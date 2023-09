El Consejo Social aprueba esta semana el grado de Criminología

La Facultad de Derecho celebra este lunes la apertura de curso con un acto al que acude la Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, la ovetense Rosa Ana Morán. Se abre así una semana en la que está previsto también la aprobación definitiva por parte del Consejo Social de la Universidad de los estudios de Criminología. Será este miércoles cuando se de el visto bueno al proyecto, antes de su remisión a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El objetivo es que el grado de Criminología pueda impartirse en la Facultad de Derecho a partir de próximo curso, y comenzar el camino al desarrollo del doble grado de Derecho y Criminología que convertiría a Asturias en la referencia de estos estudios en el norte y noroeste del país.

Ha sido un proceso largo, desde que se tomó la decisión interna de crear estos estudios. Como señaló el Decano de Derecho, Javier Fernández Teruelo, se trata de una "demanda histórica" de la Universidad de Oviedo, que además entronca con unos pioneros estudios que se impartieron entre los años 1907 y 1934. "Había un laboratorio de Criminología que se perdió con la destrucción del edificio de la Universidad durante la Revolución de 1934, y también se editó una revista, todo con un enfoque lombrosiano", indicó el Decano.

Luego, en 1999, se creó un curso de Criminología de 180 créditos y tres años, que terminó desapareciendo en 2013, ya que la implantación de los títulos oficiales en Criminología imposibilitaba continuar con un título no oficial como el de Oviedo. Estos estudios permitían a agentes policiales de la escala básica acceder a la escala ejecutiva de los cuerpos de seguridad. Por otro lado, se obtuvo la Declaración de Equivalencia para el acceso al Segundo Ciclo de la Licenciatura en Criminología , gracias a lo cual, muchos alumnos, tras obtener el título de Oviedo, continuaron sus estudios en la Licenciatura Oficial de Segundo Ciclo en varias de las Universidades que la impartieron.

La creación de los grados oficiales en Criminología tuvo lugar en prácticamente todas las Universidades que tenían un Título Propio, constituyendo Oviedo una excepción. "Los alumnos insistieron en la petición de que se aprobase unos estudios de grado, no solo por la docencia, sino por la necesidad de investigar en aspectos como la violencia de género o la violencia juvenil", añadió Fernández Teruelo.

El Decano indicó que "la Criminología es una ciencia multidisciplinar, en la que entran desde la Medicina Legal hasta la Psicología, pasando por la Sociología, el Derecho y la Policía Científica o la Criminalística, todos los estudios enfocados a conocer las causas del crimen y el carácter del autor del crimen, con el fin de prevenir estos hechos".

No se habla en la Criminología de delito, sino de crimen, remarcó, y aborda un aspecto de importancia capital, como es la victimología: el efecto del crimen en las víctimas, sus necesidades o la atención que debe dárseles en las oficinas habilitadas para ellas.

El grado de Criminología se imparte en Santiago, Valladolid, Salamanca, Burgos y San Sebastián. Pero el doble grado de Derecho y Criminología solo se ofrece en Salamanca, Madrid, Extremadura y en varias universidades del Mediterráneo, no en el norte ni en el noroeste, por lo que no tendría competencia, motivo por el que se aspira a dar ese siguiente paso. Existe una demanda creciente que no está cubierta. En Asturias, unos 20 o 30 alumnos que hace la EBAU realizan estudios de Criminología fuera de Asturias. Se considera muy posible cubrir sobradamente un grupo de 50 plazas.

Las salidas profesionales de estos estudios se encuentran en el ámbito policial (implementación de planes de prevención y desempeño de policía judicial), el penitenciario (como jurista-criminólofo en las Juntas de Tratamiento), y en las oficinas de atención a la víctima, así como el ámbito judicial, la seguridad privada, el asesoramiento y peritaje criminológico, el asesoramiento en materia de política criminal y marginalidad, o la investigación criminológica entre otros.

