Luis Fernández-Vega Sanz, oftalmólogo: "Estamos proyectando una ampliación de la clínica para el aumento de pacientes que puede traer el AVE"

Luis Fernández-Vega Sanz (Oviedo, 1952) lidera la cuarta generación de una destacada saga de oftalmólogos y dirige el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que cada año atrae a Oviedo a decenas de miles de pacientes de toda España y de otros países. Hace un año se jubiló como catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). También ha sido presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Mañana, viernes, recibirá la Medalla de Asturias "en reconocimiento a su brillante trayectoria en el ámbito de la salud y con una clara vocación humanitaria".

–Cuando uno ya ha recibido tantos reconocimientos, ¿qué significa esta Medalla de Asturias?

–Estoy muy agradecido. Es una distinción que personifica en mí el trabajo de cuatro generaciones de mi familia. Y el trabajo de todo un equipo que está haciendo que el Instituto sea una referencia no solamente regional, sino nacional y también internacional. Y pensamos que eso es bueno para Asturias.

–¿Cuáles son las dimensiones actuales del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega?

–Aquí, en Oviedo, unas 240 personas trabajando. Y en Madrid, unas 30. Y en volumen de pacientes, estamos en el tope con las instalaciones actuales: entre 105.000 y 110.000 pacientes anuales en Oviedo, de ellos un 75 por ciento de fuera de Asturias; y unos 25.000 en Madrid. Estas cifras significan que hemos recuperado el ritmo de actividad previo a la pandemia.

–¿Dice que se quedan pequeñas las instalaciones?

–Entendemos que, ahora, la llegada del AVE va a beneficiarnos mucho si es un AVE de verdad, si permite un recorte sustancial de los tiempos para llegar a Asturias. Tenemos muchos pacientes que vienen de Madrid o del sur de España.

–¿Y están planificando ya esta nueva situación?

–Si nos llegan más pacientes tendríamos que aumentar el espacio. En este momento tenemos 15.000 metros cuadrados construidos y necesitaríamos un poco más. Estamos dando los primeros pasos para ampliar las instalaciones. Por lo menos, queremos tener ahí ese proyecto. Ya digo que ahora mismo estamos en el tope de lo que podemos atender.

–¿Qué significa Asturias para la familia Fernández-Vega?

–Somos asturianos y estamos muy contentos en Asturias. Toda la familia, también la quinta generación, que son mis hijos y mis sobrinos.

–¿Los jóvenes se quedarán todos a trabajar en Asturias? ¿Tendrán ese privilegio?

–Si las circunstancias de todo tipo se lo permiten, sí. Su voluntad es quedarse. Entiendo que Asturias está reconociendo el que nos hayamos mantenido aquí. Lo más fácil habría sido irnos fuera. Para un paciente de Canarias o de Sevilla, ir a Madrid es mucho más sencillo que venir aquí. Se está reconociendo nuestra asturianía por quedarnos aquí contra viento y marea.

–¿Cuándo reciba la medalla de Asturias en quién pensará?

–En el inmenso trabajo de las cuatro generaciones, sobre todo de mi padre y de mi tío, que trabajaron muchísimo. Estoy recogiendo el producto de su trabajo. Soy la cabeza visible, pero mis primos merecerían igual que yo las medallas y los premios que yo recibo.

–¿Qué características del Instituto Fernández-Vega podrían extrapolarse al funcionamiento de Asturias?

–La dedicación, el trabajo duro; y después la implicación y la excelencia. Hay que aspirar a la excelencia, aunque no siempre se consiga. Cuando estaba en Estados Unidos, el catedrático de Kansas me hizo ver que la clave del éxito no serían los aparatos, la tecnología, que terminas teniéndola antes o después, sino la organización. Ésa fue la idea que traje aquí. Que el médico vea al mayor número posible de pacientes. En nuestra clínica, el médico no toca ni un papel. Todo nuestro tiempo es tiempo médico. Estoy viendo a un paciente y dictando a una secretaria. Cada médico trabaja con dos despachos de manera simultánea, pasa de uno a otro, con lo cual el trabajo es mucho más eficiente porque el médico se mueve más deprisa que el paciente.

–¿Sobre qué cimientos se apoya su liderazgo personal?

–No me gusta hablar de mí mismo. Somos un equipo. Dicho lo cual, puedo decir que siempre he querido dar ejemplo en cuanto a trabajo, en ir por delante, en que la gente vea que llegas de los primeros y te vas de los últimos. Otro factor importante es tener una cierta empatía o, al menos, no ser antipático con la gente. Y tener una cierta mano izquierda, aunque en eso mi padre y mi madre eran mucho mejores que yo, y yo traté de aprender de ellos. Actualmente, en el IESE, la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra, están trabajando en un caso de liderazgo mío. Obviamente, cuando me veo, como me conozco perfectamente, y no es falsa modestia, observo mis limitaciones, que son muchas, y no me veo con esas capacidades.

–¿Quién le ayuda a superar esas limitaciones?

–En primer lugar, Vicky, mi mujer. Y la gente que me rodea.

–Su reconocimiento incluye la vertiente humanitaria de la familia Fernández-Vega.

–Tenemos una fundación desde la que desarrollamos nuestra acción social. Atendemos a personas desfavorecidas y a colectivos de enfermos. Vamos a verlos cuando ellos no pueden venir. Vamos a operar a Camboya todos los años. Ahora estamos preparando una expedición a Marruecos con este mismo fin. También hacemos campañas de concienciación en la calle, por ejemplo para el glaucoma. La Fundación Fernández-Vega prevé desarrollar este año más del doble de actividades que en 2022, hasta alcanzar unas 3.000 personas beneficiadas directa o indirectamente. Por otra parte, tenemos muchos médicos de otros países que vienen a rotar, a formarse durante un tiempo con nosotros. Todo eso también mejora la imagen de nuestro centro, de Oviedo y del conjunto de Asturias.