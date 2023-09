El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha aplaudido este martes "el cambio de criterio" de la Unión Europea (UE), favorable a rebajar la protección del lobo y realizar controles de población en los casos en los que sea necesario, al tiempo que ha emplazado al Gobierno central a modificar su planteamiento y atender las reivindicaciones asturianas.

Barbón, que ha acudido a la toma de posesión del nuevo alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Francisco López, ha señalado que fue conocedor del cambio comunitario este lunes a través del eurodiputado asturiano del PSOE, Jonas Fernández, quien le "remitió" el informe relativo al posicionamiento de la Unión Europea.

"A mí me parece muy bien porque es que, además, es la postura del Gobierno de Asturias", ha dicho, remarcando que desde el Ejecutivo autonómico vienen defendiendo ese cambio de criterio "de forma alta y clara". "Legislar está muy bien, pero cuando uno legisla tiene que tener en cuenta la realidad", ha apuntillado.

Para Barbón, "no se puede decir que en el tema del lobo, en este caso en Asturias, no se haya seguido una política durante las últimas décadas en las que hubo la protección de una especie para que no desapareciera junto con la protección de otras especies", haciendo referencia a la ganadería.

De este modo, considera positivo que la UE se abra a flexibilizar y recuperar los controles. "Es sin duda una magnífica noticia y yo espero que el gobierno de España atienda nuestras reivindicaciones que no son de ahora, son de siempre porque venimos haciéndolo en los últimos años", afirma, subrayando que el criterio de la UE concuerda con el del Gobierno de Asturias.

Barbón ha incidido en que el lobo no es una especie cinegética y ha asegurado que se va a actualizar toda la información mientras sigue abierta la vía judicial por la inclusión del lobo en el Lespre.