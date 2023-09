"Avanzaremos hacia la autogestión de los centros de salud, tendrán mayor capacidad de decisión"

«Me gusta que me llamen Conchita. Concepción suena a mujer mayor. Nunca nadie me llamó Concepción, salvo un profesor de séptimo de EGB cuando se enfadaba», comenta con humor Conchita Saavedra Rielo (Lugo, 1967), primera mujer que ocupa el cargo de consejera de Salud del Principado. Ha asumido esta responsabilidad después de una legislatura al frente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y de otra como directora general de Planificación Sanitaria. Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y cuenta con experiencia en las urgencias hospitalarias.

–Es usted la primera mujer que se pone al frente de la Consejería de Salud. ¿Eso qué significa?

–Mucho orgullo y mucha responsabilidad por hacerlo bien. En el mundo sanitario en torno al 80 por ciento de los profesionales somos mujeres. Tenía su lógica que hubiera una mujer consejera; eso ya había ocurrido en otras comunidades.

–Destaque tres objetivos esenciales para esta legislatura.

–El objetivo principal es fortalecer y modernizar el sistema sanitario público para recuperar la confianza de la mayoría de la población asturiana. Tres prioridades claras son la atención primaria, las listas de espera y la salud mental.

–Cuando dice «recuperar la confianza», ¿significa que se ha perdido?

–Somos un modelo de éxito. La mayor parte de la población confía en el sistema sanitario público, pero sí es verdad que con la crisis sanitaria que hemos vivido, aunque el sistema ha funcionado muy bien, puede suceder que algunas personas hayan dejado de confiar tanto. Mi objetivo es que se recupere el nivel de satisfacción que teníamos.

–¿Qué se hará en el ámbito de la salud mental?

–Tenemos un Plan de Salud Mental para el periodo 2023-2030 y lo primero va ser presentarlo en la Junta. Vamos a trabajar en la organización de la red de salud mental de una manera muy participativa y hacer una ley de Salud Mental. Buscamos un enfoque más comunitario. No sólo hay que reforzar la parte asistencial, que lo haremos, sino promover la participación de toda la sociedad. Todos y todas tenemos que trabajar en la salud mental.

–¿Qué significa todos y todas?

–Todos los departamentos de gobierno, los ayuntamientos, las asociaciones, los usuarios, los profesionales, los colegios, los servicios sociales... Por eso queremos darle esa orientación comunitaria. Ahora mismo, lo que más preocupa es la salud mental infantil y juvenil, y ahí es muy importante trabajar con los ámbitos de Educación y de Servicios Sociales. Y también vamos a trabajar en una agenda única de suicidio.

–¿Agenda única?

–Significa trabajar de una forma multidisciplinar, interdepartamental, comunitaria... Que todos trabajemos en lo mismo, en unas mismas medidas, desde diferentes puntos de vista y en diferentes entornos y ámbitos del Principado.

–¿Cuál es el cambio con relación a lo que había hasta ahora?

–Que trabajaremos de una manera más coordinada porque tenemos que actuar fuera de lo que es el ámbito de asistencia. Siempre hemos tenido una gran coordinación y planificación, pero la agenda única indica que todos van a participar en ese trabajo para prevenir el suicidio.

–A algunos les ha sorprendido que en una misma dirección general se hayan incluido salud pública y salud mental. ¿Pierde peso la salud pública?

–No. La salud pública, y lo hemos visto durante la crisis sanitaria, tiene una importancia clave, especialmente en la prevención y la promoción de la salud. Añadimos la salud mental dentro del mismo ámbito porque entendemos que la orientación que tenemos que darle es, como decía antes, comunitaria, y por lo tanto vamos por el mismo camino en esa prevención y promoción de la salud, en la educación para la salud, en la creación de entornos saludables, en actividades comunitarias, en activos en salud. Todo eso tiene, digamos, la misma base, el mismo eje.

–¿Habrá una Ley de Salud Pública como la que reclamaba y dejó diseñada el anterior director general Rafael Cofiño?

–Va a haber una Ley de Salud Pública que va a marcar la forma de trabajar. Nos interesa que haya un sistema de vigilancia continua de alertas y emergencias sanitarias, y que queden muy claras las funciones de la salud pública y también la relación con el resto del Gobierno del Principado y con el resto de las entidades.

–¿Se tendrá en cuenta el borrador que dejó Rafael Cofiño?

–Se tendrá en cuenta todo. No podemos dejar de lado un trabajo que fue bien realizado. Haremos otro proceso participativo con todos los protagonistas.

–¿Le resultó llamativo que le nombraran un viceconsejero de Políticas Sanitarias?

