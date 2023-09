Antonio Suárez, empresario: "Mi padre me dijo que nunca olvidara que yo soy de aquí: llevo a Asturias en el corazón"

Antonio Suárez, nacido en Oviedo en 1942 aunque se siente de Sobrescobio, origen de su familia y donde vivió hasta que se mudó a Gijón a los seis años de edad, es el creador y presidente del Grupo Marítimo Industrial (Grupomar), una relevante empresa mexicana totalmente familiar que opera en el sector pesquero y conservero. En 2012 fue distinguido con la medalla de plata del Principado y el viernes recibirá el atributo de hijo predilecto de Asturias por su compromiso con la región, que visita varias veces al año. Suárez ha contribuido al resurgir del sector naval asturiano con encargos de buques atuneros y al mantenimiento del negocio de la hojalata con compras cuantiosas para su industria conservera. Está muy comprometido con las fundaciones Princesa de Asturias y Archivo de Indianos de Colombres. Da empleo a 3.000 personas, tiene una flota de siete grandes atuneros con helicóptero incorporado, fábrica conservera y de producción de latas, talleres de mantenimiento de barcos y helicópteros para sí y para terceros, y una consignataria. Antes del embargo de EE UU al atún mexicano, tuvo la mayor flota atunera del mundo. La defensa que hizo del sector le hizo acreedor al Águila Azteca, la mayor condecoración de México para extranjeros.

–Se cumplen once años de su primer barco pesquero construido en Asturias. ¿Por qué eligió el astillero gijonés de Armón?

–Teníamos ofertas de Asia y de algún otro astillero español. Pero yo quería que se hiciese en Asturias para ayudar a mi región. Hace 42 años ya intenté construir un barco en Gijón, en el astillero Marítima del Musel, pero estaba saturado de trabajo y acabamos haciéndolo en el astillero Axpe, de Bilbao, propiedad de la misma familia asturiana. La construcción del primer pesquero en Armón Gijón supuso la reapertura de este astillero, que había quebrado bajo otra propiedad. Armón también hizo un precio razonable. Yo ya he hecho cuatro grandes atuneros en Armón Gijón y, por mi mediación, se han hecho otros siete para colegas de México y EE UU.

–¿Tiene totalmente renovada la flota o caben más encargos en el futuro próximo?

–No se puede decir que no vayamos a encargar más barcos. Dependerá de la evolución del negocio y de nuestro nivel de endeudamiento. No nos gusta deber mucho. De los barcos que hicimos en Asturias, uno ya está pagado, otro dos están a punto y el último, que nos costó 32 millones, ya está faenando muy bien. Ahora los intereses han subido, aunque el peso mexicano también se ha revalorizado.

–¿Usted hizo grandes pedidos de hojalata a la planta de la antigua Mivisa en Llanera. ¿Mantienen la relación?

–Llegamos a comprar 20.000 toneladas de plancha de hojalata ya cortada y barnizada con la que nosotros hacemos en México las latas y botes, y la tapa de fácil apertura. Estuvimos comprando por un importe de millones de dólares al año, pero con la guerra de Ucrania, el alza de precios y la crisis energética, tuvimos que suspenderlo. Desde hace dos años compramos casi todo en Corea porque es una diferencia tremenda de coste (15 millones de dólares al año) a causa de la materia prima y la energía. No descartamos volver de nuevo a contratar con la fábrica asturiana cuando esté en precio. Es muy buen proveedor y tuvimos muy buena convivencia comercial.

–Usted es un emigrante diferente a la figura clásica del asturiano que hacía las América huyendo de la pobreza.

–Mi caso es distinto. Yo ya estaba en negocios y conocí en Madrid a mi mujer, que es mexicana hija de asturiano y de mexicana. En octubre de 1966, cuando ya éramos novios, fui a la boda de su hermana. Volvimos a vernos en la Semana Santa de 1967. En 1968, cuando vi que ella quería vivir en México, me fui definitivamente para allá y empecé con una pequeña empresa pesquera en Oaxaca que fue privatizada por el Gobierno. Ahora tengo doble nacionalidad: española y mexicana.

–Lleva 55 años en México y no se le nota ningún acento.

