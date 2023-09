El PP aparca el congreso en Asturias: "Sería un error distraernos ahora"

El vicesecretario general de Organización del PP vino ayer a Oviedo a pedir a su partido en Asturias que ponga "la maquinaria en marcha" y esté "más activo que nunca", pero aún no para ordenarse internamente con ese congreso que la organización no celebra desde marzo de 2017. Antes de presidir la reunión del Comité de Dirección del PP asturiano, Miguel Tellado mantuvo sin fecha ni horizonte aproximado el cónclave para elegir presidente regional. Con "todos los esfuerzos centrados en la sesión de investidura" de Alberto Núñez Feijóo, "nuestro partido no puede mirarse el ombligo, sino al interés general. En una situación tan grave, sería una irresponsabilidad y un error que nos distrajésemos pensando en cuestiones internas de mera organización", argumentó el número tres del organigrama nacional de los populares para esquivar la cuestión y derivar todo su discurso hacia la tentativa de investidura del 26 y 27 de este mes y hacia las últimas noticias sobre el precio que Carles Puigdemont y el independentismo catalán empiezan a poner a sus votos para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Aquello de tener al partido activo trae causa de un escenario incierto, con amnistía y referéndum para empezar hablar, en el que "no hay por qué descartar una repetición electoral", dirá el vicesecretario mientras pide a sus compañeros asturianos "más trabajo que nunca" y les felicita por el resultado "histórico" de las autonómicas y por la victoria de las generales. Se dice "satisfecho con la marcha" de la organización en la región "a lo largo del último año" y retrata al PP de Asturias como "un partido ganador que aspira a gobernar dentro de cuatro años". Los quiere ya "preparados para una hipotética repetición electoral el 14 de enero" que acaso intuya ya como el mejor escenario de los que se les plantean y, por si acaso, introduce una cuña habitual en el discurso del que fue su candidato a presidir el Principado, Diego Canga, invitando a hacer lo posible por "unir el voto del centro-derecha, porque la división" del espectro conservador "interesa al PSOE y a Sánchez. El PP de Asturias sólo se debe a los asturianos y en la medida en que abandere esa política será un partido hegemónico que ganará todas las elecciones", remata. Haciendo lo posible por animarse ante el presumiblemente fallido intento de investidura de Núñez Feijóo, y tratando de rentabilizarlo, Tellado promete "llevar hasta sus últimas consecuencias el encargo" del Rey. "Estamos a cuatro votos de la mayoría absoluta, a día de hoy tenemos más apoyos que Sánchez y aspiramos a conseguir los necesarios para que la investidura se pueda materializar", resume mientras opone la "dignidad" del PP al "todo vale" de un presidente en funciones "entregado a los independentistas" que "está dispuesto a todo" por seguir en el cargo. Reforzado por la polvareda que han levantado las exigencias de Puigdemont, añadirá que "nosotros preferimos irnos a la oposición antes que tragar con exigencias que vulneran nuestro estado de derecho", o que "es más digno" eso "que gobernar con los que quieren romper y debilitar España para satisfacer las ansias y el ego desmedido de Pedro Sánchez". Un partido "cesarista" Ya había quedado claro que el PP trata de usar a su favor las críticas de los "históricos socialistas que se han atrevido a alzar la voz" al conocer la envergadura de las exigencias de Puigdemont –de Felipe González y Alfonso Guerra a Nicolás Redondo–, aunque no se le escapa que el traslado de este atisbo de disidencia a los votos del Congreso tiene el camino muy cuesta arriba. El PSOE "es un partido cesarista", define Tellado, "donde sólo manda uno y el resto no tiene derecho a tener opinión. Las voces críticas son las de quienes no se juegan nada en este momento". Desde dentro, "todo el que se atreve a alzar la voz será depurado". Mientras tanto, subraya, "ya han empezado los eufemismos", pero lo que se plantea "es amnistía y no alivio judicial, y es inconstitucional". Cuando se interna en lo más reciente del intercambio negociador de cara a la investidura, el número tres del PP pide aclaraciones sobre el contenido que "nadie conoce" de la entrevista entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. "Si ha ido a Bruselas sin el permiso del Presidente, éste debe cesarla", avanza. "Si lo ha hecho bajo su mandato, el que debe cesar es él". Dicho eso, mirando al resto del espectro político y a las fuerzas que han dicho que no al PP, asegura que "todo el mundo debería replantearse sus posiciones a la vista de lo que está sucediendo". A su juicio, "es evidente que Yolanda Díaz ha ido a algo, y se ha entrevistado con Puigdemont no sólo en nombre propio sino de Pedro Sánchez".