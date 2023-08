La odisea de 150 pasajeros para llegar a Asturias desde Venecia en avión: retrasos, cancelaciones y una noche en el aeropuerto

"Había 150 personas tiradas por el suelo", así relata Clementina Márquez, una de las asturianas afectadas por la cancelación del vuelo que tendría que haber salido la noche del pasado lunes de Venecia con destino a Asturias.

"El avión debía salir el lunes a las 22.15 horas", explica la mujer asturiana, que viajó a Venecia para pasar las vacaciones con su marido. Pero, finalmente, el vuelo no partió de tierras italianas "hasta las 11.25" de este martes. “Primero nos comunicaron que se retrasaba la salida a las 23.10, pero a las 00.30 nos avisaron de que se cancelaba", relata. Según esta pasajera, "la primera información" fue que les buscarían alojamiento y que al día siguiente les informarían de la nueva hora de salida del avión.

Pero, según cuenta, una vez salieron de la terminal veneciana los pasajeros, que esperaban que la aerolínea les dijese el hotel en el que se hospedarían, se quedaron sin nada. "De hotel nada, que si queríamos buscarlo nosotros nos reembolsarían los gastos", declara Márquez. Según explica la afectada, en ese momento "era ya la una de la mañana y era imposible encontrar hotel". Fue entonces cuando Volotea les advirtió de que el vuelo finalmente "saldría a las 10:30 de la mañana siguiente". O sea, este mismo martes.

Esta situación provocó que "unas 150 personas" pasasen la noche "tiradas por el suelo o sentadas en bancos" del aeropuerto italiano de Marco Polo. "Entre los pasajeros había parejas jóvenes con bebés o gente que llevaba en el aeropuerto desde las 12 de la mañana", narra Márquez. Según informa la afectada, desde la aerolínea "sabían que el avión no iba a salir, pero nuestra sensación es que nos entretuvieron para que no tuviésemos tiempo para buscar hotel". "Creemos que la aerolínea sabía que no había hoteles disponibles porque ya que se habían cancelado más vuelos", cuenta Márquez. Además, la asturiana se queja de que en ningún momento se les explicó "el motivo de la cancelación".

Ante esta problemática, Márquez expresa que los pasajeros se sentían "desatendidos y totalmente indignados", habiendo gente que incluso "lo pasó mal". "La sensación es que nos tratan como ganado", explica la asturiana. Finalmente, el avión despegó esta mañana del aeropuerto italiano con una hora de retraso, otra vez. Como compensación, la compañía española "solo dio voluntariamente una tarjeta de 20 euros para gastar esa mañana en el Aeropuerto Marco Polo y un descuento de 50 euros para próximos vuelos con la aerolínea". Por ello, Márquez advierte que los pasajeros están "en trámites de reclamación", para obtener la indemnización que les corresponda.