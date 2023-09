Barbón pide “que haya gobierno de España” pero que su precio solo puede estar “dentro de la Constitución”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado esta mañana que su deseo es que “haya un gobierno de España, que solo puede ser con Pedro Sánchez”, pero que ese precio solo puede darse “dentro de la Constitución”. Barbón, entrevistado en Onda Cero, admitió que sea cuales sean los acuerdos que se alcancen con Puigdemont, deberán estar dentro del marco constitucional y que “esos acuerdos siempre tienen un filtro final, que es el Tribunal Constitucional”.

El presidente asturiano argumentó que no hay muchas opciones aritméticas para formar gobierno que no pasen por Sánchez y que las opciones de acudir a unas terceras elecciones no despejan la incertidumbre: “Las encuestas no apuntan que el panorama vaya a clarificarse”, dijo. Preguntado sobre si una amnistía a Puigdemont sería un precio aceptable, Barbón recordó que en 2016 el PSOE permitió la investidura de Mariano Rajoy con su abstención, pese a que él se mostraba en contra de esa decisión del partido. “Yo me oponía porque el PP tenía otras opciones de acuerdo sobre la mesa, como se vio al apoyarle luego el PNV los presupuestos”.

En todo caso, Barbón recalcó que su deseo es “que haya gobierno” y que “quienes conforman la comisión negociadora con el PSOE tendrán que pactar y estoy convencido de que lo que se acuerde estará en los límites de la constitución”. Con todo, señaló que una reforma constitucional del modelo de elección del presidente (a la manera asturiana) evitaría esta situación, si se permitiese que en segunda vuelta quedase investido el candidato más votado en el Congreso.

En un momento en que se negocia con el independentismo catalán la investidura y en el que el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha planteado un marco de acuerdos bilaterales con el Gobierno de España, Barbón recalcó que cree “en el carácter multilateral de los acuerdos y no la bilateralidad”. Y rechazó los debates basados en supuestos derechos históricos. “La identidad asturiana es de las más profundas, con la primera construcción jurídica y política tras la invasión árabe, que fue el reino de Asturias. Hay quienes la magnifican como la cuna de España, pero fue una realidad que fue creciendo con el tiempo. Asturias también fue de los primeros territorios en levantarse contra la invasión napoleónica, así que ya quisieran otros para sí la historia de Asturias”, indicó Barbón. Pero afirmó que el Principado “no pide privilegios” y que todo diálogo entre administraciones autonómicas y Estado debe terminar en “acuerdos multilaterales”. “España es diversa y debemos avanzar hacia una forma federal”, recalcó.

Tampoco ha visto Barbón problema en que en el Congreso se pueda intervenir en el resto de lenguas oficiales del país. Y se mostró convencido de que algún parlamentario asturiano empleará el asturiano desde la tribuna de oradores, “pese a no ser una lengua oficial pero tener un reconocimiento en el Estatuto de Autonomía”.