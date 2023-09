La miseria ferroviaria se ve en un viaje de ida y vuelta de Oviedo a Foz

El ferrocarril es un clásico del verano asturiano en los medios de comunicación porque el calvario al que es sometido este medio de transporte no tiene visos de ser superado. Ha alcanzado su Gólgota, pero en vez de rematarlo de una vez para ver si es capaz de resucitar, lo único que hacen es conducirlo a la casilla de salida prorrogando su sufrimiento.

Ha llegado la hora de poner sobre la mesa la realidad y tapar la boca a quien proceda cada vez que emita propuestas tan etéreas como las bocanadas de humo expelidas por las chimeneas de las vetustas locomotoras de vapor. Son simplemente palabras que retratan a sus autores. Esta es la realidad para desgracia nuestra.

El día 25 de agosto viajé desde el apeadero de Marzán (Foz) a Oviedo. Llegué la hora -18:16 h- y el tren no apareció. Llamé por teléfono y me confirmaron un retraso de quince minutos. Así fue. A poco más de diez minutos de viaje un joven que se identificó como trabajador de Adif se dirigió a mí para conocer mi destino y me informó que entre Ribadeo y Pravia el viaje sería en autobús. Pregunté si se había producido un descarrilamiento o accidente. La respuesta fue que no disponían de trenes porque unos se averían por una cosa, otros por otra y cuando sucede esto parece que se genera el efecto contagio.

En Ribadeo el microbús de la empresa Autos Corias comenzó el recorrido por la A-8 y la N-634 hasta Soto El Barco y desde aquí a Pravia por la AS-16. Tapia de Casariego, La Caridad, Navia, Villapedre, Luarca, San Cristóbal, Cudillero fueron las paradas en las que hubo que recoger gente. A las diez de la noche dos trenes nos esperaban en la estación de Pravia para trasladarnos a Gijón y Oviedo.

Habían pasado casi cinco horas desde que entré en el convoy en la localidad lucense hasta que llegué a mi domicilio. La distancia entre la ciudad gallega y la bien novelada implica actualmente siete horas y treinta y cinco minutos, una hora y media más que hace cincuenta y un años cuando fue inaugurado por Franco -6 de septiembre de 1972-. ¿Alguien puede entender cómo medio siglo después hemos ido a peor?

El 26 de agosto hice el viaje de regreso. El tren llegó puntual al apeadero de La Argañosa, pero empleó hasta Pravia una hora y quince minutos. Son cosas de la implantación del sistema de seguridad ASFA digital en lo que constituye el mejor ejemplo de comenzar la construcción de la casa por el tejado.

Los viajeros con destino Galicia somos obligados a subir en un tren de la serie 2700 -IKEA- pilotado por un maquinista hasta la estación de Cadavedo en la que espera un compañero para sustituirlo porque si continúa el mismo se pasa de horas. Cada día lleva un maquinista a la localidad valdesana para que se pueda hacer el cambio. Esta actuación corrobora la nefasta gestión del transporte ferroviario en Asturias y nadie denuncia la evidencia de malversación de fondos públicos y de negligencia manifiesta en el ejercicio de la gestión de.

El estado de la vía entre Cudillero y Vegadeo es lamentable -salvo pequeños tramos-, pero cabe ser optimista porque en muchas estaciones se ven apiladas traviesas de hormigón, madera y carriles que un día mejorarán el estado de las vías. La velocidad media en el tramo asturiano no alcanza los 40 km/h. Nada más abandonar Vegadeo la cosa cambia hasta Ferrol porque la vía está renovada en su totalidad. Si el ferrocarril es de titularidad estatal ¿cómo se puede explicar esta situación? porque Asturias no pinta nada de nada en Madrid.

Entre la villa pixueta y la gallega no es posible que puedan cruzar dos trenes porque ni en Soto de Luiña, Luarca, Navia hay personal para atender la circulación. Novellana, Cadavedo, Canero, Tapia han perdido desde hace tiempo la segunda vía. Sobre el estado de la estación de San Martín de Luiña publiqué en LA NUEVA ESPAÑA un artículo "Penurias a pie de andén" hace seis años. Galicia tampoco se libra en este aspecto de esta pésima praxis porque entre Ribadeo y Viveiro no es posible que haya cruce por la misma razón que en nuestra comunidad autónoma.

¿Tiene futuro el ferrocarril en Asturias?

Si nos centramos en el ansiado AVE parece que sí; no obstante, poner el punto de mira en la alta velocidad a costa de abandonar los trenes regionales y de cercanías, así como desprenderse del tráfico de mercancías son síntomas de un futuro poco esperanzador.

Hay mucho por hacer, pero la situación política que se avecina la pagará una vez más la irredenta y sufridora Asturias que ha olvidado su espíritu combativo en pro de un proceso de hibernación inoculado gracias a quien tanto deben algunos a pesar de ser un ente ruin, mezquino, ignorante, despreciable, corrupto y chivato del comisario Ramos y su lugarteniente. Haber confiado en ese siniestro personaje lo estamos pagando con creces: envejecimiento, emigración de talentos, crisis industrial, territorio invertebrado.

El diálogo parece imposible en estos momentos cuando fue todo lo contrario en aquel contexto histórico en el que aún estaba caliente la cama del dictador.

Asturias no dispondrá de fondos necesarios en la nueva legislatura para infraestructuras tan necesarias como urgentes en materia ferroviaria. Véanse, la variante de Trubia, la reordenación del tráfico ferroviario hacia el HUCA y el sur de La Corredoria para enlazar en Parque Principado con el trazado actual, porque la operación Cinturón Verde no previó está situación y decidió erróneamente derivar la vía estrecha paralela al ancho ibérico, así como la vertebración ferroviaria entre los concejos de Siero, Llanera, Gijón, Avilés y Oviedo.

¿Se puede comprender que un ciudadano entre La Pola de Siero y Gijón tenga que hacer transbordo en El Berrón, pese a disponer de un bypass que permite circular directamente a los trenes entre estas localidades?

La pregunta es retórica y la respuesta, no