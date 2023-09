El causante de la muerte de Nathaly Worman en Oviedo tendrá que ingresar en prisión

El venezolano José Eduardo H. R., condenado a dos años y tres meses de prisión por provocar el accidente en el que resultó muerta la joven brasileña Nathaly Worman, tendrá que ingresar en la cárcel. El acusado, defendido en el juicio por Carlos Hernandez Fierro, había solicitado la suspensión del ingreso en prisión, en cumplimiento de la condena impuesta en abril de 2023, pero el magistrado Ricardo Badás Cerezo, juez sustituto del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo ha rechazado tal pretensión y ordena la ejecución de la pena.

El magistrado considera que no ha lugar a la suspensión tanto por haber sido condenado por hechos anteriores, como con posterioridad, tal como se desprende de la hoja histórico penal incorporada a la causa y se pone de manifiesto en el informe del Ministerio Fiscal de fecha 26 de abril de 2023. Además, "no ha intentado lo más mínimo abonar la responsabilidad impuesta, y no se aprecian circunstancias personales relevantes que posibiliten la aplicación de la suspensión excepcional", según reza el auto dictado por el Juzgado de los penal número 1 de Oviedo.

La sección segunda de la Audiencia Provincial ratificó el pasado mes de marzo la condena impuesta por el Juzgado de lo penal número 1, por la que se condenaba a José Eduardo H. R. por provocar el accidente en los accesos al HUCA en el que resultó muerta la joven brasileña Nathaly Worman y sufrió graves lesiones su amiga M. A. C. T., el 26 de mayo de 2019. El tribunal rechazó los recursos interpuestos tanto por las acusaciones particulares, que solicitaban penas de hasta ocho años de cárcel, como de la defensa, que pedía reducir la condena a seis meses al considerar que concurría la atenuante de dilaciones indebidas.

La condena impuesta en abril del año pasado ya había dado qué hablar, e indignado a la familia de la fallecida, ya que el magistrado José María Serrano, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, había apreciado la atenuante de confesión, ya que el acusado pidió perdón a la familia de la joven en el juicio, y también la de reparación del daño, puesto que el acusado consignó la cantidad de mil euros antes de la celebración del juicio. Aparte de la condena de prisión, impuso al venezolano la retirada del carné por tres años. Serrano entendió además que había una clara concurrencia de culpas, puesto que la joven fallecida no llevaba el cinturón de seguridad puesto y asumió “el riesgo de ir como ocupante de un vehículo que conducía persona que era evidente se hallaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas”, por lo que redujo las indemnizaciones en un 30 por ciento.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la familia de la joven, cuyos intereses defiende el letrado Luis Nogueiro, y la otra joven herida, entendían que se había aplicado de forma indebida la atenuante de reparación del daño, y también la atenuante de intoxicación de bebidas alcohólicas en el delito de abandono del lugar del accidente, y en esto estaban respaldadas por la Fiscalía, que inicialmente solicitó una condena de seis años.