La elección de los dos senadores de la Junta que acabó en misterio: un voto sin dueño

La elección de los dos senadores de designación autonómica a los que tiene derecho la Junta General, que ya estaba decidida de antemano, acabó envuelta este jueves en un halo de misterio. Son las cosas que pasan en el parlamento asturiano donde hasta una votación sin margen a la sorpresa acaba en un enigma, digno de los típicos juegos de "¿Quién lo hizo?", pero sin crimen de por medio.

No había la más mínima duda de que el exconsejero de Industria, Enrique Fernández (PSOE) y el vicesecretario general de Organización del PP, José Manuel Rodríguez "Lito", iban a resultar elegidos como senadores autonómicos por la Junta General desde que fueron designados por sus partidos, los dos más votados en las elecciones al Principado del pasado 28 de mayo. El formato de votación en el pleno extraordinario de la Junta, en urna y por tanto secreto, era bien sencillo: solo había dos candidatos en la papeleta, el del PSOE y el del PP, a los que poder votar y la tercera opción era dejarla en blanco, sin marcar con una cruz a ninguno de los dos aspirantes. Esta fue la opción elegida por los diputados de Vox, Convocatoria por Asturias-IU, Podemos y Foro. Al menos eso parecía hasta que llegó la hora del recuento. El candidato del PP sumó los 17 votos de su grupo parlamentario, como era previsible.

Pero el quiz del misterio llegó con los 19 votos que sumó el exconsejero socialista Enrique Fernández. A simple vista parecía normal, porque el PSOE cuenta con ese número de escaños en el parlamento autonómico, pero resulta que uno de sus parlamentarios, el ovetense René Suárez, fue uno de los dos ausentes en el pleno extraordinario de este jueves, junto a Javier Jové, de Vox. Y hubo siete votos en blanco, mientras que los parlamentarios presentes en el hemiciclo de Vox, Convocatoria por Asturias-IU, Podemos y Foro sumaban un total de ocho. La situación era evidente: uno de los diputados que dijo haber votado en blanco tuvo que marcar en su papeleta al candidato del PSOE, ya que al ser votación en urna no cabía el margen de equivocarse por apretar un botón al "estilo Casero", el dilatado nacional del PP con cuyo error salió adelante la reforma laboral impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El caso es que ninguno de los diputados de esos partidos admitió el voto al candidato del PSOE. IU aseguró que sus tres diputados "votaron en el mismo sentido", es decir en blanco. "Nosotros ni siquiera cogimos el bolígrafo, dejamos la papeleta en blanco", aseguraron los parlamentarios de Vox. Covadonga Tomé (Podemos) y Adrián Pumares (Foro) repitieron por activa y por pasiva a todo el que les preguntó que votaron en blanco. Un dato más, tampoco hubo fallo en el recuento, oportunamente revisado. Conclusión: un voto sin dueño y un diputado que no dice la verdad... O simplemente no se dio cuenta de que marcó la casilla del exconsejero Enrique Fernández aunque no tuviera ninguna intención de hacerlo.

En lo que no hubo misterio alguno fue en el saludo y la documentación que el presidente de la Junta, Juan Cofiño, entregó a los senadores elegidos. Enrique Fernández aseguró que su empeño en el Senado será que "el proceso de transición energética no sea de ninguna manera una sentencia de desaparición para la industria asturiana" y José Manuel Rodríguez "Lito" se comprometió, comunicado mediante, a "defender, por encima de todo, los intereses generales de Asturias en la Cámara Alta".