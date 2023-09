La dulzura de churros y chuches se amarga por la inflación

Manuel Gutiérrez Santos lleva haciendo churros toda la vida junto a su mujer, Ana Bella Donaire, al frente de la churrería Esmeralda que, desde siempre, abre a sus clientes en el paseo de los Álamos, en Oviedo. Son los continuadores de una importante saga familiar de churreros que inició, en su día, la madre de Ana, Esmeralda. Durante las fiestas de San Mateo han vuelto a contar con sus incondicionales de siempre además de un nuevo público que se acercó a comprar sus famosos churros al precio, este año, de 3,5 euros la docena. "El año pasado lo subimos 50 céntimos porque no nos quedó más remedio con la subida de todas las materias primas, una crecida que continúa, sobre todo, en los últimos meses de este año", señala este profesional.

En lo que va de 2023 no lo han vuelto a subir y están intentando contener los precios pero no resulta fácil. "Ha subido y sigue subiendo todo, como el aceite de girasol. Nosotros, como el cien por cien de los churreros, freímos con un aceite de girasol alto oleico que es especial para ello, aguanta más la temperatura, se quema más tarde y no tiene prácticamente sabor, como puede ser el de oliva. Pero subió también mucho la harina con la guerra de Ucrania, no olvidemos que de allí viene mucho trigo, y el azúcar subió el doble respecto al año pasado por estas fechas. Entonces estaba a 60 céntimos y ahora a 1,30 como mínimo. Sin embargo nosotros seguimos contenido el precio lo que podemos, de momento", explica Gutiérrez.

Sobre si el incremento del precio ha rebajado el número de clientes, Gutiérrez afirma: "Aquí llevamos 30 años, en el Campo, vendiendo churros cada día, y con eso lo digo todo. No puedo más que dar las gracias a los ovetenses". Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que el precio del aceite de oliva se incrementó un 50% y el del azúcar un 42%, en el último año. El litro de aceite de girasol, que en agosto de 2021 costaba 1,32 euros cuesta hoy 1,55 euros y sigue en subida.

Y de ello no se libran las chuches, golosinas y caramelos, que están sufriendo, como explica una profesional del gremio, Margarita Fernández, que hace 40 años abrió su tienda Tutti Frutti en la calle Cimadevilla, en Oviedo, una subida sangrante. "En los últimos años, y no sé si por la pandemia es llamativo. El año pasado estuvieron como contenidos y, en los que va de 2023, tenemos una subida casi todas las semanas. Trato de contener el precio, pero es muy difícil porque tienes un artículo a determinado coste y a la siguiente semana haces el mismo pedido y te viene con aumento, y a la semana siguiente igual, con lo que, en algunos casos, no te queda otro que subirlo en la venta, y da mucha rabia, la verdad", explica.

Los productos sin azúcar, sin gluten o sin lactosa, han experimentado un aumento en ventas donde la reina sigue siguiendo la gominola. El que más se ha encarecido "son los frutos secos, sobre todo los fritos, no sé si será por el precio del aceite". Recuerda como la crisis llevó al cierre de fábricas tan emblemáticas como "La Asturiana", cuyos caramelos de eucalipto le sigue pidiendo la gente. Lejos quedan aquellos primeros años en que los que triunfaban eran los chicles "bazooka", los cacahuetes con cáscara y las chufas, estas últimas hoy, como señalan esta profesional "a un precio tan alto que casi no podemos ni adquirirla".