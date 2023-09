Crónica completa del acto del Día de Asturias: lo que dijeron los distinguidos y la llamada de Barbón

"Nun hai memoria sin señardá", no hay memoria sin nostalgia, empezaron cantando Leticia González y Rubén Bada, el dúo de "post-folk" "L&R". A la memoria y a la señardá se entregaron después con dedicación los cinco asturianos distinguidos ayer con las medallas de Asturias, los dos hijos predilectos vivos, la familia del distinguido con este honor a título póstumo y el nuevo hijo adoptivo. La trigésimo séptima ceremonia de entrega de los más altos reconocimientos del Principado enriqueció el Día de Asturias con los recuerdos y las añoranzas, con las presencias de muchos ausentes y con la emoción del camino recorrido por los "medallistas" y los recién recompensados por su filiación ilustre. El presidente del Principado, Adrián Barbón, entregó los premios y señaló "los ejemplos de vida" que ayer trajeron al auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el oftalmólogo y empresario Luis Fernández-Vega, la periodista y escritora María Teresa Álvarez, la expresidenta de la Junta y exeurodiputada Laura González, el expresidente de la Academia de la Llingua Xosé Luis García Arias y el cocinero José Andrés –agasajados todos ellos con las medallas– antes de resaltar el legado de los tres hijos predilectos –el empresario asturmexicano Antonio Suárez, la histórica socialista Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", y a título póstumo, el exrector de la Universidad de Oviedo Leopoldo Alas Argüelles– y del periodista Juan Ramón Lucas, nuevo hijo adoptivo de Asturias.

Dicho eso, y halagados sobradamente los premiados, Barbón llevó el solemne acto de festejo del Día de Asturias del territorio de la memoria al del presente y el futuro de esta región que él vuelve a empezar a presidir en su segundo mandato consecutivo. Habló por ejemplo del "valor del diálogo", y "no por quedar bien", sino "por razones prácticas". Porque "necesitamos la mayor unión posible para hacer valer nuestros intereses", dice. "La mayor unión entre nosotros y con todas las administraciones que comparten similares necesidades y planteamientos", precisa con el asunto pendiente de la financiación autonómica haciéndole de fondo mudo. Remite esta frase a otra posterior de su discurso trilingüe –en castellano, asturiano y eonaviego– en la que Barbón se refirió a las vísperas "de que s’esclarie la investidura del próximu presidente del Gobiernu d’España" y adquirió, atreviéndose a "garrar como testigos" a la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Sanidad, allí presentes, un compromiso expresado en "tres palabres bien cencielles: Asturies, lo primero. Pa mí y pal mio gobiernu, la defensa de los intereses de los asturianos y les asturianes, l’atención y la solución de los problemas de la nuestra tierra siempre van tar per delantre de cualquier otra cuestión". Así será, apostilló, "seya cual seya’l resultáu" de las tentativas de investidura.

Hablaba ante el fresco de caras habitual, que trata de resumir lo más ilustre del repertorio de la autoridad regional, enriquecido en esta ocasión, por vez primera, por la presencia novedosa de "la tercera y cuarta autoridades del Estado" –la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán– junto al ministro José Manuel Miñones. Estaba también el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y como el día venía enrevesado por la polémica política que levantó su homilía en la misa de Covadonga, Barbón dio la oportunidad de interpretar con esa clave la parte de su intervención en la que abogó por alejar el Día de Asturias "del ruido y el fragor cotidiano de las desavenencias", por preservarlo "del partidismo y las banderías de quienes quieren imponer sus opiniones o posiciones". "Quiero que el 8 de septiembre sea lo que debe ser", remató, "un día de hermandad, entendimiento, orgullo de identidad y afirmación colectiva. Un día de concordia y para la concordia de Asturias".

Venía de proclamar también que en este festejo "todos tenemos espacio, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, creyentes de múltiples religiones o no creyentes. Aquí no sobra ni se expulsa a nadie. Somos fiel reflejo de lo que es Asturias, plural, diversa, abierta y con futuro".

