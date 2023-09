Barbón admite ante los alcaldes las dificultades que conllevará reformar el sistema de financiación y combatir el reto demográfico

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recibido a los alcaldes y alcaldesas de la región, en la segunda "cumbre" municipalista bajo su mando, con una promesa de "diálogo, diálogo y diálogo", y el anuncio de una nueva reunión a mitad de la legislatura para valorar la evolución de los compromisos adquiridos. En el palacio del Conde de Toreno de Oviedo, en la reedición del encuentro que ya se celebró hace casi exactamente cuatro años, al inicio del anterior ciclo político, y que ha contado esta vez con representación de 74 de los 78 concejos, sirvió al jefe del Ejecutivo autonómico para hacer un primer balance del camino recorrido y del que queda por delante. En el parlamento con el que dio inicio a la reunión, después de recibir uno a uno a los regidores, Barbón empezó reconociendo que respecto a las promesas de hace cuatro años "no hubo avances" en la reforma todavía pendiente del sistema de financiación autonómica, que los ayuntamientos piden reiteradamente que se aborde de manera conjunta con la local. Asumió asimismo que pese a las medidas puestas en marcha "nos está costando" revertir el descenso de la natalidad y señaló también como "un problema" el despoblamiento de los núcleos rurales . Sin salir de las dificultades con la estructura de la población asturiana, el Presidente destacó el nombramiento del hasta ahora alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Marcos Niño, "un gran conocedor del municipalismo", como nuevo director general de Reto Demográfico.

En el capítulo de lo conseguido en estos cuatro años incluyó Barbón la ampliación de la red de escuelas de 0 a 3 años, que este curso llegará al ochenta por ciento de los concejos, con gratuidad en el 75, y renovó su compromiso con la gratuidad total en el curso 2024-2025, además de la asunción de las competencias sobre este ciclo educativo a lo largo de la legislatura. "Hay que ir a una red regional", señaló, repitiendo la promesa que ya hizo hace cuatro años y sigue pendiente. Añadió lo ya reseñado respecto al incremento del fondo de cooperación local, que ascendió en el mandato pasado de 7,1 millones de euros a 8,6, dejando la cifra total de inversión entre 2019 y 2023 en cuarenta millones, y expuso las ventajas que los ayuntamientos encontrarán en la nueva estructura del Gobierno del Principado. Así, la Dirección General de Cooperación Local "se modifica" para dedicarse a la gestión administrativa de los municipios y para ayudarles en "todo lo relativo a la asistencia o problemas con la cobertura de plazas de secretarios o interventores, así como en la gestión del fondo de cooperación". Destacó además que la Dirección General de Infraestructuras se vocará en lo relativo a las obras, con especial atención a las carreteras locales o regionales, y volvió a garantizar la habilitación de "un fondo destinado a la prevención de incendios" que sustituirá a las subvenciones nominativas que se utilizaban hasta ahora, lo que "permitirá a los ayuntameintos usar su autonomía y decidir". Barbón se refirió igualmente al buen funcionamiento que observa en el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), que "con todas las limitaciones ha incrementado los recursos en cifras que van del treinta al cuarenta por ciento".

"No somos un gobierno de confrontación", concluyó Barbón. "Nuestro objetivo es trabajar de la mano pensando siempre en los vecinos. Pongámonos a trabajar". Al encuentro asistieron alcaldes o representantes de 74 de los 78 municipios. Excusaron su asistencia los regidores de Degaña, Grandas de Salime, Quirós y Parres.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, trajo al encuentro la controvertida tasa turística, que IU planteó en su día y que ha rebrotado en la reunión del municipalismo, pero reformulada. Se trataría de plantearla de forma opcional y dentro del ámbito municipal, para que la aplicaran los ayuntamientos que quisieran como una forma de obtener ingresos para su desarrollo turístico. No sería ya pues un impoesto autonómico, sino municipal, aunque Barbón invitó a coger la propuesta "con pinzas", toda vez que el Gobierno aún tiene que "estudiar jurídicamente cómo se podría encajar. También respondió al presidente a la queja de los concejos turísticos por su inflación de necesidades financieras. El turismo, aceptó Barbón, "también da más ingresos", en IBI de segundas residencias, tasas de basura, alcantarillado y de otra índole.

En el capítulo de las demandas, el regidor de Siero, Ángel García, "Cepi", planteó la situación del polígono de Bobes, que necesita un "relanzamiento" y superar la parálisis en que se encuentra la venta de parcelas desde que su propietario, la sociedad mixta de gestión del suelo (Sogepsa), ha entrado en el proceso para ampliar la presencia pública. "Llevamos varios meses en los que no se puede llevar a cabo ninguna operación y eso está poniendo en peligro muchos de los proyectos, de distinto calado, en los que habíamos venido trabajando durante mucho tiempo, algunos de los cuales están muy avanzados". El trámite administrativo ralentiza el desarrollo económico, una vez más, y eso preocupa al regidor sierense, que "si tuviera que pedir algo, pediría que eso se resuelva ya". Ese trámite, le ha respondido hoy mismo Barbón, se está desarrollando y tiene "mucha complejidad", depende de una modificación legislativa que "costó mucho", que "no fue fácil". El Presidente comprometió su intención de obtener el desbloqueo cuanto antes, aunque no adelantó ningún plazo concreto.