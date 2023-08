«En un gobierno de coalición hay que tener capacidad de diálogo y discutir en la intimidad»

En el DNI, Laura González Álvarez (Avilés, 1941) es Laurita de la Paz Mercedes. Laurita «por una hermana de Celia, mi abuela paterna cubana», Mercedes por la abuela materna y «de la paz porque mi padre era anarquista y pacifista». Con el sello de la orientación ideológica en el carnet de identidad y sin pensárselo demasiado, de 1979 a 2007 fue subiendo casi todos los peldaños de la representación política: concejala por el Partido Comunista en la primera corporación democrática de Avilés, diputada por IU y primera mujer presidenta de la Junta, eurodiputada y consejera de Vivienda y Bienestar Social... El viernes 8, en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la entrega de la Medalla de Asturias le da las gracias.

–Recibirá la medalla, dice el fallo, «en reconocimiento a su contribución a la promoción de Asturias con su proyección política e institucional y a su impulso al reconocimiento de derechos para incrementar los niveles de igualdad social». ¿Se reconoce?

–Me parece demasiado para mí. ¿Que es verdad que estuve diez años en el Parlamento Europeo y todo el mundo sabía que era de Asturias? Sí. En Europa me conocían como «Laura la asturiana»… Pero eso lo hace cualquier asturiano que este fuera. En cuanto a la igualdad, si se tiene en cuenta que en 1991 fui la primera presidenta de la Junta, y que entonces se celebró en el parlamento por primera vez el Día de la Mujer, o que procuramos que los derechos de la mujer fueran visibles, también puede coincidir. Pero yo no hice nada que no fuera lo normal para una persona con un poco de conciencia política y de clase.

–Mire hacia atrás. ¿Qué ve?

–Una vida increíble, una vida que nunca pensé que podía haber tenido y que se fue sucediendo de manera casi natural, sin que yo pensara que pudiera hacerlo. Antes de llegar, a mí siempre me parecía que no tenía la capacidad suficiente, pero después, si trabajas, pones empeño y sobre todo tienes al lado gente que te ayuda todo se hace posible.

–¿Ha sido lo que esperaba?

–Qué va. Yo esperaba mucho menos. Me preparaba para ser secretaria. Entonces era más complicado ir a la Universidad, sobre todo si eras la primera de cinco hermanos, y estudiaba inglés, taquigrafía y mecanografía mientras trabajaba como auxiliar de enfermería en el Ambulatorio de Avilés...

–¿De qué se siente más orgullosa?

–De cada uno de los puestos institucionales que ocupé. Estar en la primera corporación democrática del Ayuntamiento fue un lujo, porque vimos el paso del último franquismo a un sitio en el que estaba todo por hacer. Qué decir de la presidencia del parlamento, de ser la primera mujer… Estuve poco tiempo, menos de dos años, pero fue un periodo de mucha controversia industrial. Se juntaban la siderurgia con la minería y el campo con el sector naval, estaba todo en ebullición y pérdida de empleo. Mantener en esas condiciones el acuerdo del PSOE con IU era complicado y no duró.

–Dimitió.

–Los dos grupos me pidieron que siguiera, pero me di cuenta de que era un poco rehén y cuando pasó un año más, la situación se hizo insostenible. Había formado parte de la lista del Parlamento Europeo y cuando dimitió Fernando Pérez Royo, un año antes de las elecciones, se abrió la puerta de Europa.

–¿Cómo se lo tomó?

–Llegué a Bruselas con un miedo terrible, con el inglés que había estudiado con diecisiete años y el francés del instituto. Pero vuelves a encontrar buenos colaboradores y compruebas que allí se toman decisiones importantísimas. En la Comisión de Medio Ambiente me coincidió la aprobación del Protocolo de Kioto o de la directiva que obligaba a poner en los paquetes de tabaco lo que realmente ocurría con la salud…

–Tendrá el anecdotario repleto. ¿Me cuenta una?

–Yo era presidenta de la Junta y el que era mi marido, presidente del comité de empresa de Ensidesa. Me dijo que iban a ir a protestar al parlamento y le dije: «Si hacéis algo, os tengo que echar». Colgaron desde la tribuna de invitados una pancarta tan larga que tapaba a los diputados de IU y tuve que obligarles a que la retiraran.

–¿Qué le satisfizo de haber gobernado?

–De lo que hicimos en la Consejería siento mucho orgullo de haber aprobado el salario social, de haber hecho miles de viviendas sociales y haber iniciado un número enorme de residencias de mayores... En todos los sitios fue muy interesante y con mucho trabajo. Se me ha pasado la vida muy rápido.