Se recreó el Presidente, por lo demás, en su petición de diálogo para convertir Asturias "en una referencia de la buena política", entendida ésta como "la política útil que soluciona los problemas en lugar de enquistarlos", y deseó que además del consabido "refugio climático" sea esta región "un oasis que destierre la crispación y la política tóxica". Sin repetir que persigue la oficialidad del asturiano –"xa conocen ustedes a mía opinión sobre ese asunto"– llamó a desterrar como una "incongruencia histórica" la adscripción ideológica de la defensa de la llingua –"nun entendo por qué quen s’espresa ou escribe en fala ten que ser etiquetao ideolóxicamente"– y usó el asturiano como palanca para comprometerse con "la confianza en nuestras posibilidades".

"Si reconocemos y apreciamos nuestra historia y nuestro patrimonio cultural", subrayó, "también aumentaremos la seguridad en nosotros mismos", y planteó esta inyección de autoestima como el mejor tratamiento para afrontar "una etapa nueva de desenvolvimientu económicu y social". Le cupieron aquí las empresas con planes de descarbonización, la modernización de la Administración, el impulso del turismo o la llegada del AVE y para superar toda esa vorágine con éxito, resaltó, "nun podemos encarala menguaos, encoyíos d’ánimu, sinón conscientes de les nuestres fuercies".

El retrato apresurado de la Asturias que imagina Barbón volvió a enlazar con la controversia matinal del Arzobispo cuando desembocó en "la certeza de volcarnos en conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres" y levantó los aplausos de la concurrencia al proclamar que el "se acabó" generado al calor del "caso Rubiales" "es un grito de rebeldía que Asturias comparte". Acompasó esta afirmación con la que empezó a cerrar su parlamento presentando a la región como "un rompeolas en defensa de la libertad, frente a aquellos que quieren imponer a los demás su forma de vivir, amar, creer o pensar. Asturias, amigos y amigas, siempre será la tierra de la libertad".

Pero esto era una entrega de premios, y antes que él los agasajados agradecieron los honores con mucha emoción prestada de antepasados, visiones conmovidas de sus recuerdos de Asturias y alguna reivindicación. Laura González se dijo orgullosa de "nacer y vivir en este pequeño y precioso país con su cultura y su lengua propias en el que no corren peligro los servicios públicos, las políticas de igualdad o la ley de memoria democrática". "Tien qu’haber sitiu pa los nuesos idiomas", proclamó Xosé Lluis García Arias, vencido por la emoción, pero eso "namái s’algama si los falantes ven nidiamente un tratu dignu y a la par igualitariu na necesaria llegalidá que tien que los sofitar". Luis Fernández-Vega reivindicó "nuestro Principado desde la ciencia y la razón" y expuso "una apuesta por una Asturias académica e ilustrada" mientras Juan Ramón Lucas hacía un canto a "lo mucho de lo que somos capaces" y a sus ganas crecientes de "arrimar aquí el hombro y aportar lo que pueda para devolver a esta tierra lo mucho que me da". Antonio Suárez habló de una tierra de "hombres y mujeres valientes", María Teresa Álvarez expresó su deseo de formar parte de la fisonomía de Asturias, "mi referencia vital", y Ana Cristina Tolivar, nieta del rector Alas, "fusilado con ignominia en el 37", dijo Barbón, celebró la rectificación que trae a su familia este reconocimiento nueve años después de que la Junta ignorase su petición de colocar una "modesta placa" en recuerdo de las "cientos de personas inocentes allí juzgadas y enviadas", como su abuelo, "al paredón".

"Maricuela" recibió el premio en el patio de butacas por los problemas de movilidad de sus 104 años y sólo faltó José Andrés, cocinero y filántropo, que agradeció en un vídeo desde Kiev. "Consigamos entre todos que la alimentación sea un agente de cambio", deseó, "un agente que mueva la economía y cree empleo y paz". Fue una ceremonia con muchos presentes ausentes, de mucho recuerdo a familiares y amigos y apoyo abundante en citas literarias prestadas de Ángel González (Juan Ramón Lucas), Claudio Magris (Luis Fernández-Vega), Esther García (Laura González), José Ángel Valente (María Teresa Álvarez) o la viceconsejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez (Adrián Barbón).

