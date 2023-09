El curso con la LOMLOE completa abre con mil alumnos menos por la caída en Infantil y Primaria

Con ganas, bastantes nervios, cierta inquietud y algo de pereza también, por qué ocultarlo, volvieron este lunes a las aulas un total de 101.575 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria (ESO) y Bachillerato en Asturias. Una cifra que supone otros mil estudiantes menos (1.091 en concreto) que el curso pasado, cuando también se perdió un millar de alumnos (1.019) respecto al periodo 2021/2022. En cuanto a docentes Asturias suma unos 13.000 para este curso, 9.525 en la red pública, 71 más que el año pasado.

Ha sido un regreso al pupitre en líneas generales tranquilo, según lo esperado, salvo las tradicionales incidencias concretas en algunos centros –quejas por el transporte o comedor, falta de mobiliario o profesores, obra pendientes...– y el impacto de la tormenta en la madrugada del lunes, que provocó inundaciones en algunas localidades y afectó a la red general de Educación.

Las cifras confirman las previsiones de que la sangría se concentra en las edades tempranas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Los estudiantes de Infantil y Primaria suman 57.804 estudiantes, 2.075 menos que el curso anterior, lo que supone una caída del 3.5%. Este descenso se amortigua algo con el incremento de alumnado en Secundaria y Bachillerato, que son un total de 43.771 estudiantes, 948 más que el año pasado y un 2,2% más. Así las cosas, en porcentaje, este curso se han sentado al pupitre en las aulas un 1% menos.

Con todo, en la Consejería de Educación quieren resaltar que la pérdida de matrícula no se equipara al cierre de unidades, que es menor. En Infantil y Primaria han suprimido 23 y 2 clases, respectivamente, mientras que en ESO y Bachillerato se han tenido que abrir 16 nuevas debido al incremento de alumnos. "Educación planifica siempre según las necesidades de los centros y mediante un análisis individualizado de cada caso. Como planteamiento general, la consejería nunca prescinde de una unidad si hay posibilidad de conservarla, del mismo modo que no puede mantener abiertas unidades que carezcan de alumnado", recalcan en el departamento dirigido por Lydia Espina.

La caída de matrícula en edades tempranas y la subida en las etapas más avanzadas es una constante que se da tanto en la red de centros públicos como en la de privados/concertados. En los primeros son 74.455 los alumnos que se han incorporado este lunes a clase frente a 27.120 los que lo han hecho en centros privados/concertados. La matrícula en Infantil y Primaria en estos últimos ha sumado 16.671 estudiantes, frente a 41.133 en la pública. En Secundaria y Bachillerato son 33.322 en la red pública y 10.449 en la concertada.

En esta vuelta al cole que es la más cara de la historia, debido al incremento del coste de libros de texto y material escolar, Asturias se sitúa en el sexto lugar de España en la inversión por estudiante: 7.702 euros, un 4,3% más que en 2019. Es éste, por otro lado, el curso en el que se completará la aplicación de la LOMLOE, más conocida como "ley Celáa", lo que supone un cambio completo en las metodologías de enseñanza, con un esfuerzo extra del profesorado que denuncia cierto "agobio burocrático".

Por territorios, Gijón es el concejo con más estudiantes de Secundaria y Bachillerato, un total de 12.351, seguido por Oviedo (10.274), Avilés (3.993), la comarca del Nalón (2.919)y del Caudal (2.166). Lo mismo sucede en Infantil y Primaria, con 15.280 alumnos matriculados en los centros gijoneses, lo más numerosos. Les sigue Oviedo, Avilés y las comarcas del Nalón y del Caudal.

Oviedo: padres preocupados por el coste de la ropa y de los libros.

