"Los asturianos tenemos que quitarnos de encima los traumas de las reconversiones"

Nacido en Madrid, de madre mierense, de la Hueria San Juan , y padre de Boquerizo (Ribadedeva), Juan Ramón Lucas (1958) guarda recuerdos de "un río Caudal sucio" y de "ir a la yerba" de sus años de niñez, cuando vivió "una temporada larga" en Ujo con su tía Emilia y su marido Edmundo, que era minero, y de los veranos que pasaba en el pueblo su padre. Una de las voces y caras más reconocidas de la radio española, decidió hace tiempo estrechar vínculos con Asturias, donde también quiere emprender. Su proyecto más reciente, la creación de una productora de podcast en Mieres. "Mi tendencia es dar pasos para permanecer donde quiero estar, que es en Asturias", desvela Juan Ramón Lucas, que el viernes 8 de septiembre recibirá en la fiesta institucional del Día de Asturias el título de Hijo Adoptivo por su labor y servicios en beneficio de Asturias.

–¿Qué fue lo primero que pensó cuando le anunciaron la concesión de esta distinción?

–Me llamó el presidente, Adrián Barbón, que es buen amigo, y me lo planteó casi como pidiéndome permiso. Me dijo: “¿Te importaría que te propusiéramos?”. Iba conduciendo con el ‘manos libres’, recuerdo que paré el coche y le contesté: “Perdona Presidente, ¿qué me estás diciendo?”. La reacción fue de sorpresa primero, después de una enorme alegría, luego de muchísimo orgullo y ahora ya estoy nervioso porque el Auditorio va a estar a rebosar y soy consciente de la trascendencia que hay en torno al día de Asturias.

–Se le nota emocionado.

–Es el mejor reconocimiento que he recibido y recibiré nunca. Es un orgullo que la tierra de mis orígenes y de mi gente reconozca a través de sus representantes la asturianía que llevo siempre en mis venas. Voy a intentar describirlo en mi intervención: la tierra de la que procedes te acoge en sus brazos de una manera institucional en un gesto que es decisión de todos sus representantes en la Junta General. Es el mejor regalo posible.

–Para usted Asturias es...

–Es una comunidad amable, agradecida y generosa, con un carácter identitario que no es excluyente y con una magnífica fama fuera de Asturias. La pandemia ha ayudado a que la mirada a la naturaleza centre su atención en un lugar como Asturias. Asturias si la descubres, te enamoras, y si no la conoces, estás deseando hacerlo porque te vas a enamorar, como ya te han dicho.

–Y usted está tan enamorado que cada vez pasa más tiempo en Asturias.

–La obligación diaria de la radio ya no me ata a Madrid de manera permanente y estoy viviendo entre Asturias y Madrid. Además, estoy empezando a llevar mi forma de vida a Asturias, tengo una productora de podcast, que hemos hecho asturiana, en la que me he asociado con una serie de empresas y personas de aquí. Ya estamos haciendo cosas, trabajando y creando empleo en las Cuencas Mineras, en Mieres. Y eso estrecha mi vínculo con esta tierra por voluntad propia. Cuando era crío viví allí, con mis abuelos, con mi tía, pero ahora es una decisión propia, de alguien que quiere levantarse por las mañanas, ver la sierra del Cuera y disfrutar muchos de mi tierra.

–Es un buen conocedor de los medios de comunicación. ¿Cómo valora de cero a diez el peso informativo de Asturias en los medios de ámbito nacional?

–Igual que digo que Asturias tiene muy buena fama y buen nombre, también es cierto que está poco en los medios. Por ejemplo, tras las últimas elecciones hubo comentarios acerca del poder del PP y el PSOE en las autonomías y casi nunca se nombraba a Adrián Barbón o a Asturias como feudo socialista. No digo que me parezca bien, mal o medio pensionista, pero Asturias debe lograr en los medios el peso que tiene en la conciencia colectiva. Asturias y sus problemas salen muy poco en los medios nacionales. La última vez que apareció de forma continuada fue cuando el ancho de los túneles de los trenes y Asturias es mucho más. Aquí hay movimiento, hay diálogo, hay cultura, hay una diversidad que no está presente en los medios de comunicación como merecería.

