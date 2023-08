Los universitarios «diez» también sacan sobresaliente fuera de las aulas

Una vez lo probaron nunca más lo han podido dejar. Para Javier Gancedo, Cristina Valdés, Fernando Peña, Elena Nicolás, Borja Ruisánchez y Alex Minculeasa, ayudar y acompañar a aquellos que lo necesitan forma parte de su rutina y se ha convertido ya en su forma de ser. Los seis son universitarios, los seis destacan por ello y los seis forman parte de los primeros diez clasificados del Premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo, que tienen por objetivo poner en valor a todos aquellos alumnos que, además de por su faceta académica, sobresalen por su acción social y solidaria.

Cada cual en su especialidad y en su ámbito de actuación, la Universidad no es, ni mucho menos, el único lugar en el que estos jóvenes sacan las máximas notas. Fuera de las aulas, donde centran sus esfuerzos en el voluntariado, también son personas de sobresaliente. «Lo que más llena es que a estas personas y a estos animales se les cambia la vida», resume Cristina Valdés en un pensamiento compartido por todos sus compañeros.

Precisamente, la ovetense, que ahora se encuentra realizando el doctorado en Educación y Psicología tras haber finalizado el grado en Pedagogía y el Máster en Género y Diversidad, fue una de las primeras en darse cuenta de ese pequeño gran impacto que el ayudar tiene en los demás. «Desde siempre me ha interesado la labor social. Ya en el colegio me saqué el título de monitor de tiempo libre y participé como voluntaria en los campamentos que se hacían», confiesa la joven que, tras ganar experiencia, decidió dar el salto a una organización más grande. «Actualmente colaboro con Médicos del Mundo en el proyecto de Prostitución y Trata. Pero también estoy comprometida con asociaciones que se dedican al rescate de animales y soy casa de acogida para gatos», dice Valdés mientras asegura, entre risas, que «muchas veces su casa parece un zoo».

Concienciado también desde una muy temprana edad, Javier Gancedo es otra de esas personas nacidas para ayudar. «Empecé la labor social en el colegio. Daba apoyo escolar a niños, después fui al centro Don Orione y, cuando empecé en la Universidad, me acerqué a Cáritas», apunta el ovetense, que en su faceta profesional –es graduado en Biología con Máster en Biomedicina y Oncología Molecular– también se muestra comprometido con los demás. Y es que, desde el laboratorio donde estudia su doctorado, trabaja en la búsqueda de curas para enfermedades tan devastadoras como el cáncer.

Porque si se quiere es posible sacar un hueco hasta cuando parece imposible hacerlo. Los estudios, el trabajo o la falta de tiempo no sirven ya como excusa, y si no que se lo digan a Fernando Peña que además de estudiar su doctorado en Ingeniería de Producción, Minero Ambiental y de Proyectos, es capaz de sacrificar su descanso si con ello consigue sacarle una sonrisa a alguien que solo tiene fuerzas para llorar. «Consigo tiempo para el voluntariado durmiendo poco, pero merece la pena. Me conmueve mucho cuando familias que tienen problemas muy graves me dan las gracias por haberles ayudado», indica el natural de Pola de Siero y voluntario de Cruz Roja y la Fundación Cibervoluntarios animando a todo el mundo a probar, al menos durante día, lo que es ser voluntario: «Siempre digo a la gente que lo prueben y que vean cómo es porque hay mucho trabajo detrás y verlo es la mejor forma de conocerlo». «Muchos prueban y se dan cuenta de que pueden ofrecer más de lo que creen. No se necesita aportar mucho más que la presencia porque el simple hecho de estar ahí ya lo valoran mucho», añade Javier Gancedo.

Según el peñamellerano Borja Ruisánchez y la gijonesa Elena Nicolás, probar y visibilizar puede contribuir a erradicar esa idea preconcebida y equivocada de que la acción solidaria es una pérdida de tiempo y esfuerzo. «Cuando haces voluntariado la gente de fuera siempre te pregunta «¿qué gano yo con ayudar?», esgrime el primero. «Lo de por qué trabajas sin cobrar es una idea bastante extendida. A día de hoy la sociedad va por un camino más individualista», lamenta la segunda.

Ruisánchez, futuro estudiante del Máster en Abogacía, recuerda, sin embargo, que el dinero y las notas no lo son todo. Su labor en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo le ha aportado una serie de aptitudes que le serán de gran provecho en su futuro personal y profesional más inmediato: «Recibes muchísimo de las personas con las que colaboras. No hay que centrarse solo en tener muy buenas notas en el currículum. A día de hoy las empresas se fijan mucho en las «soft skills» y buscan cualquier cosa que signifique trabajo en equipo, como el voluntariado», reflexiona Ruisánchez.

Por su parte, haber trabajado con Cruz Roja y ser una actual integrante del proyecto Uniovi eTech Racing ha convertido a la psicóloga y estudiante del Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Elena Nicolás, en una «mejor persona» gracias al «carácter bidireccional» que posee la acción social. Y, aunque coincide con sus compañeros en la trascendencia del voluntariado y de su promoción, Álex Minculeasa, también insiste en que el enfoque del mismo precisa un cambio.

Y lo recalca porque sabe lo que es, y sabe lo que es porque lo ha vivido. Minculeasa ha sido ayudado y ha ayudado, o mejor dicho, ha sido acompañado y ha acompañado, pues, a su juicio, en eso debería consistir la acción solidaria: «Soy rumano, ya tengo la nacionalidad española. El voluntariado es algo que he vivido desde la otra parte y creo que hay que enfocarlo desde el acompañamiento y no tanto desde esa idea tradicional de ayudar y de dar porque cuando haces voluntariado recibes más que la otra persona», sentencia el estudiante del Máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables y voluntario en Asturias Acoge.