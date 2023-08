"No hubo nadie en el mundo que valorase más a las mujeres que Jesús de Nazaret"

Dice María Teresa Álvarez (Candás, 1945) que la Medalla de Asturias que recogerá el próximo 8 de septiembre es una de las "mayores alegrías" de su vida, por eso de ser profeta en su tierra y también porque le gusta que se acuerden de ella ahora ya jubilada, no en activo, las nuevas generaciones. "Tiene un plus de afectividad, porque los miembros del gobierno que me lo conceden, por edad, pueden ser mis hijos, así que lo valoro más", explica la periodista y escritora, considerada una estudiosa de referencia del papel de la mujer en la historia, con una amplia trayectoria en televisión y una nutrida obra literaria especializada en la novela histórica. Álvarez es viuda del general Sabino Fernández Campo, exjefe de la Casa del Rey y conde de Latores.

–Creo que va a estar muy bien acompañada el día 8.

–He querido invitar y compartir la alegría con todos mis compañeros de televisión. Va a ser un gran reencuentro fugaz con antiguos compañeros y otros noveles del que espero que salga otro encuentro futuro. De Candás va un autobús a Oviedo con 60 personas.

–¿Qué es Asturias, qué supone Asturias para usted?

–Asturias me emociona. Cuando hablan del paraíso para mí está en Asturias. Me gusta tanto el paisaje que me encantaría formar parte de él. El otro día estuve en la majada de Espineres, en la fiesta del asturcón, y me pareció tocar el cielo. Si no fuera asturiana, sería distinta. No sé si mejor o peor, pero distinta.

–¿En qué anda ahora?

–Corrigiendo las galeradas del próximo libro sobre María de Magdala. Sale a finales de octubre.

–¿Por qué María Magdalena?

–No fue una cosa premeditada, unas veces pienso yo en un personaje, otras la editorial... Ha sido un libro difícil, dos años con él. Prácticamente me invento una María Magdalena porque no hay apenas nada de ella. Ha sido muy importante para mí, toda una experiencia. He llorado y emocionado por momentos con el personaje.

–¿Con qué se queda de ella?

–Es la primera persona a quien Jesús de Nazaret, al que yo considero el hijo de Dios, apareció después de la Resurrección. Y también me quedo con el amor que ella tenía a Jesús, quien cambió su vida. Me ha ayudado a leer los Evangelios a fondo. Yo soy practicante y los suelo leer, pero no al detalle como ahora. Con ella me he introducido más en la palabra de Dios, en los pasajes evangélicos.

–Por tanto le ha permitido conocer más a Jesús.

–Sí. He descubierto la dimensión de su figura, fue como tomar más conciencia de todo eso. Yo ya sabía que no hubo persona en el mundo que valorase más a las mujeres que Jesús de Nazaret. En aquella época, las mujeres no podían hacer casi nada, tu marido te podía repudiar si salías a tejer a la puerta de casa... Y Jesús va con ellas, son sus discípulas, en igualdad de condiciones que los discípulos, no discrimina a las adúlteras. Luego da pena ver que, a través de los siglos, no ha sido así, se perdió y la Iglesia no ha querido a la mujer igual que lo hizo Jesús.

–María Magdalena es una de las muchas mujeres cuya historia usted ha contado en la tele, en los libros. ¿Por qué mujeres?

–Empecé con "Mujeres en la Historia" en el año 92 en la televisión. Esa serie me marcó personal y profesionalmente. Por esa serie escribo libros. Me pidieron escribir un libro sobre mujeres, pero yo no quería hacerlo sobre las conocidas. El primero fue "La pasión última de Carlos V", en el que me centré en su amante y su nieta, que son las verdaderas protagonistas. Y a partir de ahí seguí. Me gustó, me hizo feliz escribir sobre personajes femeninos de los que me había olvidado y que me permitían ampliar la visión de la historia. Creo que nosotras tenemos unas percepción distinta que los hombres. Aparte, hay aspectos desconocidos de muchas que no se han contado.

