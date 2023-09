"Cuando los narcos ven presión, tiran para Asturias y Cantabria", asegura la Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

"Estamos muy cerca de Galicia, y cuando los narcos ven presión tiran para Asturias y Cantabria", constató esta mañana la Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, la ovetense Rosa Ana Morán, que participó en el acto de apertura de curso en la Facultad de Derecho, en la que ella misma estudió en la promoción 1970-1984. Tanto Morán como el Decano de Derecho, Javier Fernández Teruelo, exhortaron a los alumnos de primer curso a aprovechar la gran oprtunidad que se abre ante ellos con "ilusión, esperanza y motivación".

Tras el acto, Morán se felicitó por los últimos alijos atrapados por la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, pero también indicó que tienen que "trabajar no solo para coger esas grandes cantidades de droga, sino para detener y acabar con las organizaciones". Y es que, respecto al alijo de nueve toneladas capturado en Algeciras recientemente, el mayor de la historia en España, "aún no se ha encontrado quien está detrás".

Morán admitió que los alijos aprehendidos son cada vez mayores. Eso se debe a que "este año hay más cocaína disponible que nunca, puesto que el covid permitió hacer almacenamiento y ahora está a disposición de las organizaciones que lo traen a Europa".

"Me preocupan los puertos, sobre todo el Valencia, el primer puerto del Mediterráneo, con mucho contenedor, donde es muy difícil inspeccionar y localizar la droga, salvo que uno tengan información, También me preocupan Algeciras, Vigo y Barcelona", aseguró.

El objetivo de la Fiscalía Especial Antidroga es "acabar con las organizaciones internacionales, estrangulándolas, quitándoles el dinero y las propiedades, primero para que no puedan seguir, pero también para que no les resulte rentable. La Unión Europea nos ha dirigido hacia los decomisos completos, ampliados, el decomiso de terceros, y también el decomiso sin condena, que cada vez estamos trabajando más", explicó.

Otra propuesta que hace la Fiscalía es penalizar la tenencia y transporte de grandes cantidades de combustible. "Las narcolanchas son género prohibido, tienen que abastecerlas de gasolina. Pero si coges a un chico con 200 litros de gasolina en el coche, puedes suponer que es para eso, pero no hay forma de probarlo. Es una reforma que ya hizo Gibraltar. Queremos que se penalice, quizá no como tráfico de drogas, pero si como posesión y almacenamiento de gases inflamables", resumió.

La Fiscal Jefa aseguró que la heroína "nunca se ha ido, aunque afortundamente bajó respecto a hace treinta o cuarenta años, cuando en cada guardia nos encontrábamos con una muerte por sobredosis". Actualmente, añadió, se aprecia "un ligero aumento de las incautaciones".

"Lo que me preocupa extraordinariamente es el cannabis, que se tiende a banalizar, pero que actualmente tiene una concentración de THC enorme y tiene unos efectos en los jóvenes son brutales. La mayoría de los ingresos de jóvenes en Psiquiatría con brotes psicóticos se producen después de consumir cannabis con mucha mas pureza. Eso se une a una confusión interesada de que no tiene efectos malos ni secundarios, e incluso que algunos derivados nos van a curar hasta las arrugas. No es el cannabis de hace treinta años, está modificado genéticamente", advirtió.

también se mostró preocupada por la "banalización" que entrala la visión un tanto romántica del tráfico de drogas que parece desprenderse de series como "Narcos" o "Fariña". "Es importante que el Plan Nacional sobre Drogas haga una campaña mostrando los efectos que tiene la droga. Esa imagen de héroe de los narcos que mantienen a todo un pueblo también la hemos visto en Galicia y en Algeciras, todavía está muy presente, con esos jóvenes que por llevar gasolina ganan más que su padre durante toda la semana", señaló.

Durante su conferencia ante alumnos de primero de Derecho, Rosa Ana Morán admitió que tanto los fiscales como los magistrados están afectados últimanente de un "desprestigio inmerecido". "Somos buenos profesionales que trabajamos con ganas y conocimiento", defendió

Y también se mostró a favor de que los fiscales lleven la instrucción de los casos. "Mi Fiscalía es de las que tiene más autonomía, porque tenemos muchas diligencias de investigación propias, que luego se trasladan al Juzgado. Podemos hacer entregas controladas, tener agentes encubiertos, y trabajar con la Policía y la Guardia Civil, que son nuestras manos y nuestros pies", aseguró. "Llevamos muchos años hablando de la instrucción por el fiscal, para mí es una necesidad inaplazable. Cada vez se acepta más. Es el sistema razonable que se aplica en toda Europa, que garantiza además la imparcialidad del juez, que no tenga la responsabilidad de instruir y tomar una decisión de un ingreso en prisión. Además, favorece la investigación especializada y no generalista como ahora, pero para hacerlo sin medios ni herramientas, mejor que se quede como está", opinó.