El Principado quiere aprovechar el giro de la UE para recuperar su plan del lobo

El Gobierno asturiano quiere aprovechar el giro de la Comisión Europea (CE) sobre la protección del lobo para recuperar el plan de control de la especie que el Ministerio de Transición Ecológica, de la socialista Teresa Ribera, tiene bloqueado desde hace dos años. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, confirmó que el Principado presentará ante la CE un detallado informe sobre la situación del lobo en Asturias y su impacto sobre la cabaña ganadera antes del próximo día 22, día en el que acaba el plazo que comunicó este lunes Úrsula von der Leyen, para recibir datos sobre la repercusión que ha tenido en algunos países las medidas para proteger a esta especie. El PP asturiano anunció que comunicará los daños que ha supuesto en Asturias y acusó a los socialistas de silenciarlos en Bruselas: "En la resolución del parlamento europeo sobre los daños se nombra a varios países, pero no se hace mención a España ni a Asturias", reprochó el portavoz popular en la Junta, Diego Canga.

La puerta abierta por la presidenta del Ejecutivo de la CE para flexibilizar la protección del lobo, ante "el peligro real" que supone para el ganado y el riesgo "potencial" para las personas ha reactivado las críticas y el malestar con la decisión de Teresa Ribera de incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre), desde varios frentes.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, que este domingo sostenía que esa medida "ha sido un error porque no es razonable impedir el control del lobo", en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, confirmó que aprovechará el cauce abierto por la Comisión Europea para actualizar el censo de lobos en Asturias y detallar el impacto de la especie sobre el ganado y, en particular, sobre la elaboración de quesos artesanos y tradicionales como el Cabrales, el Gamonéu y el Casín. El último informe que el Principado remitió al Ministerio de Transición Ecológica en la anterior legislatura cifraba la presencia del lobo en Asturias en 40 grupos seguros, de los que puso confirmar la reproducción en 35 de ellos, y otros cuatro grupos probables. "Los datos científicos revelan que el lobo no está en peligro de extinción en Asturias, ni mucho menos", declaró Marcos, quien este martes sostuvo que la expansión de la especie "no afecta solo a la actividad económica ganadera y a la reciella, sino que también impacta en terrenos cercanos a la costa". El consejero de Medio Rural y Política Agraria defendió la posición de los socialistas asturianos en defensa del plan de gestión del lobo y la del Gobierno autonómico, que mantiene un contencioso judicial junto a otras comunidades en contra del Ministerio de Teresa Ribera sobre la inclusión del lobo en el Lespre. Marcos Líndez espera que el giro de la Comisión Europea repercuta asimismo en la estrategia del departamento de Teresa Ribera. "Espero que el Gobierno de España atienda nuestras reivindicaciones, que siempre hemos justificado de manera diligente con informes científicos", afirmó Marcos Líndez. Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin dar respuesta para poder aplicar su plan de gestión y matar a un lobo en los Picos de Europea, una "extracción" que ya se solicitó y documentó durante la etapa del anterior consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo. De momento, "no hubo ningún paso adelante del Ministerio", confirmó el actual responsable, Marcos Líndez.

El PP asturiano, por su parte, también trasladará a la Comisión Europea los daños del lobo en Asturias, del próximo día 22, "porque no tenemos esperanza en que lo haga el PSOE asturiano ni el español", según avanzó este martes Diego Canga. El portavoz popular en la Junta General acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "no apoyar esta revisión" de la protección del lobo en la legislación europea y reprochó a los socialistas, y especialmente al eurodiputado Jonás Fernández, que ni España ni Asturias aparezcan en la resolución del parlamento europeo en la que se cifran los daños a la cabaña ganadera en Austria, Francia, Alemania, Chequia, Bélgica e Italia. "No han hecho su trabajo", afeó Canga quien añadió que "Asturias registra más daños por el lobo que algunos países europeos" y reveló que el diputado Luis Venta iniciaría de inmediato la labor de campo con los concejales y juntas del PP en toda Asturias para elaborar un balance de los daños.

Las posturas de Vox y Foro

La portavoz de Vox, Carolina López, cuestionó que el movimiento de la UE para flexibilizar la protección al lobo "llega tarde" y cuando "el daño en algunas ganaderías ya es irreversible, a causa de una irresponsabilidad absoluta de tos los políticos que apoyaron incluir el lobo en el Lespre". Y calificó de "falta de respeto" que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "diga ahora se alegra" de la decisión de Von der Leyen.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, exigió también al Gobierno de España que "revoque la sobreprotección del lobo" y reclamó al Principado que arbitre "un pago justo por los daños" de esta especie al ganado.

Barbón: "Que la UE flexibilice la protección del lobo avala la posición de Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, consideró ayer una "magnífica noticia" que la Unión Europea (UE) flexibilice la protección del lobo y que ello permita que se puedan recuperar los controles de población que se aplicaban con el Plan de Gestión del lobo en la comunidad. El Presidente asturiano emplazó al Gobierno de España a modificar su planteamiento y atender las reivindicaciones del Principado.

Barbón recordó que el criterio que muestra la UE es "la postura del Gobierno de Asturias, lo que venimos defendiendo de forma alta y clara todo este tiempo". El Ejecutivo regional se opuso a la inclusión del lobo entre las especies de especial protección. Un planteamiento que es compartido con los gobiernos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, a las que recientemente se ha sumado La Rioja. Unas comunidades, las del Noroeste, que suman más del 98% de la población de lobos de España.

Barbón afirmó que la información de la que dispone el Principado apunta a que el número de ejemplares de lobo se ha mantenido estable o ha aumentado a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, para facilitar la coexistencia con la ganadería extensiva, es partidario de aplicar el plan de gestión autonómico, que permite abatir lobos en determinadas circunstancias.

El Presidente también quiso recordar que en Asturias el lobo "no era una especie cinegética, pero sí se controlaba su población y allí donde había una masificación se actuaba para proteger a los vecinos". Una norma que Asturias quería mantener frente a la protección que otorgó a la especie el Ministerio de Transición Ecológica y que llevó al Gobierno regional a iniciar acciones judiciales.

Castilla y León pide derogar la orden que blinda a la especie desde hace dos años

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), emplazó al Gobierno en funciones a derogar la orden que blinda al lobo desde hace dos años. "El Gobierno de España va en dirección contraria a la UE, le pedimos que derogue esa norma, no puede caer en el radicalismo conservacionista", sostuvo Quiñones.