En los testimonios de gratitud abundaron igualmente las referencias a algún significativo círculo que se cerraba en torno a los premiados. Así, Fernández-Vega se acordó de su padre, que recibió esta misma medalla en 1996; María Teresa Álvarez, de su difunto marido, Sabino Fernández Campo, medallista en 1991, y hasta Antonio Suárez, ahora hijo predilecto, hizo mención a su círculo cerrado de distinciones, ya que recibió la medalla de Asturias en 2012.

Los discursos de los distinguidos

Medallas

Laura González | Expresidenta de la Junta del Principado

«Orgullosa de nacer y vivir en este pequeño y precioso país»

Quiero en primer lugar dar las gracias al Presidente y su Gobierno por una distinción que no estoy segura de merecer, pero que me llena de orgullo.

También le doy las gracias a todos ustedes porque con sus impuestos mantienen un servicio público de salud, que no solo se ha enfrentado a la pandemia con el coraje, el esfuerzo y la dedicación de miles de sanitarios, prueba que superaron con sobresaliente, sino también porque ese mismo sistema me ha traido viva hasta aquí.

Y es estupendo vivir cuando te acompañan tu familia, tus amigos y puedes aún disfrutar de lo que más te gusta: la lectura, el cine, el teatro, la música y el mar.

Estoy orgullosa de nacer y vivir en este pequeño y precioso país de tan larga historia con su cultura y su lengua propias en el que no corren peligro, los servicios públicos, las politicas de igualdad o la ley de memoria democrática (espero poder encontrar más pronto que tarde a mi abuelo, que está como tantos miles de españoles en una de las cunetas de Asturias)

Permitame terminar con un poema de una querida amiga y compañera, Esther García, que habla de eso, de memoria. Se llama «Los Retratos».

Na esquina de la sala

choro los retratos, colgaos na parede

Son el.los míos,

los que nunca vuelven

nun m´escuchan, nun respuenden.

Míranme, sí,

síguenme cola mirada

¡la mirada triste!

La vida nos retratos

La vida

La guerra

Muerte

Llutu

¡Miou buela!,

¡colos güeyos enllutaos!

¡Miou buelu!

Mocedá en el retratu

Nun respuenden, nun respuenden.

Míranme.

Siguenme cola mirada

Una l.lárima rasóu los mios güeyos

Choro los retratos colgaos na parede.

Xosé Lluis García-Arias | Filólogo y escritor

«Tien qu’haber sitiu pa los nuesos idiomas»

De mano quixera da-y les gracies por cuenta la so xenerosidá al apurrime, nesti contestu, prestosu y afayadizu, la medaya d’Asturies qu’acueyo en nome de tantos collacios, amigues y amigos, que s’esguedeyaron estos años pola llingua y sofitancia del país.

Pero, pa meyor faceme entender, déxeme güei traer a cuentu una vieya alcordanza: Siendo neñu, nes dependencies de la escuela del Cantu Samartín, en Teberga, inauguraron una biblioteca. Díes dempués quixi saber lo que yera. Entré. Sentéme y vieno llueu hacia mí una maestra qu’exercía de bibliotecaria entrugándome qué quería. Yo naguaba por lleer un llibru. Coyó les fiches p’apuntame’l nome y apellíu. -¿Años?

–Tengo cinco, dixi.

Foi entós cuando me retrucó darréu:

–Ah, non, nun ye posible enantes de los seis.

Con too dexóme quedar aquel día pero…. yo enxamás volví a aquella biblioteca que quién sabe si col tiempu podría facer de mi un bon llector d’una llingua llarada de bones páxines, de pallabres axustaes y de… posibilidaes. Pero nun foi asina. Ensin sabelo nun dexaron que fora asina.

