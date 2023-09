La Junta no tendrá una comisión parlamentaria específica de Cultura, Política Lingüística y Deportes, pese a la pretensión del PSOE de que así fuese. Pero los informes jurídicos de la cámara advirtieron de que no podía constituirse una comisión para un área que no tuviese rango de consejería.

El área de Cultura se encuentra en el organigrama del Principado adscrito, como viceconsejería, a la propia figura del Presidente. Al frente de la viceconsejería se encuentra Vanessa Gutiérrez, quien finalmente quedó bajo el paraguas del propio Adrián Barbón, en parte como fórmula para cumplir la autoexigencia de limitar a diez las consejerías, si bien el Presidente afirmó que era una decisión política "ante el clima de involución". Pero esa decisión complicó la consticución de una comisión parlamentaria sobre Cultura. El reglamento de la Junta General limita las comisiones legislativas permanentes a "una por cada Consejería". Los informes jurídicos de la Cámara, vistos ayer en la reunión de la Junta de Portavoces, impedían cualquier posibilidad de constituir una comisión específica para Cultura, cuyas competencias deberían integrarse en el marco de otra comisión de otra consejería. Finalmente, será la vicepresidenta, Gimena Llamedo, quien asumirá la tutela parlamentaria del área de Cultura, Política Lingüística y Deportes, en el sentido de que sus asuntos se discutirán en el marco de la comisión de su área: Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Eso no impedirá que los partidos puedan interpelar en comisión a la viceconsejera Vanessa Gutiérrez. Pero en los Plenos, deberá ser Gimena Llamedo, la que responda a los grupos parlamentarios.