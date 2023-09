La cosecha de miel en Asturias, adelantada y desigual entre la costa y la zona de interior

La cosecha de miel en Asturias de este año va por zonas. En la zona interior, de montaña, la sequía de finales de julio y hasta mediados de agosto ha mermado algo la producción, pues la seca afecta a la floración, mientras que en la zona costera no se ha visto tan afectada. Así las cosas, en el consejo regulador de Miel de Asturias –con Identificación Geográfica Protegida (IGP)– no tienen muy claro cómo resultará el balance final a la espera de contar con todos los datos del centenar de productores y envasadores adscritos a esta etiqueta de calidad que cumple un año de andadura en breve.

Julio Fernández, apicultor y presidente del consejo regulador, apura estos días su cosecha y apunta que incluso él tiene variaciones en la cantidad recogida de unas colmenas a otras, en función de su ubicación. Cuenta con más de una veintena. Lo que sí es general es que este 2023 se ha adelantado la recogida de miel y en muchos lugares ya han concluido o están a punto.

La IGP recogió el pasado año unos 250.000 kilos. "Esperamos certificar algo más, no porque vaya a haber más miel en general, sino porque hemos sumado socios y eso es siempre bueno", explica Julio Fernández. En su primer año de andadura, el presidente hace un balance positivo. "Poco a poco la gente se conciencia de unirse al consejo regulador y eso es bueno porque hace fuerte nuestra profesión y unidos todo es mejor. Yo animo a los que no están a apuntarse. Hay mucha gente que vive de la miel y no está en la IGP, sería deseable que se unieran", recalca Fernández. También pone la vista el apicultor en el consumidor, al que anima a "comprar miel asturiana con sello de la IGP, una marca de calidad y que da un valor añadido extra".

Por lo demás, los apicultores dejan atrás un año en el que, si bien ha sido menor el impacto, la avispa asiática ha seguido haciendo de las suyas entre las abejas. "Su presión se adelantó y ha habido producciones mermadas. Se ha reducido algo la producción no obstante por culpa de ella. Hay que frenarla más".