Llueu d’unos años, acabante doctorame en Filoloxía, con una tesis so la fala de Teberga que mamare de magar nenu, brindáronme facer de sodireutor d’un diccionariu, una obra pola que naguare el gran Xovellanos y que taba en ficies nel Departamentu u yo trabayaba. Tampoco nun foi posible.

Foi entós cuando m’alcordé d’aquella güei vieya biblioteca y, pela mio cuenta, entamé’l trabayu. Al mio llau viose llueu el sofitu d’un grupu de persones y amigos. Gracies a ello conocen agora un bon resultáu, el Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana dau a la lluz col encontu editor de la Universidá d’Uviéu y de l’Academia de la Llingua. En siete tomos toa una llarga hestoria resumida del vieyu idioma d’un país y d’una xente…

Sr. Presidente… que la hestoria de la biblioteca nun se repita y que la del Diccionariu s’afite col puxu de toos. Tien qu’haber sitiu pa los nuesos idiomas mesmamente pal eonaviego na estaxa onde se fala pero ello namái s’algama si los falantes ven nidiamente un tratu dignu y a la par igualitariu na necesaria llegalidá que tien que los sofitar.

María Teresa Álvarez | Escritora y periodista

«Siento su paisaje y su fisonomía tan míos que me gustaría ser parte»

Cuando el presidente del Principado, don Adrián Barbón, me llamó para comunicarme que me proponía como una de las Medallas de Oro de Asturias, sentí una emoción muy difícil de explicar. La calle Núñez de Balboa, en Madrid, donde me encontraba en aquellos momentos, se tornó como por encanto en un precioso verde y frondoso paraje asturiano. «Habito el pensamiento con pasión», escribió el poeta, José Ángel Valente. Debo confesaros que eso me sucede a mí cuando pienso en Asturias.

Asturias es mi referencia vital. La tierra de mis ancestros. El lugar donde se posó la primera mirada de mi corazón. Siento su paisaje, su fisonomía tan míos que me gustaría ser parte de ellos. Asturias sin duda semeja el paraíso. Fui consciente de ello cuando visité por primera vez Covadonga. Y ese paraíso en el que nací me distinguía con una de sus medallas.

No quiero evaluar los posibles méritos que podéis haber visto en mi trayectoria. Me tranquilizo, al pensar que, si el cariño a Asturias influye en la decisión, el mío es indudable. Y aún a riesgo de que me califiquéis como «Alicia en el país de las Maravillas», os contaré que, en aquellos momentos gozosos, después de la llamada del presidente, sumergida en aquella arboleda imaginaria decidí que en cuanto volviera a Candás iría a la Fuente de los Ángeles, para contarle y compartir con la Xana, amiga de mi niñez, la alegría por la distinción que nuestra tierra me otorgaba. Ella fue la confidente de las ilusiones e inquietudes de la niña tímida y soñadora que siempre fui. Debo y quiero reconocer que el paisaje y la mitología de nuestra tierra influyeron en mi personalidad.

Mi eterno agradecimiento por esta Medalla, que tiene un plus de afectividad al concedérmela un ejecutivo cuyos miembros, por edad, pueden ser mis hijos, con lo cual, su reconocimiento me emociona. Una Medalla que quiero compartir con todas las personas que han formado parte de mi vida y que me han ayudado a crecer. Tanto a las que me apoyaron como a las que no, porque de todas he aprendido. Muchas gracias a mi familia, amigos y compañeros de trabajo en prensa y televisión regional, donde empezó todo. Muchísimas gracias.

Quiero felicitar a todos los premiados. Es un honor compartir con vosotros esta alegría. Una alegría que desde el cielo festejarán mis seres queridos; en especial mi madre, mi amiga Marisa, que acaba de irse, y mi marido, Sabino Fernández Campo, que también tuvo el honor y el placer de disfrutar de esta Medalla.