–Uso en ocasiones alguna expresión y algún modismo mexicano, pero tengo muy mal oído. Me encanta la música, pero no he sido capaz de tocar la guitarra ni el piano, aunque lo intenté. Esto explica que hable como un español. Soy asturiano y español, y también soy mexicano. Se puede ser ambas cosas. Además, he estado viniendo constantemente a España: un mínimo de dos veces al año. Este año llevo ya cuatro viajes y volveré en octubre a los premios Princesa. Algún año llegué a venir diez veces. Desde 1968 he visitado Asturias y España más de 250 veces. En un control en un aeropuerto en México un policía no creía que yo fuese mexicano. Y cuando llego a Madrid piensan que soy madrileño por la forma de hablar. Sin embargo, si paso una temporada en Asturias, nada más llegar a Madrid, me identifican como asturiano. Yo hablaba bable de pequeño en Sobrescobio

–¿Pesa más Asturias que México?

–Yo me enamoré de México cuando llegué allí. México es la tierra de mi mujer, de mi hija y de mis tres nietos. Mi obra es mexicana. Pero en Asturias está mi origen, mi cultura, mis padres (ya fallecidos) y mi hermana, que vive en Gijón. Lo primero que hago, nada más llegar a Asturias, es ir a verla. A mi hija la he traído desde que era niña y los nietos ya han venido varias veces. Sería un desagradecido si no quisiese a Asturias. Aquí me crié. Yo me siento de Sobrescobio. Me encanta escaparme allí. A veces voy solo a recorrer los montes. Y a recordar lo que un día me dijo mi padre junto al cementerio de la parroquia de Oviñana: "Allí donde pises hay ceniza de tus antepasados. Acuérdate: tú eres de aquí". Yo jamás critico nada de España en México y nunca opino mal de nada de México en España. Es mi norma. Puedo hacer juicios sobre México, pero en México, y sobre España, pero solo en España.

–¿Tiene posiciones políticas?

–El empresario no debe meterse en política. Su tarea es crear empleo con los mejores salarios posibles y crear riqueza. Yo tengo amigos en todos los partidos. Tengo mis creencias y voto, pero el voto es secreto.

–¿Siempre quiso ser empresario?

–Sí. Es una disposición que surge como el que tiene aptitudes para el deporte o para el arte. Yo solo tengo sensibilidad artística como receptor, pero no como creador. Soy empresario, pero no soy comerciante. A mí lo que me gusta es ver más máquinas y más nuevas en la fábrica, ver que hay más trabajadores en mis empresas... Tenemos una empresa estable y que cumple con su misión social. Cuando llego a la fábrica, los trabajadores me aplauden. Es literal. Ser empresario es muy difícil. Incluso una empresa bien administrada puede quebrar por la cambios en la competencia, en la tecnología, en los mercados.... En 2020, con la pandemia, la gente acaparaban alimentos en los supermercados y agotaban las existencias de nuestras latas de atún Tuny. Sin embargo, tuvimos casos de covid en los barcos, que tuvieron que volver a puerto y quedar en cuarentena. Luego 2021 fue un buen año para la pesca, pero se vendía menos porque muchas familias ya habían hecho grandes acopios de latas el año anterior que aún no habían consumido. Hacer empresa alimentaria en un mercado tan abierto es muy difícil. La empresa tiene que crecer porque, de lo contrario, te arrastran. Hay empresarios muy buenos y otros que obviamente no lo son. Hay fama de que somos avariciosos. Pero hay de todo. Yo no tengo yate ni avión particular. La empresa necesita inversión constante. Un empresario solo es rico cuando vende su empresa. Mientras yo esté, no creo que vaya a haber muchos cambios en la empresa, pero hay que tener la mente abierta. Después, podría fusionarse, salir a Bolsa o ser vendida. No lo sé. Mis nietos estudian en la Universidad y trabajarán en otros sitios. Luego, si valen, se verá si se incorporan al grupo. El director general de Grupomar es mi yerno, y mi hija es responsable de marketing y tiene a su cargo 500 empleados.

–La noticia del rescate por uno de sus barcos del náufrago australiano Tim Shaddock y su perra tras 90 días a la deriva en el Pacífico dio la vuelta al mundo.

–La repercusión fue impresionante. Medimos más de un billón de impactos en medios e internet.

–Asturias está recibiendo inversiones de empresas mexicanas y hay una segunda oleada en España. ¿A qué obedece?

–Hay expansión de las empresas mexicanas porque la economía del país va bien y los negocios no van mal. Y el peso se ha apreciado. Es un país con poca deuda pública: en torno al 56% del PIB. Está entrando también mucho capital en México.

–¿Cómo ha recibido la noticia de la declaración como hijo predilecto de Asturias?

–Me llamó el presidente del Principado. Es un honor muy grande. Y se me da por lo poco que he hecho por mi tierra. Pero es muy grato. Llevo Asturias en el corazón.