"Estoy regular, no he dormido un carajo". Frotándose los ojos, conteniendo el bostezo y resignado. Así comenzó el curso Jonathan Betancourt, un alumno de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales que se presentó al primer día de clase en el IES de La Ería unos minutos tarde. "Con el calor de estos días no he dormido un carajo", se lamentaba a la puerta de un centro cuyo equipo directivo cifra en más de un millar el total de alumnos del nuevo curso. "Estamos al máximo de capacidad, cogemos todos, pero estamos llenos", comentó la jefa de estudios, Ana María Frechilla. Aunque la hora de entrada de los alumnos no estaba prevista hasta las 8,25 horas, una multitud se agolpaba frente al instituto poco después de las ocho en punto. Los primerizos estaban visiblemente nerviosos, dubitativos con los que se pudieran encontrar. El coste de la ropa y los libros fue la preocupación general de los padres, y muchos abuelos, congregados en torno al instituto en esta primera jornada lectiva. "Sube todo: los libros, el material escolar y la gasolina", comentaba Rafael Blanco, padre de dos niños, en medio de un corrillo de progenitores concienciados de poner buena cara frente al sueño evidenciado por sus pequeños. "Es el primer día, al segundo vienen más despejados", apostilló una madre. De puertas para adentro, las preocupaciones son varias. Adaptarse a la nueva EBAU, una vez se publique el decreto sobre su aplicación, desarrollar completamente la LOMLOE e intensificar el bienestar emocional de los alumnos son algunas de las prioridades. "El año pasado detectamos un aumento de los trastornos alimenticios y las autolesiones como algo general en casi todos los centros", coincidieron en señalar la jefa de Estudios y la directora del centro, Emma Álvarez. A este respecto, la dirección del centro afirma llevar "trabajando muchos años" en materia de prevención y atención rápida.

"La clave es estar unidos y detectar los casos problemáticos rápido", apuntan las directivas del centro en relación a posibles casos de acoso escolar o baja autoestima del alumnado. "El año pasado tuvimos un coordinador de bienestar emocional y funcionó muy bien. No obstante, se necesita que las familias estén muy encima", añaden, informa Lucas Blanco.

Gijón: Un guiño al año olímpico en el Virgen de la Reina con la regatista y edil Ángela Pumariega.

En el colegio Virgen Reina de Gijón se vivió el regreso a las aulas más deportivo. Los alumnos no sabían lo que se iban a encontrar al llegar a clase tras una noche en la que pegar ojo no fue fácil por los nervios. Con lo que se toparon fue con una ceremonia inaugural al más puro estilo Juegos Olímpicos, enmarcada en una iniciativa del centro, ya que el 2024 es año olímpico. Ellos fueron los grandes protagonistas. Para arrancar el curso con energía, nada mejor que un desfile. Cada grupo representaba a un país. El alumnado de tercero de Infantil hizo los honores ondeando la bandera de Grecia, cuna de los Juegos. Al frente iba la pequeña Carla Patiño, que sostenía el cartel identificativo. Sus compañeros, entre los que había alguna cara de sueño, saludaban durante el trayecto. Rosario Benítez, directora del centro, dio la bienvenida oficial al nuevo curso. Los estudiantes, por momentos, no podían evitar los cuchicheos. Tocaba ponerse el día después del verano. Benítez destacó la "ilusión y alegría" por el retorno a las aulas. La invitada de excepción fue la primera teniente de alcalde de Gijón, Ángela Pumariega, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. "Va a ser un curso muy especial", señaló Pumariega, que instó a los estudiantes a "aprovechar cada oportunidad de aprender y a disfrutar del camino". Pumariega encendió un simbólico pebetero para estrenar el curso , informa Sergio García.

Avilés: prohibido el móvil en el Carreño Miranda.

El alumnado del IES Carreño Miranda es el centro de Avilés con más alumnado, casi 800 jóvenes, que han regresado con "ganas", como expresaron. Hay novedades: la prohibición del uso del teléfono móvil en horario escolar, tanto para docentes como para pupilos. El objetivo es mejorar la concentración del alumnado en el aula, el fomento de otras formas de ocio ajenas a la tecnología y la socialización "frente al aislamiento que generan las pantallas". "El uso del móvil no es tan imprescindible para la parte académica, es cierto que somos muy dependientes", señaló uno de los alumnos de 1º de Bachillerato. Otro de los retos del curso que acaba de comenzar es "focalizar las acciones a desarrollar en el bienestar emocional del alumnado y la prevención del acoso escolar, lo primero es que el alumnado se encuentre bien para afrontar el resto de situaciones académicas", señaló la directora del IES Carreño Miranda, Natalia Menéndez, informa Illán García.

Las Cuencas: el subidón del profesorado al ver a los nenos llegar a ritmo de Miguel Ríos en El Entrego.

