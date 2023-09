Los diputados podrán intervenir en asturiano en el Congreso si dedican una parte de su tiempo en el atril a autotraducirse, después de que la Mesa de la Cámara aprobase este miércoles tanto el uso de las lenguas cooficiales en otras autonomías que tendrán traductores, como el del aragonés, el bable o el aranés. Además, podrán presentar escritos en asturiano, acompañados de su traducción al español. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE y Sumar, pese al rechazo del PP, que ha pedido suspender los plenos hasta que se resuelva su queja sobre el uso de las lenguas autonómicas.

El empleo de lenguas autonómicas en el Congreso fue una de las condiciones de los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, para apoyar la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso y para asegurar la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno de mesa que ahora ha dado luz verde a que haya traductores de catalán, gallego y euskera. En el caso del asturiano, el aranés y el aragonés, los diputados tendrán que dedicar una parte de su intervención a traducirse y si presentan un escrito en bable deberá ir traducido al español.

El parlamentario Rafael Cofiño (Sumar) ha confirmado su intención de hablar en asturiano. En principio, las lenguas distintas al español podrán usarse desde el martes 19. "Para las lenguas que no tienen reconocimiento de oficialidad se establecerán las vías de flexibilización pertinentes para su uso hablado y escrito", precisó Cofiño, quien destacó "el gran paso adelante que supone mostrar la riqueza lingüística de nuestro país en el Congreso" al tiempo que lamentó que el asturiano no pueda tener el mismo tratamiento que el catalán, gallego o euskera "por la falta de mirada política de los partidos que no apoyaron la cooficialidad en la pasada legislatura.

El PP ha presentado un escrito de reconsideración contra el acuerdo de la Mesa y ha pedido que no se celebren plenos hasta que su reclamación sea resuelta, aunque desde el PSOE se sostiene que ese alegación no paraliza los acuerdos del órgano de gobierno del Congreso.