal. Tenemos que pensar en el futuro, en todo lo que viene nuevo. Es ahí donde Asturias tiene que posicionarse no sólo con la FP, también con la formación que llevará el SEPEPA e incluso con las nuevas microcredenciales de la Universidad, como una comunidad donde se imparte formación de vanguardia para todo lo nuevo que viene con la transición energética y la digitalización. Es ahí donde tenemos el reto, y es esencial desarrollar la ley.

–Las empresas se quejan mucho y muy frecuentemente de ese desfase.

–Pero es global, no se refiere sólo a la FP. Estamos hablando de capacitación, por eso es importante que tengamos bajo el mismo paraguas político las distintas modalidades de la formación hacia el empleo. Porque habrá cuestiones que se puedan atender mediante una formación a la carta, otras a través de una recualificación, de una microcredencial de la Universidad o de un programa activo de empleo... La casuística es grande, y es muy importante tener en cuenta que esta demanda que nos trasladan las empresas suele ser de puestos altamente cualificados, y que eso tiene su complejidad. Es clave que seamos capaces de hacer todo lo posible, y más, por atender las demandas empresariales, pero también que eso vaya acompañado de compromisos de contratación. Es un trabajo de dos.

–¿Su receta para incrementar el tamaño de las empresas?

–Hay muchas. Esto se planteará en la concertación y de ahí posiblemente salgan los programas específicos de crecimiento, que tenemos que pactar muy bien con el sector productivo. Dependiendo de los sectores, puede optarse por fondos de crecimiento, por programas específicos de ayudas o incorporación de personal... Tenemos que decidir entre todos qué modelos son más adecuados y desde la Consejería nos encargaremos de que vayan lo más rápido posible. Una pieza que a mí me parece clave es involucrar a un centro tecnológico con un contrato programa que tenga entre sus objetivos justamente este, el crecimiento empresarial y el acompañamiento a nuevos desarrollos tecnológicos o programas de innovación.

–¿Qué espera de la Universidad?

–Lo que hemos tenido hasta ahora, trabajo y diseño de estrategias en conjunto. La Universidad debe estar en el centro de la transformación socioeconómica de Asturias. Los modelos de éxito en otras regiones siempre tienen universidades fuertes en el centro. Eso es lo que hemos intentado plasmar en el contrato-programa con 1.700 millones de financiación a diez años. Por nuestra parte, seguiremos facilitando tanto la implantación de las titulaciones que se estimen necesarias como la cuestión de las tasas, porque en el centro de mi concepción de la Universidad está su condición de servicio público. Nadie pude quedarse sin cursar estudios universitarios por cuestiones económicas.

–¿Cuántas veces le ha tentado la vuelta al laboratorio?

–Tienta. Y en algún momento habrá que volver. Pero también he de decir que el trabajo que se realiza en una consejería es muy grato. Desde mi experiencia puedo decir que la metodología de trabajo que tenemos aquí no difiere mucho de la que se utiliza para organizar un grupo de investigación y relacionarse con otros. Hay momentos ingratos, como en todo trabajo, pero cuando hay un proyecto que se materializa, automáticamente olvidas todo lo anterior. La sensación de poder hacer cosas es muy grata. Además, si se quieren solucionar problemas y avanzar, tiene que ser desde la acción política. No hay otra. Se echa de menos el laboratorio, obviamente, pero ya habrá tiempo.