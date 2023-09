Faustino Pintado y José Manuel González son ganaderos de Las Regueras. Este año plantaron 17 y 50 hectáreas de maíz, respectivamente, para forraje de sus vacas. Van a recolectar la mitad de lo previsto por la sequía sufrida y tendrán, por tanto, que comprar. La cuestión es que el kilo está ahora al doble que hace un año. Son dos casos de la situación al límite que afrontan los profesionales asturianos que Unión Rural Asturiana (URA) expuso este jueves a la Junta General, en su reunión con diputados del PP y en la que su secretario, Borja Fernández, alertó de que se avecinan "cierres sin precedentes" de explotaciones si no se toman medidas urgentes.

Entre las peticiones de URA, que se habilite una línea de ayudas, "algo fácil si se usa la PAC". Así se lo expuso también la organización agraria días atrás al Consejero de Medio Rural, Marcos Líndez, en su primer encuentro. "A día de hoy no sabemos nada, ni nos han respondido. Si no nos contestan pronto sobre si harán algo, quizás no nos quede más remedio que salir de nuevo a la calle", advierte el secretario de URA.

El cumplimiento de la ley de Cadena Alimentaria para no vender por debajo del coste del producción es otro de los asuntos expuestos por la organización ante los diputados populares Luis Venta y Cristina Vega, que mostraron completamente receptivos.

Borja Sánchez también se refirió a la situación en Asturias de la enfermedad hemorrágica epizoótica, de la que se han destacado 5 casos en la región. "Hay más y no solo en el área central. Estamos muy preocupados y es necesario convocar una mesa de trabajo para analizar lo que ocurre y que no pase como la lengua azul", explicó. Otro asunto sobre la mesa fue la crisis que atraviesa Aseava, la asociación de criadores de asturiana de los valles, que ha tenido que disolver Xata Roxa, su marca cárnica, por grandes pérdidas. Tras aprobar un ERE para los trabajadores, Borja Fernández recuerda que hay deudas con los ganaderos: "Les deben 300 terneros, son miles de euros, algo que agrava más su difícil situación".

"El PSOE ha defendido en el Parlamento Europeo la protección del lobo", critica el PP

El diputado del PP Luis Venta ha acusado a los Gobiernos central y regional de "llevar años engañando a los ganaderos asturianos, porque se empeñan en defender al lobo frente a los problemas del campo". Así lo señaló tras reunirse con representantes de URA, junto a la diputada Cristina Vega. Venta recordó que días atrás "un eurodiputado socialista defendió en el Parlamento Europeo mantener la actual protección del lobo", una especie que el PSOE incluyó en la lista de protegidas, lo que ha soliviantado a los ganaderos asturianos, que llevan años clamando por batidas ante el aumento de los ataques al ganado. "Es necesario que no engañen y no lo callen. Hay una ecuación infalible: a más PSOE, más problemas para los ganaderos, porque se empeña en disfrazar al lobo de abuelita, cuando está provocando mucho daño". También se refirió el diputado a la decisión de la Xunta de Galicia de declarar la emergencia cinegética para controlar la población de jabalí en algo más del 80 % de la superficie de la comunidad. La medida se prolongará hasta el 25 de febrero de 2024. "En Galicia vemos que se toman en serio el problema de la fauna silvestre, mientras que aquí toman el pelo al sector en el gobierno regional", señaló Luis Venta. En URA verían bien una declaración similar ante el alto número de jabalíes en el Principado y los daños a tierras y ganado.