–¿Y por qué esta situación?

–Pues quizá obedece a que los asturianos nos vendemos mal o no lo hacemos correctamente. He detectado que en el ámbito profesional muchas veces los asturianos no somos capaces de creer en nosotros mismos. Hay un cierto pesimismo histórico que tiene que ver con procesos industriales que acabaron de manera traumática, como con el carbón. Los asturianos tenemos que apostar más por nosotros mismos y quitarnos de encima los traumas que las reconversiones industriales y minera nos dejaron. Somos mucho. Espero que no se moleste nadie, pero tengo esa impresión y quiero luchar contra ella. Los asturianos nos tenemos que hacer valer más. A Asturias le falta un poquito de autoestima.

–¿Servirá el AVE para que Asturias se haga valer más?

–El AVE servirá para elevar el nivel de comunicación con el resto de España y ayudará a crecer y a mostrarnos más. Me parece vital la llegada del AVE. Ya está ahí, solo quedan ajustes técnicos porque las decisiones políticas están tomadas. Asturias tiene una orografía espectacular, pero que requiere más esfuerzo que otras comunidades para poder llegar. Es fundamental para que Asturias esté donde tiene que estar.

–Hablaba antes del efecto de la pandemia para poner a Asturias en el foco. ¿Corre el riesgo de morir de éxito, con una afluencia masiva de turistas como la que ya padecen otros destinos de España?

–Estoy viendo algunas señales de alarma. Este año ha habido muchísimos turistas en todos los lados. Me ha dado un toque el accidente que hubo en Covadonga porque este año ha estado allí unas cuantas veces. El turismo es necesario porque es enriquecedor, pero demasiada presión nos puede aplastar, hay que tener cuidado.

–¿Ve a Asturias preparada para soportar una llegada masiva de turistas.

–Asturias está preparada para un turismo sostenible, pero ni Asturias, ni ninguna comunidad, ni ningún lugar hermoso, están preparados para que la masificación lo destroce. La cuestión no es que cuanto más turismo venga a Asturias, mejor para nosotros. Este año he visto masificación en algunas playas y alguna ciudad donde casi no se podía andar. Hacen falta políticas que de alguna forma limiten la masificación.

–¿Qué rincón de Asturias le descubriría a un buen amigo?

–No sé si decirlo...Estoy aprendiendo a conocer lugares fascinantes. Cualquier aproximación serena y pausada a los Picos de Europa es grata. A un amigo le diría que con tiempo y andando visitara el nacimiento del río Cabra, en la sierra del Cuera, que dejara el coche en La Borbolla, en Boquerizo o Noriega y Villanueva, que pasee por el Valle Oscuru y termine en el nacimiento del Cabra. Lo digo con el dolor de que se pueda masificar, pero al mismo tiempo con el orgullo de que uno los lugares más hermosos que conozco ha formado parte de mi infancia. Es un paraje espectacular y sorprendente.

–Este verano viene marcado por la situación política del país tras las generales del 23J. ¿Un tertuliano como usted cómo cree que se despejará la incertidumbre actual?

–En rigor sería bueno que los grandes partidos llegaran a algún acuerdo pero en este país es muy difícil. Hay tres escenarios: el primero, un acuerdo institucional entre los dos grandes partidos resulta imposible; el segundo, ir a unas nuevas elecciones generales sería complicado y no se si cambiaría mucho las cosas y el tercero, creo que el más probable, es un acuerdo entre la mayoría de izquierda, a ver a qué precio, con partidos del ámbito independentista y profunda y demostradamente antiespañoles, pero que es legítimo si uno acepta las mayorías democráticas, electorales, aunque a mi no me gusta. Yo preferiría el primer escenario, puede que vayamos al segundo pero veo más probable el tercero.

–¿Qué la parece la polémica de Rubiales y la selección femenina de fútbol?

–El beso es una especie de punta del iceberg de una situación con la que hay que acabar. El fútbol español está gobernado, desde los tiempos de nuestro paisano José María García, por gente que hace lo que le da la gana, gana un dineral, está corrupta y se mueve en negocios escondidos. Afortunadamente ese beso puede acabar con un "statu quo" del fútbol que llevaba mucho tiempo y parecía inamovible.