Luis Fernández-Vega Sanz | Oftalmólogo; expresidente de la Fundación Princesa de Asturias

«Una distinción así es un estímulo para seguir trabajando y no defraudar»

Me gustaría dar en primer lugar la más cordial enhorabuena a quienes hoy reciben conmigo ésta distinción. Sé que se sienten, como yo, profundamente honrados y agradecidos por este reconocimiento que nos llega a todos a lo más profundo del corazón. Honrado porque no hay honor mayor en mi tierra que recibir esta Medalla aunque con gran generosidad, se haya tenido en cuenta mi amor por ella y la modesta contribución que yo haya podido hacer a nuestro Principado. Porque como escribió un gran poeta, tenemos un único paisaje en el alma: el que primero le da su dimensión. Así siento yo que me sucede con esta tierra que hoy ocupa especialmente mi mente y mi espíritu.

Y agradecido porque, estoy seguro, de que en mí, se ha querido destacar la estrecha vinculación a Asturias de cinco generaciones familiares dedicadas a la oftalmología. Y también, a un equipo profesional que hace posible que, desde Oviedo, seamos una referencia en esta disciplina en España y en otros muchos países.

Soy pues deudor de una saga y de un equipo, pero también del núcleo familiar más próximo, el que formo con mi mujer e hijos, nueras y nietos, sin cuyo aliento y continuo respaldo todo me hubiera resultado mucho más difícil. Vicky, sin duda una parte muy importante de esta distinción también es tuya. Y no podría olvidar que mi añorado padre recibió esta misma Medalla en 1996, en reconocimiento a su dedicación profesional y desvelos personales, y de la que siempre se sintió especialmente orgulloso. Por todo ello, gracias, ¡gracias de corazón!

Me gustaría también, trasladar en estas breves palabras que una distinción así debe ser un estímulo para continuar trabajando, para desempeñar cada vez mejor nuestras obligaciones y no defraudar nunca la confianza que en los Fernández-Vega depositan todos los años decenas de miles de pacientes. De esta forma, siempre intentamos ir un poco más allá en nuestro compromiso con esta región a la que, desde hoy, se nos vincula aún más.

Compromiso profesional por supuesto, pero también ciudadano, a través de la responsabilidad social que ejercemos por medio de nuestras Fundaciones, intentando, en la medida de lo posible, mejorar nuestra sociedad. Son estos algunos de los principios que he procurado que me guiaran siempre, junto a la mayor dedicación y esfuerzo en el ejercicio de mis obligaciones.

Reivindicamos pues nuestro Principado desde la ciencia y la razón, una apuesta por una Asturias académica e ilustrada, en unos tiempos en los que el sentimiento parece haberse convertido en el único fundamento.

Así me gusta vivir y comprender mi relación y mi cariño por Asturias. Cariño que se vivifica cuando se compara y se contrasta con el mundo, cuando se inserta, como decía Claudio Magris, espontáneamente en una realidad más grande. Termino ya Presidente, manifestando de nuevo la mayor gratitud por este reconocimiento, desde la seguridad de que no regatearé esfuerzos para estar todos los días a la altura de lo mucho que significa.

Jose Andrés | Cocinero; fundador de World Central Kitchen

«Sé que soy asturiano porque me gusta el buen cabrales y la buena sidra»

Perdonad que no esté allí con vosotros. Quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los amigos, familiares, presidente Adrián Barbón...

Es éste un reconocimiento que me hace mucha ilusión. Pero quiero que entendáis que no puedo recibirlo como José Andrés la persona, sino como un grupo de personas maravillosas que han hecho que yo sea lo que soy. Al final esto es compartido con toda la gente de World Central Kitchen que en los últimos 14 años hemos estado en tantos huracanes, incendios, terremotos y ahora guerras incluso.

Esas personas lo arreglan todo para hacer que a través de un plato de comida enviemos un mensaje de cariño, respeto y dignidad.

Dijo un filósofo francés: dime lo que comes y te diré quien eres. Yo sé que soy asturiano porque me gusta el buen cabrales y la buena sidra.

Pero también dijo el mismo filósofo: el futuro de las naciones dependerá de cómo éstas se alimenten.