Suena el icónico "Bienvenidos" de Miguel Ríos y los niños se agolpan sonrientes a la puerta del colegio público El Bosquín, a orillas del río Nalón, en El Entrego. Es el primer día de clase y no hay llantos, ni rastro de pataletas, ni quejas. Los pequeños están "con muchas ganas de venir", como dice Asier Cruz Toth, de cuatro años. El niño, que resume el sentir de sus compañeros: "Quiero volver a ver a mis amigos". En clase, Asier y sus amigos estaban "muy formalinos y muy contentos". Lo primero que hicieron los pequeños fue contarse unos a otros lo que habían hecho durante las vacaciones. Se escucharon muchos "yo estuve en la playa" y también "yo fui a la piscina". Su profesora, Sandy García, que ya les dio clase el año pasado, veía este año a sus alumnos "muy tranquilos y muy mayores". En El Bosquín empezaron este lunes a clase 261 niños de infantil y primaria. De su educación se encargarán 31 docentes que a primera hora de la mañana estaban casi tan nerviosos como los niños y sus padres. No hay tiempo para depresiones posvacacionales. "Si llegamos con un poco de bajón, solo con ver a los nenos se nos pasa", asegura el director del centro. Unos nenos que entraban sonrientes y felices, una actitud que los profesores esperan que se mantenga durante todo el año. Ellos harán todo lo posible pese a los inconvenientes que están seguros que se van a encontrar, "principalmente por el papeleo y la burocracia" de la LOMLOE, dice Samuel Sánchez, porque "los profesores donde mejor estamos es en las aulas con los niños y niñas", informa David Orihuela.

Siero: Regreso con guiño a la diversidad en La Ería de Lugones.

Inicio de curso para todos y con toda la alegría en Lugones. La Asociación de Madres y Padres y la dirección del colegio La Ería (Siero) han querido que esta vuelta a las aulas sea lo más inclusiva posible, y por eso han preparado una sorpresa a los escolares. Una gran pancarta de colores les ha dado la bienvenida en braille, con pictogramas y en inglés, para dar visibilidad a la diversidad del alumnado. El colegio cuenta con medio centenar de alumnos con necesidades especiales y es el único centro en Lugones que tiene aula abierta cinco niños con autismo, de ahí que el AMPA haya decidido visibilizar que "la comunicación es mucho más que idiomas o palabras". La pancarta da la bienvenida a los niños en español, inglés, lenguaje de signos y pictogramas, y "de esta forma hacemos que la familias tengan interés y los críos ya desde pequeños entiendan este tipo de comunicación aumentativa tan importante para niños como pueden ser los niños con trastornos del espectro autista", reflexionan. La idea de la pancarta es solo un punto de partida a todo lo que quieren hacer este año con la colaboración del centro. "Tenemos la gran suerte de que es un cole que apuesta por visibilizar, tienen profesores que nos apoyan y una auxiliar que nos da muchísimos energía e ideas para hacer cosas en las aulas", explica Esther Pedro, del AMPA. Así, en breve organizarán una feria de extraescolares para dar a conocer a las familias todas las alternativas que habrá en el centro y que serán inclusivas, y también se colocarán pictogramas en el colegio para facilitar la comunicación con todos, informa Luján Palacios.

Comarcas: Un redondo centenar de alumnos en el colegio de Puerto de Vega.

El colegio público Pedro Penzol, de Puerto de Vega (Navia), empieza el curso con números redondos, pues cuenta con una matrícula de cien escolares. Empezaron con "resaca" festiva tras el fin de semana con las fiestas de Nuestra Señora de La Atalaya, pero "contentos" por la vuelta a las aulas y a la rutina escolar. "A algunos les costó madrugar, pero, en general, veo sonrisas y muchas ganas de ver a los amigos", resumió la directora del centro, Raquel Menes. El Pedro Penzol fue el centro elegido por el Principado para que los medios pudieran dar cobertura a la vuelta al cole en el Occidente, un regreso sin incidencias importantes. Los centros de la comarca sufrieron las consecuencias de la caída de la red general de Educación a consecuencia de las tormentas de las últimas horas. En Puerto de Vega matrícula es ligeramente inferior al curso pasado, pero se mantiene estable en los últimos años. Señala Menes que cuentan con nueve unidades y una plantilla docente de veintidós personas, que goza de bastante estabilidad, informa Tania Cascudo.