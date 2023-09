Toyota es la marca líder del mercado en vehículos electrificados y una de las más valoradas en la región. Y es que la firma japonesa sigue liderando la movilidad sostenible en España y continúa con la vista puesta en una sociedad futura sin emisiones de CO2. Desde hace más de 20 años apuesta por los vehículos híbridos eléctricos, manteniendo así su compromiso con el medio ambiente y ofreciendo a los clientes soluciones de movilidad que se adapten a sus necesidades. Asimismo, Toyota ha dado un paso más en contribuir positivamente a la promoción de energías sostenibles y bajas en carbono y a minimizar el impacto en los cambios medioambientales.

Bajo su visión "Beyond Zero", sitúa las tecnologías en torno al hidrógeno en primer plano, convirtiéndolo así en la fuente de energía principal de la sociedad del mañana. Por esta razón, el hidrógeno es un pilar imprescindible en el Desafío Medioambiental Toyota 2050, que va a contribuir de manera muy importante a conseguir uno de los principales objetivos fijados por la marca: crear una sociedad mejor sin emisiones a base de hidrógeno (H2).

Conseguir cero emisiones es un objetivo prioritario, pero no el único. Supone un paso más en el camino de Toyota hacia la electrificación, el cual empezó en 1997 con la tecnología híbrida eléctrica y se mantiene hoy en día con los híbridos enchufables, los coches eléctricos de batería y los vehículos eléctricos de pila de hidrógeno.

Marca líder en venta de vehículos electrificados con las más innovadoras tecnologías de vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos e hidrógeno, y apostando por la sostenibilidad del planeta, recientemente ha dado a conocer su "Concepto de movilidad de Toyota "., cuyos tres planteamientos esenciales para su consecución son la electrificación, la inteligencia y la diversificación. Para promover estos tres aspectos desde el punto de vista tecnológico, han ido desplazando recursos hacia los campos de desarrollo avanzado, e invirtiendo activamente en áreas de futuro desde 2016, cuando se puso en marcha el sistema de la compañía.

Mención merece también su Programa Toyota Relax, con hasta 15 años de garantía, el cual rompe en el sector diferenciándose de su competencia con productos de máxima fiabilidad.

bZ4X, primer coche 100% eléctrico de la gama bZ

En este punto, destaca el nuevo bZ4X, vehículo 100% eléctrico de la gama bZ. Se trata del primer vehículo eléctrico de batería de diseño específico y fabricación Toyota, con tracción total inteligente XMode, más de 450 km de autonomía y una batería que conservará el 90% de su capacidad tras diez años y que goza de una garantía Toyota para un millón de kilómetros. Se trata del primer modelo que Toyota desarrolla en base a la nueva plataforma TNGA para vehículos eléctricos.

Otra novedad destacad es la llegada a los concesionarios del nuevo C-HR., el modelo híbrido más vendido de España. Un todocamino que estrena generación e irrumpe en escena cargado de importantes novedades. Inicia su andadura comercial en el mercado español con motorizaciones HEV y PHEV y estrena nuevo diseño, más tecnología y sobre todo una nueva variante híbrida enchufable. Se suma a otras dos híbridas convencionales y además puede seleccionarse en opciones de tracción delantera o integral AWD-i. Está previsto que en próximamente llegue a los concesionarios, que contarán con unidades físicas y un "show road" para mostrarlo a los clientes

Servicio Renting Kinto One

Las formas de moverse están evolucionando, y también las de la sociedad. Para ofrecer soluciones surgió Kinto One, renting de coches de Toyota y Lexus que dispone de una amplia gama de soluciones inteligentes para simplificar la movilidad. Y es que con Kinto One no hay que preocuparse por nada. Sólo hay que escoger el coche que más se adapte a tus necesidades aprovechando todas las promociones de las que disponen, y del resto nos encargan ellos. Es decir, sólo tiene que elegir un coche de entre su amplia gama de vehículos, agregar los servicios que necesitas -asistencia en carretera, sustitución de neumáticos, gestión de multas, mantenimiento integral, seguro y servicio de cobertura total, vehículo de sustitución por inmovilización o de libre disposición, etc.– y disfrutar del viaje.

Desarrollos de pila de combustible

Toyota ha alcanzado un nuevo hito en su camino hacia un futuro sin carbono con la presentación de un prototipo de Hilux eléctrico con pila de combustible de hidrógeno. Su estreno supone una nueva demostración del amplio alcance de la estrategia poliédrica de Toyota de cara a una movilidad sin carbono, aplicando distintas motorizaciones —híbrido eléctrico, híbrido eléctrico enchufable, eléctrico de batería y eléctrico de pila de combustible— para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios y a varios entornos de funcionamiento en todo el mundo. Hilux es un icono global de la marca Toyota, con una reputación de fiabilidad y durabilidad excepcionales. El proyecto de desarrollo ha explorado cómo pueden mantenerse estas cualidades al tiempo que se adopta una nueva motorización eléctrica de pila de combustible, sin emisiones.

Asimismo, tras la colaboración entre Toyota Motor Europe (TME) y VDL Groep anunciada el pasado mes de mayo, las dos compañías han lanzado su primer camión de pila de combustible de demostración. Mediante la integración de su tecnología de pila de combustible en camiones de gran tonelaje de VDL, Toyota se propone descarbonizar sus operaciones logísticas en Europa.

El primer camión de demostración se utilizará para llevar a cabo pruebas en carretera y evaluar diversas mejoras de cara a los siguientes pasos del proyecto. VDL Groep está preparando otros cuatro camiones de pila de combustible, que utilizarán proveedores logísticos de Toyota como VOS Transport Group, CEVA, Groupe CAT y Yusen. Estas empresas de transporte contribuirán de forma sustancial al proyecto usando los camiones de hidrógeno en sus rutas logísticas diarias que pasen por Bélgica (Amberes), Francia (Lille), Alemania (Colonia) y Holanda (Ámsterdam y Róterdam). Cada una de las cuatro rutas cuenta al menos con una estación de repostaje de hidrógeno, así como con soluciones alternativas.

Este proyecto complementa las iniciativas de Toyota para descarbonizar sus operaciones logísticas y va en la línea de su objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad en carbono total para 2040. Más allá de la electrificación de sus turismos, la compañía considera muy útil colaborar con múltiples socios para acelerar la transición hacia una economía de hidrógeno sin emisiones sostenible y asequible. Por ello, entabla alianzas con empresas de todos los sectores de la movilidad y con diferentes competencias para probar y ofrecer soluciones fiables y eficientes.