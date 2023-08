Los huéspedes en pisos turísticos de la región aumentaron en julio el doble que en los hoteles

La cifra confirma una realidad que ya hace años que viene arraigando en el Principado y el resto de la España: la creciente preferencia de muchos turistas, tanto españoles como extranjeros, por los apartamentos de uso vacacional. Un fenómeno del que alertan con insistencia tanto los empresarios hoteleros como los del turismo rural, que argumentan que compiten en desigualdad al tener que cotizar en el régimen de autónomos, cobrar el IVA o afrontar los costes de los servicios de limpieza y mantenimiento. La patronal sectorial, Otea, volvió a reclamar recientemente la regulación de los pisos turísticos.

A eso se añade la tendencia en auge de los propietarios de alquilar sus inmuebles por habitaciones o por temporada, para así esquivar las limitaciones de la nueva ley de Vivienda, como los topes en la revalorización de los arrendamientos o los retrasos en los procesos de desahucio para inquilinos económicamente vulnerables.

Con todo, los huéspedes de las casas rurales asturianas también aumentaron en julio, pasando de los 48.356 de hace un año a los 54.930 de este. Es decir, un 13,5% más. Sin embargo, la estancia media cayó ligeramente, de 4,15 a 3,79 días por usuario.

Tras los hoteles, la modalidad con mayor afluencia fueron los campings, con 80.550 visitantes. No obstante, la cifra supuso un pequeño descenso, del 1,4%, respecto al mismo mes de 2022. El retroceso se debió a la merma de viajeros españoles (que bajaron de los 55.820 a los 53.607), mientras que los extranjeros subieron en un millar, de 24.730 a los 25.763.

Donde sí se produjo un incremento notable de inquilinos fue en los albergues, con una subida del 40,8%, hasta alcanzar los 22.339. Ésta se debió claramente al turismo extranjero, que se duplicó tanto en el número de visitantes –de 5.586 a10.630– como en el de pernoctaciones, hasta las 13.949. Por su parte, hubo un 14% más de huéspedes españoles, hasta los 11.709, aunque sus pernoctaciones se desplomaron un 40%. En conjunto, la estancia media en estos establecimientos se redujo a casi la mitad, de 2,9 a 1,7 días.

En total, el turismo internacional experimentó un crecimiento del 22% en el número de viajeros, hasta los 95.624, y del 14% en pernoctaciones, que llegaron a las 208.729. De esta forma, los visitantes foráneos traspasaron por primera vez el umbral de las 200.000 pernoctaciones en un mes de julio, y rozaron el récord de 211.000, obtenido en agosto del año pasado.

"Consideramos que es positivo. Es una manera efectiva de descongestionar, sobre todo en las fechas más señaladas que es cuando más afluencia hay". Esta es la valoración que realizan desde OTAVA (Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias) respecto a la medida anunciada el pasado martes por el viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, que supondrá la obligatoriedad de la compra anticipada de billetes de autobús para poder visitar los Lagos de Covadonga a partir del próximo año 2024.

"Este tipo de medidas de reserva previa ya se hace en otros muchos sitios", apuntan desde la asociación celebrando que este sistema se vaya a implementar en uno de los principales puntos de interés de la geografía asturiana. "Estas medidas sirven para cuidar el medio ambiente y para que los visitantes puedan ver más allá de la foto que se sacan". Sin embargo, consideran, no debería limitarse únicamente a Lagos. "Esto es algo que no solo se debería aplicar en Lagos, también debería extenderse a otras zonas de gran afluencia, como la ruta del Cares", explican asegurando que "no es que haya que cobrar por todo, sino regularlo de alguna manera que al final repercuta para bien sobre el visitante".

Como recuerdan desde el Principado esta medida -al igual que la que prohíbe el acceso a todos los vehículos no autorizados a esta carretera las 24 horas del día- tiene como objetivo prioritario la seguridad, evitando que se produzcan cruces entre vehículos que suben y bajan. Para OTAVA, sin embargo, la venta anticipada de billetes en el transporte no es suficiente para cumplir con ello. "Desde el punto de vista de la seguridad, la medida está regular. Lo que habría que hacer es primar no tener autobuses tan grandes, es decir, usar medios de transporte un poco más pequeños", alegan sosteniendo que, pese a ello, "si la gente está bien informada, esta nueva medida será positiva y funcionará". "Siempre y cuando el visitante lo sepa antes, no habrá problemas ni repercutirá negativamente en el turismo y la hostelería", dicen poniendo de ejemplo de buen funcionamiento la playa de las Catedrales o el Teide. "Si quieres ir a la cima del Teide, necesitas un permiso especial, que a veces tienes que sacar con meses de antelación. Es cuestión de acostumbrase", comentan en OTAVA.

Una opinión muy similar a la que también tienen en del sector del taxi. "Todavía no sabemos cómo funcionará porque nadie nos ha dicho nada y hasta que no nos los expliquen no sabremos cómo nos afectará, aunque si se mantiene como hasta ahora, para nosotros es positivo. En principio, parece una buena medida porque hará que la subida sea más ordenada y beneficiará al medio ambiente", valora el taxista Miguel Ángel Cuetos. Por su parte, OTEA, Incatur y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro todavía se encuentran estudiando el impacto que tendrá esta nueva medida en la zona.