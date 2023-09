Queipo ve "sectario e inaudito" que Barbón no se reúna con Feijóo

El secretario general del Partido Popular (PP) asturiano, Álvaro Queipo, criticó que el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, "se niegue a hablar con Alberto Núñez Feijóo sobre los problemas de Asturias". Queipo, que ayer participó en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, consideró "inaudito, irresponsable y sectario" el comportamiento de Barbón.

Núñez Feijóo solicitó una entrevista con los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, para expresarles su posición de cara a la investidura. Barbón rechazó ese encuentro, al igual que los otros líderes regionales.

"Me gustaría que el presidente de todos los asturianos fuera responsable, y aunque no sea de mi partido y no le haya votado, demostrase lealtad a los asturianos, escuchase al menos a Núñez Feijóo, y aprovechase la ocasión de trasladar los problemas de Asturias al primer candidato de la historia de España que hace una ronda con los presidentes de las comunidades autónomas", dijo Queipo.

El secretario general de los populares asturianos anunció que su partido presentará iniciativas en Asturias para que "los cargos públicos de la región decidan entre la igualdad de los españoles o el privilegio de los independentistas", en relación a las conversaciones del PSOE con Puigdemont. En la reunión de la Junta Directiva Nacional, Feijóo reconoció las dificultades que tiene para poder lograr la investidura, aunque apurará los intentos de obtener los apoyos suficientes.

Queipo eludió especificar si su desplazamiento a Madrid para acudir a la Junta Directiva Nacional propició alguna conversación de cara al calendario de un futuro congreso regional.