–¿Quizá porque la historia la han contado los hombres fundamentalmente?

–Pues probablemente, pero no lo digo como ataque, sino porque nuestra sensibilidad es distinta a la de ellos. Pero no hay nada que hayan hecho los hombres que no hayan hecho las mujeres.

–¿Se declara feminista?

– Sí, pero como hoy en día hay varios feminismos, tengo que explicar el mío. Yo reivindico mi derecho a ser feminista sin militar en ningún movimiento. Yo no quiero ser igual a los hombres ni tengo nada en contra de ellos. Pienso que las mujeres deberíamos querernos más. Desde luego, por lo que voy a luchar siempre es porque a una mujer, por el hecho de serlo, no se le cierren puertas. Me da profunda pena el machismo, sobre todo cuando es agresivo con la mujer.

–¿Qué reflexión le merece el caso Rubiales?

–Me da pena que un triunfo como el que han tenido esas chicas esté empañado por esto. Lo de él y su comportamiento, en fin... Es negativo totalmente todo lo que está pasando, porque eso ha empañado el gran triunfo de estas chicas.

–Se van a cumplir 14 años de la muerte de su marido. ¿Cree quizás que nos hemos olvidado un poco de Sabino Fernández Campo, una figura tan importante en la historia reciente de España?

– Pues sí... Tú haces una encuesta a los jóvenes y nadie sabe quién fue. Es así. La historia es así. Me da pena. Pero bueno, lo mantienen vivos otras personas, contándome conversaciones con él, anécdotas... De vez en cuando se inventan cosas de él. Una vez me llamaron del periódico para preguntarme por un libro de Mario Conde, que ahora está muy en silencio, en el que contaba algo de Sabino y no era bueno. Dije: mira, no leo nada de eso, pero estoy contenta, porque lo que me preocuparía es que Mario Conde hablase bien de Sabino. Por supuesto, yo me acordaré de él al final de mi intervención en la gala del 8 de septiembre y es un gran honor compartir medalla de Asturias con él, que también la recibió.

–¿Qué pensaría de la situación política actual?

–No lo sé, pero creo que es imposible estar contento. Ni yo misma lo estoy. Él siempre decía: cuanto más asturiano soy, más español me siento. Y a la inversa. Entonces, con el separatismo, el independentismo llega uno a hartarse. No podemos pasarnos toda la vida con esto. Sabino era un hombre inteligente y sabía valorar muy bien las situaciones y las cosas. No era de una opinión fija y firme, examinaba las cosas y sabía rectificar. Que eso siempre es de sabios, saber rectificar en un momento dado. No lo sé, pero estaría disgustado, seguro.

–¿Le gustaría al general ver a la Princesa de Asturias en la academia militar?

–En principio, igual no, porque era un pelín machista. Él era militar, de otra época... Le tocó ya ver a la mujer en el Ejército, no le entusiasmaba, pero lo entendía. Y como hombre inteligente que era pues acababa aceptando todo. Más en este caso, la heredera es una mujer y la Constitución así lo marca.

–Nunca ha tenido o tiene intención de escribir sus memorias.

–No pienso hacerlo ni compartir con nadie mi vida con Sabino. Él tuvo muchas ofertas cuando vivía. Y yo nunca lo apoyé, no sé si es un éxito o una culpa. Siempre lo desaconsejé. Él tampoco era partidario.

–¿Cómo ve el oficio del periodismo hoy en día?

–Habría que matizar tanto... Llamamos a muchos periodistas que no lo son, los medios no son lo que era antes... Pero ahí estamos, seguimos existiendo y somos necesarios. Yo volvería a ser periodista si naciera de nuevo y tengo una sobrina nieta que ahora empieza a estudiar la carrera, un doble grado.. Es algo precioso, una profesión enriquecedora, que te hace más empático, conocer a gente diversa. Y lo de poder contar algo por primera vez, dar un exclusiva, es algo grande.