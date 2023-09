El director general de Personal Docente, César González, ha recibido a las profesoras Alejandra González y Carmen Gómez, del colectivo de técnicos de Formación Profesional sin titulación universitaria, una circunstancia que les imposibilita integrarse en el cuerpo de Secundaria, según establece la nueva ley educativa (LOMLOE). Así las cosas, van al paro. Al encuentro se ha sumado también la consejera de Educación, Lydia Espina. Ambos se mostraron "sensibles" con su situación, si bien admiten que no pueden darles más solución que optar a sustituciones en plazas ocupadas por funcionariado de carrera que no se pudo integrar en el cuerpo de Secundaria en su misma situacion. "No se puede cambiar el acuerdo de interinos", sostiene César González.