Las diez limpiadoras de oficinas de Carreteras en Asturias llevan sin cobrar desde mayo

Diez limpiadoras adscritas a las inslataciones del Ministerio de Transportes en Asturias sufren un infierno laboral, sin cobrar desde el pasado mes de mayo y sin interlocución con la empresa adjudicataria del servicio. Las trabajadoras han tratado de resolver su situación a través de la firma responsable de sus contratos, pero al no obtener respuesta alguna también lo han intentado con las administraciones públicas que licitaron esos servicios y que, en última instancia, serían legalmente las responsables de su situación.

El contrato de limpieza que afecta a las trabajadoras asturianas se adjudicó (por parte del Ministerio en Madrid) en un paquete que incluía las dependencias de la Demarcación de Carreteras en Asturias y Galicia. La licitación se hizo por dos años (por lo que expira en noviembre de este año) y recogía toda la carta de servicios que debía realizarse. El contrato relativo a Asturias, por un importe de 308.000 euros, fue adjudicado finalmente por 255.000 euros a la empresa Do Not Look Back, de la que consta en la actualidad como administrador único Manuel Bargueiras Martínez. Incluía la limpieza de los 3.500 metros cuadrados de las oficinas e instalaciones de la Demarcación de Carreteras en la Plaza de España de Oviedo, además de los 1.900 metros cuadrados de las oficinas de apoyo técnico situadas en Morcín y los 40 metros cuadrados del parque de maquinaria en Arriondas.

Lo que las trabajadoras han constatado es que tras el nombre de Manuel Bargueiras Martínez se teje una red de empresas de servicios de limpieza a la administración que está generando incidencias en distintos organismos públicos, de cuyos contratos han sido adjudicatarias esas firmas. El número total de trabajadoras afectadas alcanza las trescientas en toda España, que denuncian estar en un "limbo" jurídico sin que las administraciones responsables del servicio asuman su situación.

El enredo empresarial afecta al menos a ocho prisiones, varias oficinas del Ministerio de Transportes y diversas instalaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por toda la geografía nacional, además de varios centros públicos de emprendimiento.

El contacto entre las trabajadoras las ha permitido dibujar la parte escondida de un iceberg que las afecta a todas ellas y que tiene como denominador común empresas vinculadas a una familia y que cuentan con nombres tan variopintos como Yaunde, Made for Success o Fun Fair; en todas ellas consta como responsable, en alguna medida, Manuel Bargueiras Martínez.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, contactar telefónicamente con Bargueiras o con personas que hasta ahora han actuado como responsables de gestión de las citadas empresas de limpieza.

Precisamente algunas trabajadoras de estas firmas han recibido estos días las bajas en la seguridad social, sin que exista interlocución con la firma contratante y sin que sepan a quién acudir. En todo caso, deberían quedar subrogadas a la nueva adjudicataria, pero desconocen si se ha dado de baja el contrato público.

La situación ha sido especialmente grave en algunas cárceles españolas, en las que los propios reclusos han tenido que asumir las tareas de limpieza al encontrarse los responsables de las instalaciones con el problema de permitir el acceso a personas que, oficialmente, ya no prestan servicios para la penitenciaría. Pero entretanto, las trabajadoras continúan acudiendo a sus puestos de trabajo.

"Queremos que alguien tome cartas en este asunto porque detrás de nosotras hay familias y no sabemos cuál va a ser nuestro futuro", lamentan las limpiadoras asturianas. Son solo diez, pero se sienten parte de una trama que las trasciende, que afecta a decenas de organismos públicos, y a la que nadie parece prestar atención.