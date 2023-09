Cofiño critica que la pluralidad autonómica pueda convertirse "en privilegios"

El debate territorial vertebró de manera diáfana el discurso institucional del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, en la sesión plenaria del Día de Asturias. Cofiño pidió "colaboración, lealtad y multilateralidad" en el marco autonómico, en vez de "desunión" o "bilateralidad". Y defendió la potestad de Asturias para avanzar en su autogobierno sin abrir una brecha con otros territorios ni reclamar privilegios. Aunque reconoció imprecisiones en el modelo autonómico constitucional, remarcó que éste ya admite en su hechura la pluralidad y la diferencia.

"La comunidad autónoma asturiana no se ha construido contra nadie, no hemos antepuesto la historia ni hemos sacrificado valores universales como el derecho y la libertad en función de la grandeza de una supuesta patria asturiana, como al parecer, desafortunadamente, algunos pretenden en algún ámbito del territorio nacional", dijo Cofiño a los diputados.

La sesión tenía también su simbolismo. La Cámara recuperó para ese encuentro la hoy llamada Sala Constitución, antiguo salón de plenos, el mismo en el que tomaron posesión los 45 diputados de la primera legislatura autonómica, en 1983. De hecho, se cumplían 25 años de la última vez que se celebró una sesión plenaria en ese espacio. Incluso el atril de intervención de los diputados estuvo esta vez en la posición original, a un lado de la tribuna presidencial y no en la posición central que adoptó años después.

En esa búsqueda de solemnidad especial, Cofiño (que se definió "más hijo del levantamiento de mayo de 1808 contra la Ocupación Napoleónica, que de la batalla de Covadonga") reivindicó el papel de la Junta y apeló a la responsabilidad de los parlamentarios "para seguir construyendo una Asturias autónoma, capaz de desplegar todo su potencial creador y alcanzar el desarrollo que se merece". Bajo la premisa de conjugar "identidad regional" y "búsqueda de eficacia en la gestión", Asturias construyó su autonomía, bajo un Estatuto que dio origen "al periodo más libre, próspero y estable que ha conocido nuestra tierra".

Pero ese marco está sujeto a tensiones. No hizo Cofiño referencia explícita a las exigencias de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez, pero flotaban en el ambiente: "Los fuertes nacionalismos existentes en determinados territorios no permiten planteamientos simples ni soluciones radicales", dijo. Y admitiendo esa ambigüedad en el modelo autonómico constitucional, llamó a a "aclarar el tipo de Estado que queremos", con "reflexión sosegada" y sin debates identitarios. "No voy a negar, porque está constitucionalmente admitido, el carácter heterogéneo y dispar del Estado autonómico, pero me niego a admitir que el hecho diferencial se traduzca en privilegios", advirtió para demandar un sistema autonómico "más cooperativo" y para el que resulta clave acertar con una financiación autonómica "que en estos momentos no satisface a nadie". Por ello, se necesita una reforma, y destacó Cofiño que Asturias "siempre apeló a la singularidad como argumento para profundizar en el autogobierno, nunca como una búsqueda de privilegios basados en supuestos derechos históricos". Como contrapunto, también criticó "las políticas neocentralistas" que propugnan acabar con el Estado autonómico pero pretenden gobernar sus instituciones".

La intervención de Cofiño cerró los discursos breves de cada portavoz parlamentario. Diego Canga, del PP, puso el énfasis en "el atasco sanitario" que en Asturias "va a más", con "más de 100.000 asturianos esperando por una primera consulta con un especialista". Canga volvió a "tender la mano" para un "gran pacto por la sanidad pública", se refirió a las cifras de paro y lamentó una "inestabilidad política en España que "repercute en Asturias". En este sentido, afeó al gobierno de Sánchez que haya "aprovechado los instrumentos del Estado para privilegiar a políticos concretos", dispuesto a "ceder en todo para aferrarse al poder" cayendo en un "error histórico". El portavoz del PP ofreció unidad de cara al debate de la financiación regional y pidió a Barbón que "gobierne para todos y no solo para los suyos" al reiterar que los últimos resultados electorales constatan "una mayoría social de centro derecha en Asturias".

Carolina López, de Vox, realizó un discurso crítico con la situación que atraviesa Asturias, pero destacando también el potencial de una Asturias "de la que es imposible no enamorarse" y remarcando que ser asturiano es un sentimiento "que se lleva en la sangre, el corazón y el alma". Afeó al Ejecutivo de Barbón que "se quede en anuncios" y considere "negacionista" a todo aquel que no se limite a ensalzar las bondades de la región: "No hay mayor amor que preocuparse por lo que uno ama". Urgió López soluciones y dejar de lado "el odio, la confrontación y los cordones antidemocráticos".

Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS), intervino en asturiano para reivindicar la política", frente a la ola "reaccionaria y extremista" y expresó su convencimiento de que Asturias "es una realidad pero también un proyecto de país y convivencia" que debe construirse "con el remango del artesano sobre lo que ya existe y la creatividad del artista".

Adrián Pumares, de Foro Asturias, enumeró algunos de los principales problemas sobre la mesa y ofreció "lealtad" para evitar caer en "el pesimismo o el conformismo". Intervino también en asturiano para denunciar una "ola reaccionaria" que en Asturias busca "el odio y el señalamiento a quienes quieren usar en libertad la lengua asturiana".

Covadonga Tomé, de Podemos, lamentó que el fracaso la pasada legislatura de la reforma del Estatuto impida ahora que el asturiano se pueda hablar en el Congreso de los Diputados como otras lenguas oficiales. Y cuestionó la actividad en redes del Presidente Barbón: "No se gobierna desde Twitter, sino desde la acción; no vale hacer un post sobre los toros, sino que hay que evitar su vuelta a Asturias", indicó a modo de ejemplo.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, pidió "una mirada transformadora" sobre Asturias "alejada de visiones apocalípticas o miras cortas", lo que reclama de los parlamentarios "responsabilidad y compromiso con la política útil". Y esa llamada al acuerdo se hace más acuciante, dijo Carcedo "cuando reaparece el debate en torno a la arquitectura autonómica y financiera". La portavoz del PSOE recordó que todos los grupos (salvo Vox) firmaron un acuerdo para reclamar un modelo de financiación que no ponga en riesgo la solidaridad autonómica. "Encontrar vías de acuerdo nos da fuerza como comunidad", destacó.