"Deben buscarse perfiles para el Poder Judicial separados de los partidos; si no, pierde crédito"

El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo (Madrid, 1957) tiene orígenes en La Rondiella, cerca de San Martín de Luiña (Cudillero), de la que salieron sus abuelos Manuel y Elena hará un siglo. Por ese motivo, y porque siempre ha vuelto a Asturias, acaba de entrar en la Academia de Jurisprudencia. En el ojo del huracán de la actualidad, acaba de votar con sus compañeros sobre el recurso de la ley de Eutanasia. Antiguo miembro de Consejo del Poder Judicial, considera que debe alejarse del partidismo. En cuanto a la interpretación de la Constitución, estima: "No podemos inventarnos derechos, cambiarla por la puerta de atrás".

–¿Es normal que terminen tantas leyes en el Constitucional?

–Pueden llegar por varias vías. Primero por los recursos legitimados por un mínimo de 50 diputados, que en la pasada legislatura han sido muy elevados, más de lo normal. Pero también entran a través de las cuestiones que plantean los magistrados. Se debe probablemente a un tema de técnica legislativa, al propio debate político, que es acelerado. Quedan flecos y dudas. Sin olvidar los enfrentamientos políticos.

–Acaban de decidir sobre la ley de eutanasia. ¿Qué asuntos importantes van a abordar?

–En cuanto a las leyes, quizá la más relevante es la delimitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez acabado el mandato de cinco años. Luego hay algún decreto ley, como el de los "riders" o el del empleo temporal. Ahora ha entrado la ley de Vivienda del Estado, recurrida por varias autonomías, también la ley de Vivienda de Cataluña. Hay recursos de amparo relevantes, como el del diputado Rodríguez de Podemos o el de los ERE’s, también las extradiciones pedidas por Marruecos. Pero el grueso de las leyes recurridas, como la de Educación, del Aborto, los juramentos en el Congreso, la eutanasia, las leyes más sensibles, están resueltos.

–La ley de Eutanasia se aprobó, pero hizo un voto particular.

–Mi preocupación es que ese procedimiento cumpla todas las garantías, que haya la certeza de que la persona que ha iniciado ese procedimiento realmente quiera hacerlo, se certifique, se constate que eso es así. Y que cuando hay decisiones tan determinantes, como es en este caso acelerar la muerte, no haya duda de que sea más deseado por la persona. Es verdad que hay varias formas de acercarse a la muerte, desde los cuidados paliativos hasta el suicidio asistido. La eutanasia es una vía más cercana al suicidio asistido. Mi voto particular iba principalmente por dos cosas. No se trata de un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales son los que dice la Constitución. No podemos inventarnos derechos fundamentales, porque estaríamos cambiando la Constitución por la puerta de atrás. Y luego hay alguna cuestión técnica sobre la objeción de conciencia de los profesionales, que entiendo que son todos los que intervienen en el proceso, no solo el médico que facilita el veneno.

–Es algo que estamos viendo en los últimos años, ese intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás.

–Lo describía el otro día un catedrático al que yo admiro mucho, Juan José Solozábal. Ante las malas experiencias de nuestro pasado, hemos establecido una especie de tapón, que lo hemos abierto dos veces, por imposición de Europa. En esta última legislatura hemos abierto otro tapón para intentar reformar el artículo sobre los discapacitados. Esto es muy frecuente en las constituciones. Los americanos no ha cambiado los preceptos en dos siglos, y los preceptos se interpretan conforme a la realidad del país. No ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo para reformar por desconfianza entre los actores políticos. En ese contexto, los tribunales constitucionales hacen una interpretación por varias vías. Una es seguir el criterio de los constituyentes. Otra, interpretarla conforme al momento actual. Una interpretación muy literal u otra muy hiperactiva. El exceso de activismo, de constructivismo, de creatividad, puede poner en peligro la esencia. Por eso yo prefiero más cautela, más prudencia. No anclarte, pero tampoco dar vía libre a la imaginación.

