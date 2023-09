Cuando la ganadería va en la sangre

Román Romano Rozada es una ganadero de raza, de los que han continuado en la ganadería familiar como ha hecho también su hermano Manuel. Ambos están en Porrúa (Llanes), uno de los núcleos más importantes en cuanto a número de cabezas de ganado y de profesionales con vacas de carne. Son la cuarta generación. "Soy ganadero de toda la vida. Primero, mis bisabuelos y luego, mis güelos y mis padres. Aunque de los 15 a los 25 años estuve trabajando en construcción y montajes, al final lo que quería era continuar con el ganado, que es lo que siempre me llamó", cuenta Romano.

Recuerda que cuando prejubilaron a su madre de la ganadería, y contando él 25 años, se puso al frente como titular de la explotación Román Romano Rozada. "Yo continué con las vacas porque ya estaban en casa. Como ganadero familiar y vocacional, pues pude seguir. Pero pensar que hoy en día puedes partir de cero como ganadero en Asturias, tal y como están las cosas, es imposible", explica este profesional al frente de una ganadería de vacas asturiana de la montaña.

"Tengo también unas pocas vacas de la raza asturiana de los valles pero aquí, para este terreno, la más apropiada es la de la montaña por el monte nuestro. Estas vacas van al Cuera, más o menos, desde que se quita la nieve, cuando suben, hasta que vuelve a nevar. A nuestras vacas les gusta mucho el Cuera lo que pasa que es un puerto con mucha carga ganadera, aunque también de enorme calidad, Las vacas lo quieren mucho", explica.

En cuanto a ayudas y subvenciones, Román Romano afirma que "lo que dan a la incorporación está claro que no las vas a desperdiciar y son útiles en su momento, pero claro, en general las ayudas son amarres y compromisos así que, si puedes pasar sin ellas, mejor".

No oculta que el sector, en Asturias, no pasa por el mejor momento. "El invierno pasado fue malo, pero éste que entra va a ser peor. Basta la subida de los precios en los forrajes. Como ya señaló mi hermano, en su momento, influye el tema de la sequía pero bueno, la veza está carísima y el pienso, también. Todo nos sube, a los ganaderos, menos el precio de la carne que no va en la misma proporción que se nos incrementan los costes. Esto es algo insostenible. Yo sigo siendo ganadero y lo seré mientras pueda, es cierto, pero bueno, a ver lo que duramos".

Otro de los problemas gordos, como el mismo lo califica, "es el lobu, porque bueno el forraje podemos pensar que ye algo puntual por el problema de la seca, pero lo del lobu, no. Cada vez hay más, hasta se meten en los pueblos. Eso si que va a ser la ruina total del ganadero porque la gente se desespera. Y luego está el oso también, que cada vez hay más", explica.

Y añade: "Antes iban al Cuera cabres que venían de todos lo laos y hasta 2.000 ovejas. Hoy las mayadas son toda argomales, cabras quedan cuatro y ovejas igual. La vaca no castiga tanto el matorral, les gusta más la campera, es el ganado menudu, la reciella, el que castiga el matorral, y no hay ya prácticamente ningunu", añade.

Manuel Romano cree que la situación de los ganaderos "es mala y se está poniendo peor. Los ganaderos sólo pedimos a los que están en las oficinas, en la ciudad, que se acuerden algo más de los pueblos y que vinieran aquí a conocer de primera mano nuestro día a día. Es muy guapu hacer las normas desde allí, pero luego la vida aquí es totalmente diferente", señala. En cuanto a los que quieren empezar en su sector repite, como al principio, que desde cero, es imposible hoy en día. "Es muy complicado, salvo que heredes una ganadería familiar y te conviertas en continuador, o que alguien cercano, algún vecino por ejemplo, decida jubilarse y la cojas tú, pero vaya, está la cosa complicada", asevera, aunque también matiza que él, mientras pueda, continuará al frente de un oficio que ama y lleva en la sangre.