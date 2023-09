Si hay algo que nunca ha tenido Susana Estrada es miedo. La actriz, cantante y empresaria, quien fuera icono de la Transición y del destape, dio muchos pasos adelantados a su tiempo para reivindicar la libertad de la mujer. Y ahora no tiene empacho en mostrar sus opiniones en temas tan candentes como el "caso Rubiales" o el "top less" de Eva Amaral en un concierto reclamando igualdad. Y lo cierto es que a Susana Estrada le cuesta entender ambas cosas.

Así lo deja claro en una larga entrevista publicada este domingo en LA NUEVA ESPAÑA y que puedes leer de forma íntegra pinchando aquí. Para Susana Estrada, que entiende que las mujeres ya se ganaron su libertad sexual con las icónicas reivindicaciones que personas como ella protagonizaron con el final del Franquismo, ha habido ciertos retrocesos en España. «En este país nos hemos vuelto no más ñoños, sino más gilipollas», afirma en un tono crítico con el discurso dominante en el actual feminismo que avala el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, hacia el Presidente del Gobierno se va su mirada cuando habla de la enorme polémica nacional suscitada a raíz del beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la futbolista Jenni Hermoso. "Ese comportamiento no es propio de un presidente de una federación de fútbol. Cierto. No pinta nada ahí un beso, como tampoco pintan los que hemos visto en otras ocasiones entre el mismo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y otros políticos o miembros del gobierno. No son comportamientos adecuados para el cargo. Pero de ahí a convertir un beso en una agresión sexual... ¿De qué estamos hablando?", lamenta Estrada.

La actriz asturiana sostiene que "España está llena de Rubiales. Se han hecho y visto cosas peores de este tipo. El beso fue un pico entre dos adultos. Y la deportista dijo luego que no le daba importancia, pero que tampoco le había gustado", argumenta en la entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Y agrega: "Yo no conozco a ese señor, a Rubiales, pero desde luego no voy a participar en un linchamiento público como el que le están haciendo. Pienso que ha venido muy bien al gobierno, al señor Pedro Sánchez, otro macho alfa, y a (Yolanda) Díaz para tapar algo más grave como es la negociación con Junts y Bildu. Así lo creo. No se puede hacer de un beso, un pico, un problema de estado como han hecho".

Susana Estrada y los pechos de Eva Amaral

Otra cuestión que no entiende es que haya mujeres famosas que recurran a enseñar sus pechos como forma reivindicativa. Bajo su punto de vista, esa etapa ya pasó cuando otras mujeres, la propia Susana Estrada entre ellas, apostaron por esta forma de protesta. Pero ahora, sostiene la actriz, no tiene ya sentido.

"Yo creo que eso ya está obsoleto y ya no tiene sentido. Con eso no se hace nada nuevo, ni se reivindica nada. En el siglo pasado se reivindicó todo lo que había que reivindicar en este sentido. A ver cómo lo digo para que sea correcto y no ofender a nadie, algo muy difícil hoy en día, por cierto. Parece ser que las libertades las ha conquistado la gente joven de ahora, las de Podemos... Pero resulta que llevamos viviendo en democracia desde que se murió el señor Francisco Franco. Van a ser 48 años ahora en noviembre. En el 76, el 77, el 78, ya tuvimos el 'boom del desnudo'. Que vengan hablando ahora de las libertades de la mujer y del empoderamiento… Ya está empoderada desde hace muchos años", opina.

A eso añade el argumento de que enseñar los pechos ya no es nada extraordinario, toda vez que en las playas es normal ver mujeres en "top less". "Te vas a la playa y en todo el Mediterráneo está lleno de mujeres, de todas las edades, con el pecho al aire, incluso más. A las mujeres de antes, para verles el culo había que apartarles las bragas. A las mujeres de ahora, para verles las bragas hay que apartarles el culo", explica de forma gráfica.

Por eso, bajo su punto de vista, enseñar las tetas hoy en día "no significa nada ni reivindica nada". Son las declaraciones de un icono femenino español de la Transición que no se muerde la lengua en la entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, que aquí puedes leer íntegra: