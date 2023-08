Dudas en el PP acerca de que Canga sea a la vez portavoz en la Junta General y senador

La posibilidad de que Diego Canga sea portavoz en la Junta General del Principado y senador en la Cámara Alta genera dudas en sectores del PP asturiano. Los órganos del partido no tienen ninguna prisa en acelerar los plazos para la designación del senador autonómico que el Partido Popular en Asturias recuperará tras las elecciones autonómicas del 28-M.

Los motivos que generan dudas acerca de la idoneidad de que Diego Canga sea a la vez el portavoz del Grupo Popular en la Junta y senador en la Cámara Alta son variados. Uno de ellos es el cuestionamiento de la acumulación de cargos con un alto nivel de responsabilidad. La condición de diputado autonómico y de senador en las Cortes no está sujeta a ningún supuesto de incompatibilidad y, de hecho, ya ha habido precedentes en Asturias, tanto en el PP como en el PSOE. Ovidio Sánchez, en su etapa de presidente del PP regional, fue diputado autonómico y senador al mismo tiempo, al igual que Javier Fernández, quien simultaneó los escaños en la Junta y en el Senado cuando era secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). El exlíder sindical minero José Ángel Fernández Villa también compatibilizó los puestos de diputado autonómico y senador cuando era el "peso pesado" del socialismo asturiano. No se trata de situaciones idénticas a la de Diego Canga, ya que Ovidio Sánchez, Javier Fernández y José Ángel Fernández Villa no eran portavoces en sus grupos parlamentarios. Concretamente en el caso de Ovidio Sánchez, era presidente del grupo parlamentario por su condición de máximo responsable orgánico del PP en Asturias, pero la portavocía recayó en aquella etapa en diferentes diputados autonómicos como Javier Suárez Álvarez-Amandi, Juan Morales o Joaquín Aréstegui. Una tradición del PP era que el máximo responsable orgánico del partido fuera el senador de designación autonómico, situación que se dio en el caso de Ovidio Sánchez. De aplicarse la misma fórmula, el escaño de la Cámara Alta podría ser para Álvaro Queipo, secretario general del partido y presidente del grupo en la Junta, como Ovidio Sánchez.

Otro de los factores que alimenta las dudas en distintos ámbitos del PP asturiano acerca de que el portavoz en la Junta asuma el escaño en el Senado estriba en la posibilidad de que coincidan los plenos de ambas cámaras, como sucedió en la anterior legislatura, ya que las sesiones tanto en el Senado como en el parlamento asturiano se celebraron los martes y miércoles.

Otra cuestión en la que influyen tanto la acumulación de cargos como la coincidencia de fechas de los plenos sería el impacto que tendría en el funcionamiento ordinario del grupo popular en la Junta el hecho de que tanto Diego Canga como Pablo González, elegido senador en las elecciones generales del pasado julio, debieran compatibilizar su presencia en ambas Cámaras. De hecho, en diversas círculos del PP asturiano ya se daba por hecho semanas atrás que el presidente de la junta de Gijón, Pablo González, tenía todas las papeletas para ser relevado en el parlamento asturiano por Pedro de Rueda, el presidente de la Junta Local de Avilés. Y en este escenario, hasta la dirección del PP regional ya han llegado candidaturas que se postulan para el escaño autonómico en el Senado. El PP regional asegura que no hay urgencia para resolver esta designación. "Estamos ajenos a las prisas del PSOE con uno de sus consejeros en el anterior gobierno", declaró Álvaro Queipo a este periódico, en referencia a la elección del socialista Enrique Fernández. "El PP elegirá a su senador autonómico una vez se haya convocado el proceso de designación, para el que aún no hay fecha".