–¿Dónde falló?

–En la Consejería conseguimos muchas cosas, pero el trabajo nunca acaba. Ahora, por ejemplo, están dando una vuelta a las residencias de mayores, porque consideran que los grandes centros que hicimos entonces deben ser sustituidos por pequeños hogares. Pero cuando tienes 1.500 personas en lista de espera, en lo que piensas es en darles una respuesta lo más rápida posible. A la vista de lo que ocurre ahora, también se puede pensar que se podría haber aumentado el parque de viviendas sociales... Siempre se cometen fallos, pero si nos situamos en el presente comprobaremos que hemos avanzado muchísimo.

–Situémonos en el presente y miremos al futuro: en una escala de optimismo, que podría tener en la cúspide a Adrián Barbón, ¿dónde estaría usted?

–Tengo la inmensa suerte de que mi padre era un utópico total, anarquista, y mi madre una mujer muy realista y pegada al terreno, así que tengo mezcla. En Asturias, la sanidad pública necesita una vuelta, sobre todo en la atención primaria, pero dio un gran ejemplo en la pandemia. Tenemos un sistema educativo y de servicios sociales que en gasto está a la cabeza de España, construimos el 82 por ciento de los barcos de España, acaba de firmarse un contrato que ofrece doce años de trabajo a la fábrica de Santa Bárbara en Trubia... No se puede ser pesimista, porque el pesimismo hace que dejes caer los brazos. Un optimismo ciego tampoco, pero hay buenas bases.

–¿Qué le preocupa?

–Para mí, lo más preocupante es el campo, que necesita un apoyo excepcional, un empuje para salir adelante. Pero tenemos una excelente industria agroalimentaria, esas empresas navales, en Avilés un polo de nuevas tecnologías e investigación que puede dar mucho de sí...

–Fue pionera en muchos cargos, también como consejera en un Gobierno de coalición. ¿Ha aconsejado ya a sus compañeros de IU, que vuelven al Ejecutivo?

–No los necesitan, pero una de las cuestiones fundamentales es tener capacidad de diálogo para afrontar una legislatura que no va a ser fácil. Tenemos una consejería complicada, muy grande, pero tengo esperanza de que dure los cuatro años, con los altos y bajos que siempre hay en cualquier acuerdo.

–¿Cómo recuerda la convivencia en aquellos primeros gabinetes conjuntos de Álvarez Areces?

–Con luces y sombras (risas). Es normal. Pudo haber discrepancias, pero aprendí que hay que tratarlas dentro del gobierno, procurar no hacerlas públicas. Uno de los problemas del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue que algunas cuestiones se trataron más en los medios de comunicación que en el Gobierno. Las críticas a un compañero transmiten una sensación de controversia que no es buena para la permanencia del Gobierno. La receta sería capacidad de diálogo y dirimir las discusiones en la intimidad.

–¿Qué cuerpo le dejaron las elecciones generales?

–Estuve tres meses sin dormir pensando que el PP podía gobernar con Vox, y el día de las elecciones respiré, aunque no profundamente. El resultado me gusta más del que esperaba, pero es complicado de gestionar. Si pudiera aconsejar a los independentistas catalanes, les diría que miren su resultado en Cataluña y que no se arriesguen a otras elecciones, porque puede que pierdan más. Todos deben hacer de tripas corazón, el Gobierno, el PSOE y Sumar, ellos, todos…

–Habla bien de Yolanda Díaz.

–Sí. La conocí hace veinte años. Cuando yo estaba en Bruselas y ella era concejala en Ferrol. Viajé muchas veces a Galicia de su mano para tratar temas de medio ambiente y ya entonces me causó muy buena impresión, es una trabajadora y luchadora extraordinaria.

–¿Qué piensa del revuelo de Rubiales alguien que ha luchado tanto por la igualdad?

–Este señor no debería haber hecho lo que hizo y luego ahondó en su desastre con el discurso disparatado en la asamblea de la Federación. Pero lo que siento, sobre todo, es que este debate tape el éxito de estas mujeres y la presión sobre Jennifer Hermoso. Se está viendo metida en un huracán que no buscó, la presionaron según parece en el avión de vuelta y está teniendo ahora muchas presiones más para que se presente como acusación.

–¿Queda mucho para la igualdad?

–Hay sectores que están aún sin revisar. Y bastantes. Nos damos cuenta cuando surge un conflicto como éste. El salto ha sido muy grande desde que en mi juventud yo tenía que contar con mi padre o mi marido para viajar o abrir una cuenta corriente, pero nos falta. Es evidente, y esto lo pone de manifiesto.