La crisis del queso prende en Asturias: la sequía y los costes amenazan al sector

En Asturias, donde el queso es una joya culinaria y cultural, una sombra de preocupación se cierne sobre la industria láctea. La sequía y el aumento de los costes de producción han puesto en jaque a las empresas queseras y a los ganaderos. Estos últimos se han visto forzados a ampliar el precio del litro de leche de 45 a 75 céntimos, algo que ha afectado a la industria quesera de Asturias.

Natalia Lobeto, al frente de la quesería Redes, de casín, en Campo de Caso, se refiere preocupada al encarecimiento de la leche. Entiende que para muchas ganaderías el aumento fue una medida necesaria para compensar los crecientes costes de producción, como el pienso y la energía, esenciales para mantener a las vacas y garantizar una producción láctea de calidad. "Es justo, debemos pagar lo que realmente cuesta producir", señala Lobeto. En su caso no ha tenido problemas para obtener leche y mantener producción.

Pascual Cabaño, de Rey Silo (Pravia), cree que el problema que va más allá de los números en un papel. "Hemos notado un fuerte impacto negativo en la calidad de la leche", admite con una preocupación evidente. Cree además que no se trata de un problema temporal y advierte de que "se reducirá la producción de algunos tipos de queso". El impacto en los precios es otro factor preocupante, ya que se mantienen en niveles elevados. La cuestión es cómo equilibrar los precios de los productos queseros con la necesidad de mantener la rentabilidad para los productores, sin alejar a los consumidores. Cabaño rechaza subir los precios del queso: "Deberíamos ajustar los precios a los productos, pero no lo vamos a hacer porque el mercado no lo admitiría, tratamos de buscar nuevos proveedores y ampliar mercado".

Por su parte, Isaura Souza, de quesería Ovín de Nava, aporta la perspectiva desde el lado de los pequeños productores. "Nosotros no podemos ajustar los precios a los costes", explica. Insiste en la dificultad que tienen para encajar subida de materia prima con producción y rentabilidad.

Para las queserías más pequeñas, la relación con los ganaderos locales es "crucial", ya que dependen de la leche de calidad para mantener la excelencia de sus productos. A medida que los costes se disparan, esta relación se vuelve cada vez más compleja. "El problema está en el relevo generacional, es un trabajo duro y hay que tener un respaldo detrás de los padres para que los jóvenes se lancen", añade Souza.

El caso de Yaiza Rimada de quesos La Saregana es muy distinto. En esta quesería artesanal explican que ellos no compran leche, sino que tienen una ganadería para autoabastecerse, algo que les viene bien en la situación actual.

Pero sí que tienen problemas. "Ahora mismo nuestras vacas producen menos del 50% de leche con la sequía", explica Rimada. En este momento están alimentando al ganado con las reservas de hierba previstas para el invierno por culpa de la sequía. "Si no comen fuera porque está todo seco, hay que dárselo de almacén. Yo estoy gastando lo de los próximos meses ya", relata.

Y aunque el precio de la paja ha subido el doble con respecto al año pasado, la empresa de momento aguanta y no valora ajustar o subir los precios del queso al de los costes de producción, al igual que el resto de consultados.

Verónica Álvarez, de la quesería Temia de Grado, donde elaboran afuega´l pitu, con denominación de origen, señala que compran leche a los mismos ganaderos de manera constante. Sin embargo, la época de verano trae rendimientos lácteos menores. "Nosotros siempre ajustamos el precio de nuestro producto al de las materias primas, hay que poner en valor el queso", opina Álvarez.