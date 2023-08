Las mayores que viven solas, mayoría y satisfechas: «Ocupadas se lleva bien»

«La soledad existe, pero se puede llevar bien». Esas son las palabras de María Ángeles Moro, de 75 años, una de las 80.434 mujeres que viven solas en Asturias, según la última edición de la «Encuesta de características esenciales de la población y las viviendas» del Instituto Nacional de Estadística. En este cuestionario, Asturias se ha revelado como la comunidad autónoma en la que más mujeres de la tercera edad viven sin compañía. Sin embargo, lejos de afrontar esta situación con lamentos, muchas como María Ángeles Moro demuestran que, hasta en avanzadas edades, «las personas son capaces de cambiar y seguir adelante».

Tanto María Ángeles Moro, de origen salmantino pero residente en Oviedo desde que acabó la carrera de enfermería hace más de 50 años, y su acompañante Matilde Díaz, de 91 años y extrabajadora social, llevan más de una década sin nadie que las acompañe en su hogar. Sin embargo, ellas mismas se consideran «personas muy autónomas» y exclaman que «la soledad se puede llevar bien». La realización de múltiples actividades ha ayudado a ambas a poder establecer lazos con otras personas, aparte de seguir aprendiendo nuevas facetas que no conocían de ellas mismas. «Somos habituales en el club de lectura y en el de cine. Hace poco visitamos el teatro romano de Mérida y pertenecemos a la asociación de ‘Mujeres por la Cultura’, además de ir a clases de pilates», comenta la señora Moro.

El pasado 23 de junio se cumplieron 41 años desde que Alegría Llaneza, de 90 años, comenzase su viaje particular sin nadie más en su, hasta entonces, concurrido hogar. «Me las he arreglado bastante bien sola siempre», asegura Llaneza. Una parte se debe a haber sido ama de casa durante toda su vida –en Asturias hay 76% de mujeres que realizan las tareas domésticas, según la encuesta del INE–, pero también al apoyo constante de su familia.

«Siempre me han venido a visitar mis hijos y mis nueras, por lo que, aunque viva sola, no me siento abandonada», describe. A pesar de su edad, no tiene ninguna intención de dejar su casa.

«Me llamaron de una residencia para decirme que tenía plaza, pero no quiero ir allí», señala convencida antes de dejar claro que a ella «lo único» que la machacan «son los años».

«Para no preocuparte, ocúpate». Adonina Claro, de 75 años, afirma que es la frase que más la llegó a ayudar cuando se quedó viuda en el año 1982, momento en el que comenzó a vivir sola. «No fue fácil, pero me amoldé bien, siempre tuve el apoyo de mis padres», comenta Doni Claro, como la llama su círculo cercano. «Lo otro que más me ayudó fue el estar siempre entretenida, y ahí entran los libros de autoayuda».

Doni Claro expresa que adoptó «una mentalidad positiva frente al cambio» gracias a ellos, lo que la permitió sacarse el graduado escolar, finalizar un curso de peluquería o incluso entrar en la Universidad en el año 2013, culminando esta etapa en 2021. «Los cursillos de mejora personal fueron claves para que yo sea quien soy a día de hoy. Fueron una de las razones por las que ahora sé estar sola y se lo recomiendo a todos los que no sepan manejar esta misma situación», añade. Además, recalca la importancia de mantenerse ocupado siempre. «El Principado propone más de 80 cursos para la tercera edad. Yo, en pandemia, me apuntaba hasta a tres al día. Considero que tengo una buena vida social y en esas actividades conocí mucha gente, lo cual creo que es muy importante».

A pesar de que muchas mujeres progresan con actitud y y firmeza en su solitaria travesía, no todas son capaces de enfrentarse con la misma entereza a su destino. «No sé qué pasa con el vecindario, muchas mujeres no salen y se las nota frustradas», se pregunta Matilde Díaz, quien con lástima afirma que ellas son «una excepción» entre sus coetáneas. «Nosotras hacemos voluntariados y el tipo de soledad más grave que vemos es el de no poder relacionarse. Hay personas que no tienen la capacidad de expresar sus emociones.», María Ángeles Moro, quien se preocupa más, en este caso, por el sector masculino envejecido de la población. «Las mujeres de nuestra generación sabemos hablar de nuestras emociones y pensamientos, pero a los hombres les cuesta más trabajo y, cuando se quedan solos, algunos acaban deshechos» expresa.

Sin embargo, el peligro para las personas de la tercera edad no radica solo en lo mental, si no que la salud física de las personas también se ve afectada cuando no hay nadie acompañándoles en su día a día. María Ángeles Moro comenta una anécdota. «Hubo una mujer que se cayó por las escaleras y tuvo suerte de que nos conoció a algunas en clase de arte para poder ayudarla, si hubiese estado sola, quién sabe que hubiese pasado». «El problema de este tipo de gente es que no acepta los cambios. Algunos no asumen que hay que seguir aprendiendo y se quedan estancados en la misma situación. No hay que pararse porque los pensamientos van donde no deben», añade Claro.

En vista de que el número sigue creciendo, ¿qué pueden hacer estas mujeres para no resentir la soledad? María Ángeles Moro y Matilde Díaz dan unas pequeñas claves para quienes no saben por donde comenzar. «En primer lugar, si no tienes familia, rodéate de amigos, que pueden llegar a ser igual de importantes». Adonina Claro aconseja las nuevas tecnologías para este reto. «Yo me compré el móvil y utilizo las redes sociales para estar en contacto con mis conocidos». También, por la seguridad y la salud física, recurrir a la teleasistencia.

Son servicios propuestos, entre otros, por Cruz Roja o Fundación Caser, que resultan «una opción muy necesaria, ya que llamas y te solucionan una gran cantidad de problemas». «No parar de realizar actividades» culmina la trilogía de recomendaciones. Para Moro y Díaz ésta es la más «fundamental», ya que «si no haces eso, te anclas, además de que te permite conocer gente», comenta la señora Moro.