–No le voy a preguntarle cuál es su opinión sobre una hipotética amnistía del Procés, ya que quizá tenga que pronunciarse sobre un recurso en el futuro, pero sí quisiera saber en cuánto tiempo lo resolverían ustedes.

–Normalmente, primero hay un auto de admisión, en los primeros diez o quince días después de la presentación del recurso. La tramitación, en la que tendría que escucharse al Estado, otros tres o cuatro meses. A partir de ese tiempo, estaría en disposición el ponente de preparar el texto. Por tanto, hablamos de unos seis o siete meses para resolverlo.

–Pero ese recurso no suspendería la ley de Amnistía...

–La interposición de recursos y su admisión no suspende la ley. Las únicas que se pueden suspender son las de las comunidades autónomas, si el presidente del Gobierno lo pide expresamente.

–Hay pocos casos en los que se declare una ley inconstitucional.

–En este último tramo del mandato del Tribunal, no ha habido muchas leyes consideradas inconstitucionales. En el tramo anterior, está el decreto del Estado de Alarma, por poner un ejemplo que fue muy notable. Pero en realidad es el último recurso, porque se presume la legitimidad de la actuación del Estado. Los tribunales constitucionales, en todo el mundo, son cautos a la hora de enmendar la plana a los gobiernos.

–Se busca un encaje...

–Por eso son frecuentes las interpretaciones conformes. No elimino una ley, pero debe interpretarse de tal manera...

–A usted se le conoce sobre como experto en derecho electoral. Y su ponencia para entrar en la Academia Asturiana de Jurisprudencia fue sobre el voto de emigrantes, muy bajo, ¿verdad?

–El número de votantes inscritos ha crecido hasta llegar a los dos millones y medio. Cuando se hizo la Constitución, el número era elevadísimo. Fueron en dos oleadas, primero después de la Primera Guerra Mundial, y después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Se dice que salieron más de dos millones de personas por razones de trabajo. Pienso que es un poco exagerada esa cifra. Gran parte han vuelto. El emigrante en sí, murió. Se han ido uniendo las leyes de nacionalización, como la de los sefardíes. Todos los partidos se pusieron de acuerdo con el voto rogado. Los partidos tenían la convicción de que se había despersonalizado el voto, que alguien votaba por ti. Eso puso dificultades en las comunidades iberoamericanas y el voto emigrante bajó. Entre el 5 y el 7 por ciento. Hace un año, se eliminó el voto rogado. Se pensaba que iba a volver el 20 por ciento o más, pero no se ha llegado más que al 10. Yo creo que no es un voto determinante , salvo que hubiese una movilización importante, y solo en ciertas ciudades.

–Estuvo en el Consejo General del Poder Judicial ¿Cómo debe elegirse?

–Yo siempre he defendido –y lo he hecho por escrito– que el modelo querido por la Constitución era la elección por los jueces. Es verdad que también cuando se cambió a lo que llamé como el modelo de la doble legitimidad, la preselección por los jueces y la elección parlamentaria, defendí que el modelo era constitucional. Lo que es evidente es que los jueces tienen que intervenir de forma determinante en la elección del Consejo, pero tiene que conseguirse el mayor grado de perfiles separados de los partidos, por la propia imagen ante la sociedad, que detecta claramente cuando hay derivas excesivamente partidistas en las instituciones. Eso hace que las instituciones pierdan crédito y es bueno que las instituciones sean creíbles, porque si no, las destrozamos, como dijo el otro día el presidente del Tribunal Supremo. La esclerosis institucional supone la muerte de la democracia.

–Pues hay varios integrantes del Consejo que han llegado directamente de los partidos.

–Sí, porque es una agencia de colocación. Hay una huida de la vida pública por parte de las grandes personalidades. No hay vocaciones, como en la Iglesia.

–Hubo mucha oposición por parte de la izquierda a que usted entrase en el Constitucional.

–Lo tengo olvidado. Fue un momento duro en lo personal, pero yo no soy rencoroso. Se me ha olvidado. La vida profesional demuestra que soy imparcial. Desde luego que nunca he sido militante. La única vinculación ha sido la propuesta para entrar en el Consejo. Uno tiene amigos no solo en un solo partido.