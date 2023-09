Condena de 256.000 euros a los concejos de la Senda del Oso por una caída mortal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de ratificar la condena a la Mancomunidad de los Valles del Oso y a la compañía Liberty Seguros a pagar un cuarto de millón de euros a la viuda y las dos hijas del cicloturista segoviano que falleció al caer siete metros desde la Senda del Oso al asfalto de la carretera del Puerto de Ventana (AS-228), unos hechos ocurridos el 12 de mayo de 2019. El ingeniero Julio Martín Díez se apoyó en una barandilla de la senda, que cedió sorpresivamente sin que él pudiese evitar la caída.

El fallo del TSJA establece que "no resulta tolerable tener un vallado de protección en ese estado, especialmente en zonas de riesgo y peligro debido a la altura del desnivel". Se trata por otro lado de uno de los grandes atractivos turísticos de Asturias, con una afluencia de 200.000 visitantes al año. El tribunal ratifica la sentencia dictada el pasado mes de enero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo.

Tanto la aseguradora como la Mancomunidad habían apelado el fallo al considerar que la culpa del accidente era del propio cicloturista, "tanto por no percatarse de la situación de riesgo y peligro perfectamente advertida y visible, deteniéndose en un lugar no adecuado para ello, como por no llevar puesto el casco de protección que resultaba de uso obligatorio, lo que genera, al menos, un supuesto de concurrencia de culpas".

"Actos irresponsables"

La Mancomunidad de los Valles del Oso abundaba en los "actos irresponsables o cuando menos carentes de la diligencia debida en el comportamiento de la víctima". Y añadía que "el fallecido obvió una señalización de peligro, se apoyó en la valla sin descender de la bicicleta, y resbaló por dicho motivo". Tanto la Mancomunidad como el seguro rechazaban como excesiva la cantidad a pagar, 256.004 euros.

El fallo del TSJA, del que hay sido ponente el magistrado Luis Alberto Gómez García, considera que la sentencia apelada hace una valoración "acorde y coherente" del testimonio de los testigos, del cual resalta el de una mujer que observó cómo efectivamente la valla cedía al apoyarse en ella Julio Martín. Del mal estado de la valla dieron cuenta tanto el atestado de la Guardia Civil como un informe pericial.

Además, indica que "la determinación de la relación causal entre el mal estado del vallado por falta de conservación, y la precipitación de don Julio en una caída de unos siete metros, descarta apreciar la pretendida culpa exclusiva de la víctima". Tanto la Mancomunidad como la aseguradora cargaron las tintas sobre el hecho de que la víctima no llevaba casco. Pero el TSJA indica que, en el momento del accidente, la víctima había detenido la marcha, por lo que "se encontraba en una situación similar a la que pudiera tener un peatón que transitare a pie por la senda, y en un momento se detuviera en ese punto y se apoyara sobre la valla", por lo que no era exigible que en ese preciso momento llevase casco. En cualquier caso, añade el fallo, de haberlo llevado, no se habría evitado el fallecimiento, dada la gran altura desde la que se precipitó el cicloturista.

"No tenemos la culpa"

La indemnización de 256.000 euros será pagada por la aseguradora. La Mancomunidad está actualmente en disolución. El Alcalde de Proaza, Jesús María García, indicó que "nosotros no tenemos culpa, la zona de peligro estaba perfectamente señalizada, pero los juicios son lo que son, habrá que acatar la sentencia". No obstante mostró su pesar por el fallecimiento del cicloturista.

El mantenimiento de la senda corre a cargo del Principado, que realiza las reparaciones más urgentes, porque "los ayuntamientos no tenemos capacidad para hacerles frente", añadió Jesús María García. Este regidor apoyó en su día que la gestión del mantenimiento de la senda corriese a cargo de la Fundación Oso, pero uno de los ayuntamientos se opuso a este modelo. "La Senda del oso necesita mantenimiento diario. Cae ahora una piedra y no podemos mandar a nadie a retirarla. Lo que hace falta es una gestión diaria", añadió el alcalde de Proaza.

La víctima estaba realizando la ruta junto a su mujer. Él se adelantó y sufrió la caída, pero cuando ella pasó por el lugar del accidente no se dio cuenta de lo que había ocurrido. Llegó al pantano de Valdemurio y no lo encontró allí, por lo que le llamó al móvil una y otra vez. Finalmente, un joven que estaba haciendo la ruta y había visto el accidente, le comunicó lo ocurrido. La mujer aseguró en su día que la víctima era muy consciente de la peligrosidad: "Me dijo: ‘Las vallas están muy mal, no se puede poner el pie en ellas. Esto necesita mantenimiento, está regular". Poco después sufría la caída que iba a costarle la vida.