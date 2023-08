El turista climático que llega a Asturias: una oportunidad y una advertencia desde el sector hostelero

"Ha subido gente a Asturias única y exclusivamente para escapar del calor", afirma Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. Es un hecho. El turista climático, ese que huye de los calores del Sur en busca de lugares más frescos, ha recalado en el Principado. Y lo ha hecho para quedarse. La región es, según un estudio de la Unión Europea, la segunda de España con mayor potencial de progreso turístico por la crisis climática. Así lo confirman también en el sector hotelero, si bien también hay reticencias por lo que pueda suponer esto si no se controla y regula bien.

Ana Llano advierte de masificaciones. "No queremos que suba todo el mundo para escapar del calor, porque hay gente que huye de eso pero no disfruta del sitio", expresa la empresaria. En su caso ha tenido experiencias de gente que se quejó de la falta de la lluvia y niebla características. Aunque apunta que "no es la tónica general" de los turistas y asegura: "Seguimos teniendo nuestros amantes del Principado que cada vez, por suerte, son más". Pero advierte de que el turista que huye de las altas temperaturas no viene bien necesariamente a regiones como la asturiana, ya que "las masificaciones lo estropean todo". En su opinión, "está claro" que con el paso de los años cada vez serán más los visitantes que lleguen al Norte por la meteorología. Por lo que, advierte de que es un momento clave "para legislar bien y evitar que toda Asturias acabe sobreexplotada".

Alejandro Macías, encargado del hotel Antiguo Casino de Cudillero, afirma que "julio ha estado más flojo que otros años y que agosto, como es habitual, ha ido muy bien". Macías resalta la importancia de "desestacionalizar el turismo" en la región, puesto que "la actividad se concreta en verano, y no todo el verano, sino en la locura de agosto". Este hotelero asegura que todos los años cuando aumentan las temperaturas notan "un aumento de reservas desde el Sur y este año, con un calor extraordinario, por supuesto". Además, destaca que anteriormente "la mayoría de turistas eran madrileños" y en los últimos años "cada vez hay mas turistas de otras zonas, sobre todo de Andalucía y la costa mediterránea".

Aunque asegura "que siempre es positivo que el resto de España vaya descubriendo Asturias" y destaca los resultados positivos de la existencia de vuelos internacionales y nacionales al Principado. Aún así, Macías expresa que el problema de la estacionalidad sigue presente.

Buscar refugio

No solo los hoteles han notado esta tendencia turística de alejarse de las zonas calurosas. Isaac Suárez pertenece al sector del turismo rural y cuenta con tres apartamentos en Somao (Pravia) y una casa en Soto del Barco. Este empresario también detecta que cada vez la gente de la Península, en especial del sur de España, "se acerca más al Norte en busca de refugio", algo que él considera "una suerte" para Asturias. "Viendo este verano, vamos a ser un referente", afirma convencido, después de sustentar sus conclusiones en el éxito personal de su negocio durante la temporada presente estival. "El verano me ha ido muy bien, con todos los meses de julio y agosto completos, aunque quizás la primera semana de julio costó un poco más llenarlo", evalúa Isaac Suárez.

En Villaviciosa tienen las ideas claras. Isabel Cifuentes, encargada del Hotel Palacio Carlos I, afirma haber tenido "un buen año, más o menos igual que el anterior". Cifuentes siente palpable el auge de la región como una zona en la que los forasteros sueñan con quedarse a veranear. "He tenido clientes que se han marchado a Madrid y han llamado para ver si podían volver", comenta sobre los turistas provenientes del Sur. Cifuentes ve "natural" que Asturias se convierta en un refugio climático y, sin embargo, también comparte la opinión de que "no está preparada" y de que los negocios no lo quieren si no es con cierto control e infraestructuras. "Uno va a las playas y ve que le faltan aparcamientos. Hoy me llamaron unos chicos que tuvieron que dar la vuelta porque no encontraron sitio", añade la responsable del hotel sobre los problemas de las aglomeraciones.

Diego Arruñada, encargado del hotel Puerto de Candás, asegura que "se nota muchísimo" la afluencia de turistas que escapan del calor en Asturias. Arruñada explica que son muchos los visitantes que "vinieron por primera vez o clientes, que habitualmente veraneaban en el mediterráneo o en el sur, que cambiaron su destino al norte por el calor". A su juicio, "Asturias tiene un futuro con este tipo de turismo", pero resalta que "debe hacerse con mucha cabeza y de manera sostenible". El hotelero afirma que el Principado "no está para nada preparado" para sobrellevar posibles masificaciones de turistas en materia de "transporte o señalizaciones de zonas turísticas".

Inicio flojo

Para Cristina Garrido, que regenta el Hotel Hontoria en Llanes, el verano de este 2023 ha sido una temporada buena. "Ha ido bastante bien, a pesar de que empezó algo tranquilo y ese inicio hace que no haya sido mejor que el año pasado", indica. Garrido asume la posibilidad de que "en el futuro se note más la presencia de este tipo de turistas", pero no cree que sea algo ya del presente en Asturias.

Carmen López, a pesar de haber tenido también un excelente verano en el Hotel El Torrejón, ubicado en Arenas de Cabrales, es de otra opinión, ya que sí que ha detectado la presencia de este nuevo tipo de turismo. "Una pareja de cordobeses nos ha dicho que el año que viene tendrían que inundar la ciudad para poder vivir allí", explica Carmen López. Asegurar que el calor sureño ya se hace notar en sus clientes. Al mismo tiempo, teme la masificación venidera. "Muchos restaurantes de Cabrales han tenido que decir este año que solo se come con reserva en su local", reseña.

En La Casona del Sella, en Arriondas (Parres), tenían al principio del verano mejores expectativas que los resultados finales debido "una primera quincena de julio muy floja", cuenta Eliana Rodríguez, regente del local. Sin embargo, ya han detectado los primeros síntomas de la crisis climática. "Hay muchos más andaluces que antes", confirma la responsable del establecimiento.