Consigamos entre todos que la alimentación sea un agente de cambio, un agente que mueva la economía, sobre todo en zonas rurales, que cree empleo, paz, donde le demos comida al que la necesita. En nuestro país y más allá.

Y consigamos que la alimentación realmente sea construyendo mesas más largas, lo que haga que el mundo sea un poquito mejor.

Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotros por dar la oportunidad a gente como yo a sentirse querida aun cuando estemos lejos. Asturianos como yo llevamos como siempre Asturias en el corazón. Y agradecemos mucho el cariño con el que siempre recibís a indianos como yo cuando regresamos.

Viva Asturias, viva España, vivan todos los asturianos, viva la Santina.

Asturias, patria querida, espero veros pronto.

Hijos predilectos

Antonio Suárez | Empresario, presidente de Grupomar

«Como la canción, doy gracias a la vida, que me ha dado tanto»

Al darme solamente dos minutos para mí intervención y como suelo extenderme en mis discursos, intentaré ser lo más breve posible. Empezaré, como dice la canción, dándole gracias a la vida que me ha dado tanto.

Agradeciendo al Señor, que quiso que naciera en Asturias, tierra de todos mis antepasados, que yo sepa desde el siglo XVI. Tierra de contrastes, donde se mezcla la niebla y el sol, de bellas playas e imponentes montañas.

De olor a «yerba y orbayu». Tierra de hombres y mujeres valientes, la tierra de Don Pelayo.

A mis padres, por formarme en la honestidad y dedicación al trabajo, como tenían ellos y tanta gente del campo asturiano.

A mi familia, que, aun siendo pequeña en número, es grande en amor y unión.

A mi hija Fernanda, aquí presente, por el cariño que me profesa día a día y por los tres nietos que me dio.

Por tener tantos y tan buenos amigos, que muchos de ellos hoy me acompañan.

Por haber tenido la oportunidad de formar una empresa, donde con mucho esfuerzo y al lado de todos mis colaboradores, logramos ser lo que somos.

A mis dos países, que amo por igual, España y México.

A quienes han participado en la decisión de este reconocimiento, del cual me siento muy honrado.

Y a todos Ustedes, que nos acompañan a los demás premiados y a mí, en este día tan significativo, no me queda más que decirles…

Gracias

Gracias

Muchas gracias.

Leopoldo Alas Argüelles | Rector de la Universidad de Oviedo

«Fue un hijo modélico de esta tierra que lo vio nacer y morir en Oviedo» (Discurso leído por Ana Cristina Tolívar Alas)

Tratándose, en este acto, de la única distinción post mortem, es lógico que exprese mi gratitud en nombre de la familia de Leopoldo Alas Argüelles y no de la persona reconocida. Nos honra que el Gobierno de Asturias otorgue este honor a mi abuelo que, sin pasión, sí creo que fue un hijo modélico de esta tierra, que lo vio nacer y morir en Oviedo, pero con hondas raíces en Carreño y San Martín del Rey Aurelio.

Su entrega a numerosas causas culturales de la región, su breve pero relevante dedicación política, como uno de los padres de la Constitución de 1931 y en el Ministerio de Justicia, y su relevancia como civilista y Rector de la Universidad de Oviedo en momentos muy difíciles, hacen de Leopoldo Alas Argüelles un asturiano destacado y bien conocido fuera de la región por su prolífica y temprana labor periodística, recopilada no hace mucho por el profesor Joaquín Ocampo.

La Comunidad Autónoma, se une a esta suerte de reparación moral iniciada por la Universidad de Oviedo, en 1987 y 2007, y por el Ayuntamiento de Oviedo, en 2012. Las tres instituciones habían participado hace seis años, en la colocación de un monolito que recuerda al rector Alas, en el exterior del Archivo Histórico de Asturias, a escasos metros de donde fue fusilado.

En tiempos en que se apela a la memoria democrática, quisiera recordar que, ya hace nueve años, mi hermano solicitó formalmente de la Junta General del Principado que, en su sede, se colocara una modesta placa que recordara genéricamente a los cientos de personas inocentes, allí juzgadas y enviadas, sin más contemplaciones, al paredón. Nada se hizo, aunque nunca es tarde para rectificar.

