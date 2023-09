"Mejorar la atención primaria", "exigir más a Madrid" o "que asuma las escuelas de 0 a 3": la peticiones de los alcaldes a Barbón

Los alcaldes valoran positivamente la cumbre con el Principado y la propuesta lanzada por el presidente Adrián Barbón de que haya otra a mitad de la legislatura, en 2025. Alguno incluso apuntó la posibilidad de que tenga una periodicidad anual para trasladar de primera mano al gobierno autonómico unas reivindicaciones que han experimentado cambios respecto a las demandas de 2019, cuando tuvo lugar el primer encuentro, justo en el estreno de Barbón en la presidencia de Asturias. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, subrayó su buena relación con el mandatario autonómico, pero aprovechó para poner deberes a Barbón en su segundo mandato: "Hay que llegar a Madrid a pedir cosas y reivindicar, aunque haya que ponerse de rodillas. Hay que trabajar más por Asturias, con más dureza".

Los alcaldes insistieron en la necesidad de una mayor agilidad ante la burocracia como uno de los retos por resolver, con el impacto que el enmarañamiento administrativo entraña, por ejemplo, para concurrir a fondos y ayudas europeas. Otra de las preocupaciones que se escuchó este miércoles con más frecuencia en la cita del palacio ovetense del Conde de Toreno, fue la referente a la necesidad de mejorar la atención primaria, una cuestión que cuatro años atrás no había formado de parte del listado de prioridades que el municipalismo asturiano trasladó a Barbón. Una investidura después y con una pandemia y varias movilizaciones de por medio la sanidad se incorpora con fuerza al listado de exigencias de los alcaldes.

No todo fueron reclamaciones y exigencias. Los regidores reconocieron avances en materias que hasta hace poco eran más fuente de reproches que parabienes en las relaciones con el Principado. El anuncio de Barbón de que las escuelas infantiles de 0-3 años pasarán a ser de titularidad autonómica en esta legislatura aparcó las críticas de los ayuntamientos que llevaban lustros quejándose de tener que financiar una competencia que consideraban impropia. "Hay un compromiso del Presidente y creo que esta legislatura va a ser la definitiva. Creo que los ayuntamientos lo estamos haciendo muy bien, pero ya ha pasado a ser una etapa educativa y es la Consejería de Educación la que tiene que asumir esas competencias", dio por hecho Cecilia Pérez (PSOE), la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcaldesa de El Franco.

Alfredo Canteli (PP), alcalde de Oviedo, emplazó a Barbón a ser "más exigente" con el Gobierno central. "Tengo una magnífica relación con él, pero le pido que trabaje con más dureza por Asturias. Hay que trabajar mucho más por Asturias, hay que llegar a Madrid a pedir cosas y ponerse de rodillas allí delante, si hace falta", afirmó el regidor ovetense. Canteli sostuvo que el presidente asturiano debe aprovechar su baza de ser uno de los tres mandatarios autonómicos socialistas. "Es el momento de exigir y de rentabilizar esa situación", apremió.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), sostuvo que "estamos aquí para plantear problemas o las preocupaciones que son comunes. Las preocupaciones nos suelen unir". La regidora gijonesa fue parca en valoraciones, a expensas de la reunión que mantendrá con Barbón, en principio el próximo día 19. "Vengo a escuchar al Presidente y a reencontrarme con los alcaldes", concluyó.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), recalcó la importancia de que las escuelas del ciclo 0-3 años pasen a ser gestionadas por la administración porque "se trata de una actividad impropia". También exigió "algún tipo de compensación" al ayuntamiento de Avilés porque financia el Conservatorio y la Biblioteca, "mientras que en Oviedo y Gijón los costea el Principado; hay que evitar ese tipo de discriminaciones". Barbón admitió ese "desequilibrio histórico", pero advirtió que tiene "muy difícil solución".

Aníbal Vázquez (IU), alcalde de Mieres, reclamó una relación más fluida con el Principado. "Confiemos en que cambie un poco la comunicación que tenemos los alcaldes con el presidente. No es que haya trabas, pero en ocasiones hubo compañeros que no fueron capaces de poder verlo", afirmó.

El alcalde de Nava, Juan Cañal (PSOE), señaló "la atención a las personas mayores, no solo en residencias, sino para que puedan estar en su vivienda habitual" como una de las prioridades de su concejo. Puso también el foco en la necesidad de extender la red de fibra óptica "para estar en condiciones de que la gente pueda venir a vivir aquí; el problema es que el despliegue está tardando más de lo que se pensaba. Esperamos que en este próximo año sea ya una realidad". Cañal juzgó "muy positivo" el interés de Barbón en celebrar estas reuniones conjuntas con los alcaldes, una valoración compartida por el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza (PSOE), que abogó por la mejora de la financiación local y defendió la labor realizada el Comisionado del Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, "porque removió conciencias y ahora se da un paso más con la creación de una dirección general de Reto Demográfico, que hay que dotar económicamente y de manera transversal". Miguel Fernández (PSOE), alcalde de Caso, calificó de "acierto" la realización de la cumbre Principado-Ayuntamientos "porque los concejos tenemos muchas necesidades y se ha demostrado que avanzamos. En Caso hace cuatro años hacíamos señales de humo y ahora solo quedan cinco pueblos sin fibra y ya están para establecer ese servicio antes del 31 de diciembre. Aunque en otros concejos sé que hubo problemas, en nuestro concejo la compañía tuvo un trato exquisito".

El alcalde de Carreño, Ángel García Vega (IU), calificó de "muy interesante" el encuentro convocado por el Principado. "Hay mucha coincidencia en las inquietudes y necesidades de toda la red de ayuntamientos".

El regidor de Carreño apuntó la conveniencia de que esta cumbre pudiera tener "un carácter anual", manifestó que una de las "mayores preocupaciones es la red de atención primaria sanitaria" y planteó las necesidades específicas de los municipios turísticos. "El turismo está creciendo, es muy positivo pero tenemos que pensar en las medidas que requiere desde el municipalismo y el Principado nos tiene que echar una mano". La alcaldesa de Coaña, Rosana González (PP), aseguró que "la mayor preocupación de nuestra comarca es el hospital de Jarrio, aunque el Presidente nos ha asegurado que la reorganización no quitará importancia a los centros comarcales". Sergio Hidalgo (Foro), el alcalde de Salas, pedía ayer que la cumbre "no quede en un paripé o una mera fotografía con el Presidente" porque, afirmó, "seguimos con los mismos problemas o muy parecidos que hace cuatro años". José Antonio Roque (Foro), alcalde de Peñamellera Alta, cree conveniente que haya otra reunión a mitad de la legislatura como planteó Barbón, "para ver si pasamos de las palabras a los hechos", mientras que el de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), reclamó "el apoyo del Principado para que los ayuntamientos pequeños puedan concurrir a las ayudas europeas, porque si no quedarán fuera de todas las convocatorias".