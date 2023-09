"El "euroculete" divide a la hostelería asturiana: de idea "chabacana" o "barbaridad" a "buena idea original"

"La clave es que se beba la sidra", sostiene el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, preguntado por este periódico por el "euroculete" de Oviedo. "Igual no es mala idea, porque se trata de que quien nunca probó la sidra se anime a hacerlo", valora Marcos. "Que haya una iniciativa que cree razonable esa oferta de venta por culetes a los turistas, no me parece nada descabellado. Si al final consigues que la gente se acerque a algo que nunca ha probado y que le guste, estás más cerca de que la próxima vez en vez de pedir un culete se anime con una botella de sidra, con lo cual objetivo cumplido", reflexiona. Marcos Líndez no cree que deba abrirse debate o sea polémica la iniciativa del hostelero ovetense. "Cada uno que haga lo que considere más oportuno".

En el sector no convence la iniciativa como poco. "Hay que respetarla, es original, pero para mí la sidra es escanciar y poder sacar de una botella 5 o 6 culetes. Es tradición. No damos valor a lo que tenemos. También habría que preguntarse qué pasa si la botella se queda abierta", sostiene la maestra escanciadora Loreto García, con sidrería en Pola de Siero.

En Villaviciosa, capital manzanera, Pablo Cueto, de la sidrería El Tonel, no ve descabellada la idea. «Cada uno tiene que mirar por su negocio y si a él le funciona, estupendo. No es la primera vez que se hace», dice. Advierte de que muchos turistas piden solo un culete para probar: «Se lo doy sin problema, es una forma de promocionar el producto asturiano. La mayoría acaba pidiendo la botella entera. Y en cuanto les dices que la botella vale solo 3,50 euros la mayoría la coge», reconoce.

En cambio, Javier Fernández Díaz, de la sidrería La Pomar en La Felguera y delegado en Otea (patronal del sector hostelero), no lo ve factible. «Para mí es desvirtuar la sidra y la cultura sidrera», apunta. «Yo soy más de lo tradicional, que es lo que nos ayuda a preservar esta cultura y esta identidad. Hemos conseguido una Denominación de Origen Protegida para sidra asturiana y hemos ganado una batalla judicial recientemente por el uso de la botella, cosas que hacemos para defender nuestra identidad, por lo que vender culetes a un euro entiendo que no contribuye a esa defensa de lo nuestro», reseña. Lo secunda Marcelino Tamargo, de la sidrería Olimar, en La Felguera: «Vender culetes a un euro es cuanto menos, una barbaridad . Este tipo de ideas tienen un recorrido muy corto, ya que la sidra es un producto tradicional. Lo de vender la sidra por vasos como en el País Vasco no lo veo, de hecho, para eso están las pipas de sidra».

El presidente del Bulevar de la Sidra de Gascona (Oviedo), Pedro Caramés, admite que los turistas «no están acostumbrados a beber la cantidad de sidra que lleva una botella y creen que una botella tiene tanta graduación como un vino», lo que genera rechazo. A juicio de Caramés, la apuesta de Carlos González es «una anécdota simpática» porque «el turista desconoce el precio de la sidra y ni se imaginan que es tan barata». Y concluye: «Cada uno en su casa que haga lo que quiera». También en la calle Gascona, Alfonso Menéndez, de La Manzana, dice respetar el «euroculete», pero él no lo aplicaría. Cuenta que en los últimos años hubo varios inventos como «pulsadores en las mesas o escanciadores automáticos», pero, a su juicio, no cuajaron. «Soy de los que piensa que hay que defender la tradición y lo que nos diferencia es la botella entera y el escanciado», afirma. A su modo de entender, el mayor inconveniente de vender la sidra por culetes es «tener una botella de sidra abierta, porque cuando vaya a servirse ya no está en condiciones».

En Gijón, rechazo frontal. «Es un invento que nada tiene que ver con la cultura de la sidra», señala Orlando Valledor, de Casa El Cartero. A su juicio, la propuesta de la sidrería Yaya es «chabacana». «No la aplaudimos. Más bien, todo lo contrario. La botella tiene que venderse entera, con cinco culetes en cada una», afirma Valledor. Y advierte de que es «romper la tradición» de la cultura sidrera en Asturias, si bien subraya que Oviedo no vive tanto esa cultura como Gijón o Villaviciosa. Sobre el precio de un euro, es contundente: «Lo veo horrible tanto a un euro como a 50 céntimos».

Otro veterano del sector gijonés, Ataúlfo Blanco, de Casa Ataúlfo, tampoco está de acuerdo. «Ya es lo que faltaba, no me gusta nada», asevera, si bien se muestra comprensivo con el hostelero desde el punto de vista del negocio. «Puede que comercialmente sea bueno», comenta. Los motivos de este rechazo tienen que ver con la tradición de la bebida regional. «La sidra siempre se vende en botellas. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos pero no en este tema», sentencia.

Más comprensivo se muestra Antonio González, «Toño», propietario de La bodega de Rivero (Avilés). «Si el turista cae simpático y es majo, incluso los clientes se ofrecen a dar a probar un culín de sidra, y así decide si se lanza a por una botella», comenta. Él ha llegado a ofrecer culetes por 80 céntimos en casos puntuales. «Depende de la afluencia, es una opción. Pero a partir de unas horas abierta, la sidra pierde la gracia».

José Ángel Martínez, también conocido como «Josepín», de Casa Lin (Avilés), opta por explicar al turista la práctica habitual: «Por lo general, no se conoce, por lo que les explicamos en qué consiste y cómo hay que consumirla. Solemos ofrecer un culín para probar y normalmente se decantan por pedir una botella», explica Martínez, quien consideró que los culinos a un euro son una «buena opción», siempre que sea en «julio y agosto, con gran afluencia de clientes».

Pablo Fernández, del restaurante avilesino La Botella, se muestra bastante reacio a la oferta del culín individual. «No me parece una medida lógica, es matar la sidra», expresa el hostelero, que sí ofrece vasos de prueba a los turistas. «Para las sidrerías grandes o modernas seguro que es una buena opción, pero para la mayoría no», concluye.