–No me resultó llamativo porque yo nombré al viceconsejero.

–Alguien le diría que lo nombrara... ¿Usted lo quería?

–La estructura de la Consejería de Salud la pensamos nosotros, los que estamos en salud.

–¿Si el viceconsejero se dedica a «políticas sanitarias», la consejera qué va a hacer?

–Es una forma de estructurar la Consejería para poder abarcar todos los retos que queremos acometer. La consejera de Salud es la máxima responsable y, digamos, la que lidera el proyecto, y debajo de ella hay una estructura pensada para poder llevar a cabo todos esos retos que tenemos por delante.

–O sea, que en los anteriores equipos usted echaba de menos una figura con ese rango de viceconsejero...

–Sí, sí, pienso que tenemos mucho trabajo y que es necesario el apoyo de una viceconsejería.

–Salvo Rodríguez-Vigil ningún consejero de Salud ha repetido mandato. ¿Da usted por hecho que sólo estará cuatro años?

–No me lo planteo. Ahora mismo tengo cuatro años por delante para trabajar intensamente. No me planteo más allá.

–Esta presunta caducidad, entre comillas, a los cuatro años ¿supone un obstáculo en su cabeza para planificar y gobernar con visión de futuro?

–Ninguno. Los proyectos no son a cuatro años, son proyectos a futuro. Ahora mismo estamos empezando la década del cambio, diez años que tenemos que aprovechar con muchas oportunidades. No trabajamos de cuatro en cuatro años, sino pensando en el futuro.

–¿Le habría gustado abarcar en su Consejería los servicios sociales para lograr una mayor coordinación?

–Tanto mi compañera Melania Álvarez [consejera de Derechos Sociales y Bienestar] como yo tenemos bastante trabajo por delante. Lo importante no es que ambas cosas estén juntas en la misma estructura, sino que la coordinación exista. Hemos trabajado muy bien juntas en estos cuatro años y lo seguiremos haciendo.

–Tanto usted como el presidente Barbón se han autoencomendado la prioridad de revisar el mapa sanitario.

–El mapa sanitario tiene 40 años y en ese tiempo han cambiado muchas cosas: carreteras, comunicaciones, internet, telemedicina, nueva tecnología...

–Ahora hay ocho áreas sanitarias. ¿En cuántas se quedará?

–Aún no lo sé. Hay varios estudios previos. En algo tan importante queremos conseguir un consenso con todos los grupos políticos, con los ayuntamientos, con los profesionales, con los usuarios... Habrá un proceso de consultas y de participación para llegar a una decisión.

–¿Da por hecho que habrá un consenso? Algunos de sus antecesores lo intentaron y no lo consiguieron...

–Espero que haya un consenso.

–¿Y si no lo hay?

–Yo es que soy muy necia y creo que lo vamos a conseguir (risas). Si no es un consenso, sí una amplia mayoría.

–¿Se irá a tres o cuatro áreas, que es lo que proponían los estudios anteriores?

–Hay tres modelos posibles: un modelo de un área única, de tres y de cuatro áreas. Tendremos que ver.

–Por concretar un poco. ¿Qué pasará con los tres hospitales de las alas de Asturias?

–El modelo de hospitales comarcales es un modelo socialista y un referente para muchas otras comunidades. El hecho de que haya unos servicios básicos en cada uno de esos hospitales para las patologías más frecuentes confiere accesibilidad, evita desplazamientos y, además, ha demostrado científicamente que es más costo-efectivo. El coste de una cama en un hospital comarcal no tiene nada que ver con el de una cama en un hospital de referencia como, por ejemplo, el HUCA. Si tenemos un 26 por ciento de la población con más de 65 años no podríamos dar una buena respuesta disminuyendo el número de hospitales y haciéndolo todo en las zonas centrales. Por lo tanto, está claro que mantendremos los hospitales comarcales, incluso los reforzaremos.

–Hay voces que piden que se revisen a la baja las carteras de servicios de esos hospitales más pequeños. Argumentan que algunas especialidades médicas más específicas no necesitan estar cubiertas las 24 horas.

–No estoy de acuerdo. Vengo de trabajar en un hospital comarcal. Son hospitales con muy buenos profesionales, muy buenos servicios y unos resultados igual de buenos que cualquier otro hospital. Además, dan mucha confianza a la población. Yo mantendría los servicios que tenemos en los hospitales comarcales e incluso deberíamos reforzarlos. Eso no quita que haya coordinación o trabajo en red entre todos los hospitales.

–¿Hay suficientes médicos para cubrir esos hospitales como usted dice?