Inversa y felizmente, los libros, documentos y objetos del nuevo hijo predilecto, ya están, como los de Clarín, su padre, desde 2010, en manos del Principado, al haberse depositado por sus herederos en la Biblioteca de Asturias.

En este acto solemne y al lado de personalidades tan admirables, sólo me queda reiterar el agradecimiento y el orgullo de la familia. Muchas gracias

Hijo adoptivo

Juan Ramón Lucas | Periodista

«Tierra de carácter, orgullosa sin excluir»

No sé cómo expresar mi gratitud sin quedarme corto.

Me acoge en sus brazos la tierra de la que vengo.

La Asturias de mi madre del Mieres que fue minero e inconformista, de mis abuelos, de mi padre de la montaña que fue ganadera y combativa, en Boquerizo, bajo el Cuera. De mi familia, que está aquí, que es de aquí y que me ata a esta tierra. De mi pasado, de mis primeras memorias, de mis emociones de niño, que son esas que permanecen siempre y siempre y rebrotan cuando a veces ni lo esperas para recordarte quién eres.

Gracias a todos por ser parte de mi asturianía. Gracias Lucrecia, Juan Ramón, mis padres asturianos, por hacerme sentir orgulloso de ello.

Como lo están mis hijos, que llevan sangre asturiana, como lo está Sandra, mi compañera de viaje y de vida, asturiana consorte, abierta el alma a vuestra solidaridad impagable.

Porque esta es una tierra para sentirse así. Y así es sentida. Solidaria y generosa.

Porque eso somos.

Aunque a veces con menor vigor de lo que podríamos ofrecer. La Asturias del presente, la que hoy me abre su corazón para exhibir de por vida una condición que me obliga a servirla, viene de frustraciones y batallas; de reconversiones brutales, de cierres que dejan dolorosas huellas…De apuestas perdidas y esperanzas rotas.

Eso nos ha dibujado una suerte de pesimismo imperceptible desde fuera, pero palpable en las rutinas de trabajo, de proyectos, de mirada al futuro.

Con lo solidarios que hemos aprendido a ser, como en la Fundación Sandra Ibarra podemos comprobar a diario; con la capacidad de inventar, de crear, de innovar que ahora estoy comprobando, al intentar devolver a Asturias algo de lo mucho que me está dando asentando un proyecto de comunicación -21x21- en las cuencas; con la generosidad con que hemos afrontado todos los desafíos, como he podido volver a vivir al escribir mi nueva novela que, como te prometí muy cerca de aquí, presidente, es asturiana, absoluta y orgullosamente asturiana.

Estoy volviendo a la Asturias que amo y admiro.

Y cuanto más lo hago, cuanto más la recorro, con el camión de la leche, por el camino primitivo, en sus acantilados y sus playas, sus ganaderías, sus industrias de tecnología…sus ganas. Cuanto más lo hago más descubro lo mucho de lo que somos capaces, y más se alimentan mis ganas de arrimar aquí el hombro y aportar lo que pueda para devolver a esta tierra lo mucho que me da, y que en un día como hoy me regala para siempre.

Hijo adoptivo. De Asturias. De esta tierra de carácter, orgullosa sin excluir, generosa sin medida. Eternamente dispuesta a avanzar. Jugándosela en cada ocasión, como las dos que escribió Garfias y canta Victor Manuel. Como las que sea necesario jugársela.

La historia, nuestra historia sembrada de dificultades sobre todo en el últimos siglo y medio, tiene que enseñarnos también de lo que somos capaces. Y es mucho.

Lo escribió Angel González:

“Pero nada es aún definitivo

Mañana he decidido ir adelante

Y avanzaré,

Mañana me dispongo a estar contento,

Mañana te amaré, mañana

Y tarde

Mañana no será lo que Dios Quiera!

Gracias Asturias.

Gracias siempre. Siempre.