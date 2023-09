Una prueba deportiva de la envergadura del Rally Princesa de Asturias tiene en la seguridad uno de sus principales caballos de batalla. El deporte del motor como tal, es un deporte con un riesgo claro tanto si se disputa en un certamen regional de rallyes, en una autocross de pueblo, o en un campeonato del mundo de fórmula 1. En un circuito, esos riesgos inherentes al motor se pueden controlar y acotar de formas muy diferentes a las que se utilizan en los rallyes, aunque sea simplemente porque el espacio sobre el que se compite está acotado por muros, vallas o neumáticos, aunque no por ello deje de haber un riesgo en cada prueba.

Para un rally, esa labor de eliminar las situaciones en las que se puedan producir accidentes disminuye frente a la de un circuito porque las velocidades que se alcanzan son menores, pero aumenta notablemente porque se compite en una carretera o un camino en el que la vegetación o las simples vallas de la carretera son las que separan al competidor de zonas peligrosas o de los mismos aficionados.

Por eso, una organización como el Automóvil Club Principado de Asturias debe centrar sus esfuerzos y buena parte de su presupuesto en garantizar la seguridad de los participantes, ya la de los aficionados y profesionales que acuden a los tramos cronometrados.

La de los primeros, aunque parezca mucho más fácil que la de los seguidores es igual de complicada. Cierto es que los participantes van dentro del coche, y que podría pensarse que son sus propios medios los que garantizan su seguridad, pero nada más lejos de la realidad. La simple elección de las especiales evitando puntos especialmente peligrosos por la presencia de árboles o precipicios son el primer paso que debe dar un organizador para velar por la seguridad.

Junto a eso, no cabe duda que los sistemas de asistencia médica en el tramo, y los de evacuación del mismo a centros médicos protagonizan buen parte de los dineros que cuesta organizar una prueba. Ambulancias, coches medicalizados con sistema de extracción, helicópteros, bomberos, y la coordinación con el 112 y las fuerzas de seguridad y centros hospitalarios de la región tejen una red compleja que el día del rally debe funcionar engrasada sin posibilidad de error.

Para el otro grueso de personas a las que hay que proteger, los organizadores deben desde acotar en los tramos todas las zonas prohibidas por su peligro, hasta garantizar que las vías de evacuación estén limpias de coches de los aficionados, que muchas veces no entienden porque no pueden aparcar en una carretera fuera del tramo.

Y luego, cuando se eligen las zonas en las que sí se aceptarán aficionados hay que pensar en evitar que se puedan poner cerca del asfalto, que busquen zonas elevadas a donde no pueda llegar un vehículo que pierda el control, que no puedan entrar al tramo sin que haya pasado el vehículo de apertura, que hagan caso a las indicaciones de los comisarios y a la caravana de seguridad, y todo esto sin perder la idea de que un rally sin aficionados, no tiene futuro, con lo que el disfrute de las especiales y la seguridad de las mismas deben ir siempre de la mano. Probablemente demasiados aspectos que engranar en una orquesta que actuará en Oviedo bajo la batuta del director de carrera del "Princesa de Asturias", Ulpiano Nosti.