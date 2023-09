El agua del mar de este verano, la más caliente de la historia de Asturias

Era algo que ya se sabía, que se había notado en Asturias, pero que ahora queda confirmado con los registros oficiales de Puertos del Estado. Y es que este verano el agua del Cantábrico ha estado más caliente que nunca. La Costa Verde no se ha escapado de la subida de las temperaturas del mar: el 24 de agosto la boya del Cabo Peña registró 23.25º a las 17 horas, la que pasa por ser la más alta de la historia. No obstante, en julio, algunas mediciones en playas llegaron a superar tal cifra y rondar los 25 grados, como sucedió a principios de me den San Lorenzo de Gijón.

En toda España la temperatura máxima del agua del mar en los meses de julio y agosto fue de 31.21 grados, obtenida por la boya de Dragonera (Mediterráneo) el 24 de agosto a las 15 horas. Esta boya es la que tiene el récord absoluto de la red exterior, con los 31.36º alcanzados en agosto de 2022. Así que, aunque caliente, el agua que este verano ha bañado las costas españolas no es la que a más temperatura ha estado en la historia. El Cantábrico, caliente como caldo: "Hay la misma temperatura dentro y fuera del agua" En la red costera, la más próxima a puertos y playas, sí se ha registrado récord absoluto. La boya de Melilla, que cuenta con sensor de temperatura desde el año 2010, registró 30.6º el 19 de julio a las 17 horas. Este es el mayor dato registrado por esta red en su conjunto. También la boya de Barcelona, operativa desde 2004 dentro de esta red costera, registró su máximo histórico, 30.5 el 21 de agosto a las 15 horras. En cuanto a la red exterior de boyas (de aguas profundas), aunque no ha habido un récord absoluto en el conjunto de la red sí que 5 han marcado récords individuales: en el Mediterráneo, la de cabo Begur midió 29.12º el 20 de agosto a las 15 horas, y la de Cabo de Gata midió 28.5º el 26 de agosto a las 18 horas; en el Cantábrico, está la citada de Cabo Peña, y también la de Villano-Sisargas (Galicia), que alcanzó los 22.9º en dos ocasiones en agosto (en los días 20 y 23) y Cabo Silleiro, con 21,08 grados el 23 de agosto a las diez de la noche.