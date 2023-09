A los futuros maquinistas les ilusiona cruzar la variante de Pajares: "Mi padre no la vio, yo sí"

Sergio Álvarez Tascón es hijo y nieto de ferroviarios. Su abuelo trabajó en los talleres de Renfe y su padre Octavio lo hizo de maquinista. "Lo llevo en la sangre", explica este ovetense sobre su decisión a los 43 años de inscribirse en el curso para aprender a conducir un tren.

Él es uno de los 21 alumnos (dos mujeres y el resto, hombres) que componen la que será la primera promoción de aspirantes a maquinistas formada en Asturias y que completará sus estudios en el nuevo Centro de Formación de Oviedo, dirigido por Sergio Baquero y donde este miércoles empezaron las clases. El grupo tiene por delante diez meses de estudios, siete teóricos, en el aula, y tres prácticos, en las vías: son 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de conducción en trenes del Grupo Renfe en todos los servicios de Asturias (Cercanías, Ancho Métrico, Larga Distancia y Mercancías).

Cuando acabe y obtenga la licencia y el diploma que le acreditan para ejercer la profesión, Sergio Álvarez aspira a examinarse y acceder al cuerpo de maquinistas de Renfe. El día que logre ponerse al frente del primer tren y tenga que cubrir una larga distancia, una de sus grandes ilusiones es pasar por la variante ferroviaria de Pajares –a estas alturas pendiente de inaugurar, algo que se prevé el próximo mes de noviembre– para homenajear a su padre, que murió hace cuatro años sin poder usar la esperada infraestructura.

"Con él fuimos en tren muchas veces a León, a Alicante... La primera vez que salga de Asturias espero que sea por la variante y me acordaré mucho de él. Siempre me decía que él no la vería acabada, pero que yo sí y que pasaría por ella", explica, algo emocionado, este ovetense que hasta ahora ha trabajado de especialista de trenes, si bien lleva cuatro años tratando de acceder a los cursos de maquinista, y a punto estuvo de tirar la toalla al no lograr plaza. "Cuando vi que empezaban aquí, en Oviedo, me ilusioné y no lo dudé. Y aquí estoy. Es un curso duro, no es fácil lograr la licencia, porque la responsabilidad de conducir un tren es muy grande", explicó.

También muy ilusionada está Melisa Flórez, quien, con una niña de año y medio, ha logrado acceder al curso al primer intento, a sus 27 años. "Es una buena oportunidad laboral, conlleva un buen sueldo y también quiero ser referente para mi hija, pues de momento se ven pocas mujeres", explicó Flórez, también natural de Oviedo y también con familiares trabajando en el sector ferroviario.

Estos 21 alumnos en Asturias son parte de los 300, aproximadamente, que han iniciado el curso –cuesta unos 22.500 euros– en el resto de los centros de formación de Renfe –Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO)– repartidos por toda España. Constituyen la 17.ª promoción, la primera asturiana cuando concluya el curso, el próximo 15 de julio. Con ellos se superarán los 4.200 aspirantes a maquinistas formados por la ETPCO desde que comenzó su actividad en 2007, según datos de Renfe.

Una cosa es que Renfe los forme y otra que vayan a trabajar en la compañía, tal como reseña Sergio Baquero. Concluido el curso y obtenida la licencia y el diploma, hay que pasar un examen para lograr el título de maquinista, que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. "Y luego podrán optar a trabajar en Renfe o en cualquiera otra compañía", matiza el director del centro de formación ovetense, quien si bien no se atreve a hablar de garantías plenas de trabajo con el título, sí que resalta la renovación de plantilla que se avecina en el grupo con jubilaciones. Con todo, Baquero considera que los cursos de Renfe son suficientes para cubrir todas las plazas de maquinistas que necesita la compañía para cumplir sus servicios.

Los de la primera promoción asturiana que quieran trabajar en el grupo deberán esperar a la próxima convocatoria de empleo de Renfe, que la pasada primavera convocó oposiciones. El Sindicato de Maquinistas SEMAF-Asturias ha advertido de la falta de conductores, a lo que atribuye las cancelaciones de la semana pasada. Calculan que se necesitan unos 30 profesionales para cubrir los servicios en Asturias.