–Ahora mismo, el Ministerio de Sanidad está trabajando en definir qué es una zona de difícil cobertura, cuáles son los criterios, posibles formas de incentivación. En esos hospitales comarcales están trabajando profesionales más jóvenes que pasan una parte de su tiempo en los hospitales de referencia para no perder manos y trabajar con las nuevas tecnologías. Hay que buscar fórmulas que incentiven a los profesionales a estar en esas zonas.

–O sea, habrá médicos que trabajen a la vez en un hospital grande y otro pequeños...

–Ahora mismo ya hay unidades de gestión clínica compartidas entre hospitales. Y eso va a seguir haciéndose con independencia de la distribución en áreas sanitarias.

–El ministro de Sanidad comentó la semana pasada a este periódico que la colaboración entre sanidad pública y privada es esencial en España. ¿Cómo se articulará en Asturias?

–Nuestra Ley de Salud especifica que la sanidad privada en Asturias es subsidiaria y complementaria de la pública. Vamos a mantener esa situación. Ahora mismo, un 4 por ciento del presupuesto del Servicio de Salud (Sespa) se destina a hospitales ajenos. Unos 90 millones de euros al año. Y el 95 por ciento de ese 4 por ciento es para los centros concertados con la red hospitalaria pública. Lo que tenemos claro es que vamos a utilizar todos los recursos disponibles para atender las necesidades asistenciales de toda la población.

–¿Habrá más conciertos con el sector privado?

–Habrá los necesarios para que siga siendo complementario y subsidiario, pero también para responder a las necesidades asistenciales.

–¿Se prevén novedades en las retribuciones del personal?

–A finales de la legislatura pasada firmamos dos acuerdos importantes que en cierta manera nos situaban en una posición competitiva. Ahora vamos a medidas organizativas. Estamos trabajando en las carteleras de trabajo, permisos y licencias, en todo aquello que propicie una mejor conciliación familiar de nuestros profesionales. Y luego se está negociando con las organizaciones sindicales una convocatoria extraordinaria de carrera y desarrollo profesional.

–¿Qué novedades organizativas prevén en atención primaria?

–Tenemos una oportunidad muy importante en atención primaria. Se está avanzando en el liderazgo, con el nombramiento de los directores de equipo de atención primaria. Eso va a suponer un cambio, un avance hacia la autogestión de los centros de salud. Van a tener una mayor capacidad de decisión. Y luego está la especialidad en enfermería familiar y comunitaria. Acabamos de aprobar la categoría y estamos trabajando para que estén en la plantilla orgánica. Eso también va a suponer un cambio en cuanto a la orientación comunitaria. Y seguiremos trabajando en el modelo de urgencia extrahospitalaria.

–¿Se puede aumentar la capacidad de resolución de los centros de salud sin que antes haya un incremento de la plantilla de médicos?

–Tras los recortes del Gobierno del PP, hemos recuperado nuestra máxima capacidad docente y ahora mismo ya tenemos a 62 médicos de familia que van a terminar su formación en 2024. Estamos en el año de inflexión y a partir de 2024 habrá un aumento a nivel nacional de especialistas en medicina familiar y comunitaria que poco a poco irá ampliándose. Por otro lado, sí creo que se puede ayudar a que los centros de salud tengan una mayor resolución con todo el equipamiento que se está adquiriendo. Pero no solo es equipamiento, sino también darles la oportunidad de actualizar su formación.

–¿Qué plazos estima para la reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes?

–Los plazos que teníamos previstos. Seguimos la ruta que nos habíamos marcado. La primera fase tiene que estar lista en 2025 y habrá una segunda fase que todavía no tiene proyecto, pero irá a continuación.

–¿Qué otras inversiones importantes prevé en estos cuatro años?

–Las que ya estaban programadas. Prefiero especificarlas en mi comparecencia en la Junta. Estamos hablando de actuaciones en muchos centros de salud. Tenemos un proyecto muy ilusionante que se llama «Asturias saludable». Queremos que recoja todos los recursos que ofrece la región y que favorecen una buena salud: entorno, rutas, gastronomía, formas de vida... Vamos a trabajar desde Salud Pública y Salud Mental en una forma de comunicación en red con los ayuntamientos, la hostelería, los colegios... para crear ventanas en las que se visualicen toda la oferta saludable del Principado. Incluirá consejos de profesionales sanitarios y también aportaciones de ciudadanos. Y estamos trabajando en un proyecto de big data a cuatro años y con herramientas de inteligencia artificial en los ámbitos de la teledermatología, la teleoftalmología o la radiología que nos pueden dar mucho juego.