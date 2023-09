El Gobierno negocia con Bruselas retirar el plan para cobrar peajes en todas las autovías, que afecta a la "Y" o la Transcantábrica

Sí, no, sí y otra vez no... de momento. Salvo que haya un nuevo cambio en las próximas horas, no habrá que pagar peaje el año que viene en todas las autovías españolas, incluidas las que ahora son gratuitas. El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que ha pactado con la Comisión Europea retirar la obligación de implantar el pago por uso en todas las vías españolas de alta capacidad, recogida en el Plan de Recuperación.

Aunque al cierre de esta edición el acuerdo todavía no estaba definitivamente cerrado y aún había algunos "flecos" pendientes, el Ejecutivo daba por hecho que Bruselas acabará aceptando la "medida de gracia" solicitada por España, que a cambio se compromete a impulsar un plan para potenciar el uso del ferrocarril para el transporte tanto de personas como de mercancías, así como la creación de "autopistas ferroviarias" allá donde resulte factible y exista un "verdadero" interés comercial. Asturias está de momento excluida del mapa de "autopistas ferroviarias" que ha diseñado del Gobierno central, lo que ha provocado quejas y críticas del empresariado. El pago por uso en todas las autopistas y autovías españolas fue una de las condiciones que impuso la Unión Europea para que España recibiera los fondos del Plan de Recuperación, que en conjunto pueden ascender a 140.000 millones de euros para reformas e inversiones entre 2021 y 2026, de los cuales 69.528 corresponden a transferencias no reembolsables y el resto a créditos disponibles. Entre las medidas comprometidas por el Gobierno español para garantizar la devolución de los créditos figuró el pago por uso en todas las vías de alta capacidad de la red estatal. La excusa del Gobierno, que hacen falta más ingresos para afrontar el mantenimiento de las carreteras y que deben asumirlos quienes las utilizan. ¿Cuánto ahorrarán los asturianos si finalmente no hay peajes en autovías como la del Cantábrico (A-8) o la "Y" A-66? Resulta difícil de establecer porque el Gobierno nunca ha desvelado de manera oficial sus planes. Pero se han escuchado varias cifras. La patronal de la constructoras y las concesionarias de peajes, Seopan, propuso en 2020 una tasa de 9 céntimos por kilómetro para los turismos y 19 céntimos para los vehículos pesados. Esta propuesta generó el frontal rechazo del sector del transporte, honda preocupación entre los conductores en general y fortísimas críticas del PP y otros partidos de la oposición. Esos 0,09 euros por kilómetro obligarían a pagar, por ejemplo, 2,7 euros por cada viaje Oviedo-Gijón, 3,4 euros por recorridos como Avilés-Oviedo o Gijón-Mieres, 4,2 euros por Villaviciosa-Oviedo, casi 10 euros por Oviedo-Llanes, 15,4 euros por el trayecto Luarca-Llanes y 21,3 euros por cruzar Asturias por la autovía del Cantábrico, desde Bustio, en Ribadedeva al puente de Todos los Santos, que marca el límite con Galicia. Seopan reducía un año más tarde su propuesta inicial y la dejaba en 3 céntimos para los coches y 14 céntimos para camiones y autobuses, según indicó entonces una media de lo que ya se cobraba en la mayor parte de los países de la Unión Europea (UE). Los tres céntimos por kilómetro implicarían pagos de 0,9 euros por trayectos como Oviedo-Gijón y Pola de Lena-Oviedo, 1,8 euros por Ribadesella-Pola de Siero, 1,9 euros por Avilés-Luarca y 7 euros por atravesar Asturias por la Transcantábrica. No obstante, Seopan proponía aplicar bonificaciones horarias. Los transportistas asturianos siempre se han manifestado en contra de generalizar el pago de peajes. Consideran que los impuestos a los combustibles de automoción ya le reportan al Gobierno unos ingresos de unos 11.000 millones cada año, más que suficientes para afrontar la conservación de las carreteras.