Reformar los horarios y duplicar vías, la receta de los usuarios para salvar el tren de cercanías

El Ministerio de Transportes finalizará hoy viernes, salvo imprevistos, las tareas para aplicar la última capa de rodadura del tercer carril de la "Y", lo que obliga desde hace unos días a cerrar al tráfico una de las dos calzadas y a que los vehículos circulen en doble sentido por una de ellas. La salida actual a Lugones, inutilizada estos días, volverá a estar operativa. Estos trabajos provocaron retenciones de hasta ocho kilómetros el lunes. El Ministerio de Transportes había recomendado a los conductores buscar trayectos alternativos o utilizar el transporte público, pero los trabajos coincidieron con múltiples cancelaciones ferroviarias, lo que provocó las críticas del Gobierno regional.

Los usuarios del tren y los empresarios reclaman un plan de mejora global de las cercanías asturianas. El problema no es la falta de maquinistas un día, aseguran los empresarios, sino las carencias de la red ferroviaria en general. Entre las recetas que proponen los viajeros destacan la duplicación de los tramos de vía más saturados y la reforma de la malla horaria para mejorar los tiempos de viaje y adaptar las frecuencias a la demanda existente.

Además, tanto los usuarios como los empresarios critican al Gobierno del Principado por protestar únicamente cuando surgen los problemas y por no plantar cara al Ministerio de Fomento, al Adif (el gestor de la red ferroviaria) y a Renfe para que pongan en marcha el "metro de Asturias".

Carlos Fernández Mayo, portavoz de la Asociación de Usuarios de Renfe-Feve España y de la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad (Affecom), opina que no todo el problema se debe a la falta de maquinistas o de material, y resalta que la reforma de la malla horaria es "imprescindible para las líneas regionales de ancho métrico". Los trenes regionales, expone, deben ser "semidirectos", de modo que paren "sólo en los núcleos de población más grandes". Así se reducirían los tiempos de viaje.

Además, pide que los primeros convoyes salgan dos horas antes que ahora de Ferrol y Santander y los últimos tres horas después de Oviedo para poder ir y volver en el día de las alas a la capital asturiana.

El portavoz de los usuarios critica que el Gobierno autonómico sólo salga a protestar "cuando estalla el problema", mientras que "con los problemas diarios de "inmovilidad y averías, falta de personal y de material que los usuarios llevan sufriendo desde hace muchos años se calla". Otra demanda: duplicar vías para "descongestionar los tramos más saturados, y evitar los cambios de tren, de eléctrico a diesel o al revés, por no haber catenaria. No es de recibo que tengamos trenes diesel en los tiempos que corren", concluye.

Carlos García Alcalde, del colectivo de usuarios Asturias al Tren, critica también que el Principado solo se queje "cuando cae el problema encima", y que no planta cara al Ministerio para evitar el actual "desastre absoluto" y el "caos" que vive el ferrocarril. Ve vital la reforma de la malla horaria, algo que el colectivo reclama desde hace doce años y a lo que el Principado, según destaca, "se opone". Porque, aunque las competencias en esa materia son del Estado, este ya ha dicho "que no se opone a la reforma".

Entre sus propuestas, que haya trenes entre Gijón y Avilés cada media hora, y no cada 20 minutos como en la actualidad, ya que "no hay demanda" y así se liberarían trenes para zonas saturadas. Por ejemplo, para la línea Gijón-Oviedo, donde a su juicio sí debería haber trenes cada 20 minutos, y no cada 30, como ahora.

García Alcalde exige la duplicación de vías entre Gijón y El Berrón, que juzga "básica y estratégica". También apoya, aunque no ve prioritaria, la duplicación de la línea entre Gijón y Avilés.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, manifiesta su "preocupación" "por la interrupción del servicio ferroviario". Cree que la actual falta de maquinistas, "no responde a una cuestión coyuntural sino a un problema estructural, que es símbolo de la escasa atención a nuestras infraestructuras y, en última instancia, a nuestra comunidad". Por ello reclama al Gobierno de España "que lo solucione con urgencia, porque supone un grave perjuicio para Asturias".

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, considera que el actual "desaguisado" en las cercanías ferroviarias, que llegó a tildar de "catástrofe", merece que el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, acuda al Principado para dar explicaciones. Paniceres destaca que el problema que provocan las cancelaciones de servicios ferroviarios se agrava con las obras del tercer carril en la "Y", y reclama al Principado que sea "contundente" a la hora de pedir explicaciones. "Hay que ser muy exigentes en este asunto", remató.

Ayer se registraron doce nuevas cancelaciones por falta de maquinistas. Fueron las siguientes: Llamaquique-San Juan de Nieva (18:56); San Juan de Nieva-Oviedo (19:44); Oviedo-El Entrego (18:25 y 20:25); El Entrego-Oviedo (19:50 y 21:50); Oviedo-San Juan de Nieva (22:32); San Juan de Nieva-Llamaquique (23:18); Oviedo-Avilés (20:30 y 22:05), y Avilés-Oviedo (21:18 y 22:48).

