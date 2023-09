Asturias no se despega del manto de la Santina: las presentaciones de niños, bodas o bendiciones de coches se siguen contando por decenas

Asturias no se despega del manto de la Santina. Y la mejor muestra de ello es la gran variedad de expresiones de devoción a la Virgen de Covadonga que se dan en el real sitio. Como se llevan dando desde hace siglos.

Algunas de esas muestras van a más y una de esas es la presentación de niños ante la Virgen. Son casi 400 las solicitudes al año, según la contabilidad que lleva el abad de Covadonga, Adolfo Mariño. Y otras van a menos, lo que no significa que hayan desaparecido. Es el caso del ofrecimiento que hacen algunos fieles de subir de rodillas la llamada «escalera de las promesas», que da acceso a la gruta.

«Sigue habiendo gente que lo hace. Y no está prohibido, como piensan algunos. Han llegado a llamarnos para consultar si era una práctica prohibida. Pero no lo es. Lo que ocurre es que, por lo general, si cualquier sacerdote ve a alguien subiendo de rodillas, posiblemente le dirá que hay muchas otras formas de hacer una ofrenda sin hacerlo de esa manera», cuenta Javier Remis, director del Museo de Covadonga.

Remis también percibe que la presentación de niños ante la Virgen tiene tirón. «Como en Covadonga no hay bautizos, lo que sí se puede pedir es que haya una presentación ante la Santina. Es como un ofrecimiento de los niños, que pueden venir bautizados, sin bautizar o muchos vienen con 3 o 4 añinos», cuenta. Esa presentación tiene una solicitud oficial –se tramita en la página web del santuario, como las bodas– para que puedan quedar reservados el día y la hora del encuentro, que se hace en la cueva. «Muchos son niños asturianos, pero también los hay de otras muchas comunidades», relata el abad.

Otra muestra de devoción que se mantiene en niveles altos es la solicitud de enlaces en la basílica. Se celebran unos 45 al año y eso sin contar las bodas de oro y de plata de algunos que ya pasaron por el altar en Covadonga y de nuevo quieren revivir ese día, aunque con menos pompa.

Dice el abad que en Covadonga quieren casarse, sobre todo, contrayentes «jóvenes, algunos ya casados civilmente, y vienen de Asturias y del resto de España. Especialmente de Madrid y Andalucía. Aunque también tenemos enlaces de Norteamérica y Latinoamérica, que generalmente son emigrantes».

Aunque la tradición por excelencia que se mantiene en Covadonga, y de la que nacen casi todas, es la de no dejar pasar mucho tiempo sin mostrarle respetos a la Santina. Si se puede, al menos una vez al año, o dos, como hacen el Sporting y el Real Oviedo. «Los vecinos de los concejos más próximos suelen venir más de una vez al año. Recuerdo algún caso de personas que vienen todos los meses, incluso hay quien lo hace una vez a la semana. Esos lo mamaron de pequeños y así pasen los años siguen con la tradición», indica Javier Remis. A él, sobre todo, le impresionan los emigrantes que no dan por buena su visita a Asturias si no incluye Covadonga. Bien que se acuerda de una vez que «llegó una mujer emigrante, de Llanes, que vivía en México. Tendría 90 años y acababa de llegar a Asturias. Y antes siquiera de ir a Llanes quiso que la llevaran a ver a la Santina», rememora.

Hace décadas que esas visitas obligadas tienen, para muchos, un plus: el peregrinaje a pie. Como hacen los hermanos gijoneses Luis y Marcos Fernández, que cumplen al menos con una –pueden ser más– caminata anual desde Gijón y Siero, hasta Covadonga. Van ya once años, y alguno de ellos fue de tirón. «Yo no pido nada a la Santina, es una peregrinación de agradecimiento por cuidar de todos», explica Marcos Fernández.

También hay familias que llevan el halo de influencia de la Virgen a la protección de algunas posesiones. La más típica es la de los coches y las motos. «Sí que hay gente, también pandillas, que viene a Covadonga como forma de protección del coche nuevo que haya comprado, o la moto. Se suele hacer una oración y se echa agua bendita», relatan desde el santuario.

Y, por supuesto, ahí siguen, bien enraizadas en la devoción popular, las tradiciones de beber de la fuente de los siete caños –con la creencia de que la Santina echará una mano en cuestión de amores a quien lo haga (hay que beber sin respirar de los siete caños, si en el curso de un año se quiere casar..., dice la copla), o echar una moneda al estanque para obtener algún favor de la Virgen.

Lo dicho, los asturianos siguen bajo el manto de la Santina.