Última lección de Juan Vázquez: "El progreso y el bienestar de España hay que pelearlos cada día"

Sostiene Juan Vázquez (Boo de Aller, 1952) que siempre queda una última clase por dar y una última lección por recibir. Así que se resiste a pensar que la que él ofreció este viernes a primera hora en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, ante más de 70 alumnos de segundo curso, haya sido su última actividad docente. "Supongo que alguna más daré de forma ocasional o me seguirán llamando para cosas", puntualiza.

Pero oficialmente ha sido así, la última clase. Juan Vázquez García, profesor emérito desde julio de 2022, catedrático de Economía Aplicada desde 1982 y exrector (2000-2008), acaba de posar por última vez la tiza sobre su mesa, en el aula 55 de la facultad, en El Cristo. Aunque sea ésta una forma simbólica de decirlo, pues el modo de dar clase en 1977 cuando se estrenó con 25 años en la docencia en la Universidad asturiana ha cambiado mucho, y los ordenadores y tabletas electrónicas han sustituido a libretas y encerados. "Yo me he acostumbrado bien a esto. Obviamente soy de una generación muy anterior a los ordenadores, más bien de la tiza, pero he llevado bien este cambio técnico. No tanto el del mensaje que conllevan las nuevas tecnologías, que en general son buenas, pero les tengo cierto miedo por su capacidad de manipulación de la información, la tergiversación de la que son capaces las redes, su demagogia...", explica a modo de advertencia el exrector.

Economía española y de la Unión Europea (UE) es la asignatura con la que se ha despedido, con un balance de su evolución que de alguna manera ha sido también un repaso de su trayectoria profesional. "En el aula he vivido los periodos de bonanza, de crisis, del paro acusado, de la inflación que vino y se fue y ahora vuelve...", describe.

¿Y el balance? "Es bueno. Tenemos un país avanzando después de partir de una posición muy pobre. Ahora estamos plenamente homologados con el resto de economías europeas", sostiene. Por eso mismo, porque el balance de los últimos 40 años es "positivo", dice, le cuesta entender actitudes cada vez más presentes "que ponen en cuestión la Transición, a mi modo de ver uno de los periodos más excepcionales, fruto de los que son los buenos niveles de renta y el avance de ahora. Yo siempre la reivindico". Pero nada que ver esta defensa, aunque alguien pueda pensarlo, con que Juan Vázquez piense quizás en volver a la política –fue candidato regional de Ciudadanos en 2019– ahora que tendrá algo más de tiempo. "Para nada, siempre he tenido esa vis de gestor, que desarrollé como rector, pero con eso me quedo", apunta.

No obstante, no esquiva entrar en la materia y abordar la, como poco, "inestable" situación actual de España. "Creo que hay serio riesgo de perder y malbaratar los avances logrados en la economía y la sociedad española. Lamento que se haya perdido una opción de centro como Ciudadanos. Porque hoy se ve que sería más necesaria que nunca para dar estabilidad al país y no estar en manos de lo que estamos. No entiendo como los dos grandes partidos que representan a la mayoría de los españoles no se ponen de acuerdo".

Hace balance Vázquez de la evolución de la enseñanza, de la economía, de la política y, por supuesto, también de la Universidad, de la que se muestra orgulloso. "Pasa como con el país, la institución académica que tenemos hoy en día es mucho mejor que la de décadas atrás. Hay gran nivel en calidad, compromiso e implicación social", opina.

Aunque también hay un "pero" para quien llegó a ser presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas: "La Universidad corre el riesgo de perder justamente su esencia. Siempre se ha caracterizado por ir delante de la sociedad, pero ahora creo que va a remolque, perdemos la capacidad de pensar, de transmitir valores, porque todo va más rápido con las nuevas tecnologías que lo aceleran todo. Y la Universidad no debe olvidarse que debe ser un refugio para las libertades, los valores y el pensamiento".

Se va el profesor de las aulas contento y satisfecho por la cantidad de alumnos que ha enseñado. Miles, calcula, han pasado por sus manos, algunos conocidos y con cargos relevantes como Manuel Campa, actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea; Mauro Guillén, catedrático en las universidades de Cambridge y Pennsylvania; o Ana Isabel Fernández, Catedrática de Economía Financiera y actual presidenta de la Fundación "Princesa de Asturias". "Pero también me gusta mucho encontrarme a los anónimos, ayer mismo una chica en la calle me dijo que hacía 30 años le había dado clase, ahora es una alta directiva en una empresa. Son muchos los que se acercan por la calle a saludarme. Siempre me ha gustado mucho la enseñanza, quizás porque soy hijo de maestra".

Los que le escucharon este viernes fueron estudiantes de 18 y 19 años. Y para ellos, aparte de la lección económica, ha querido dejarles también una lección de vida: "Es una generación para la que esta estabilidad política, económica es lo normal, se creen que es un bien natural incuestionable. Y yo me he esforzado en hacerles ver que no, deben saber que los logros son reversibles y puede haber un retroceso en el progreso y el bienestar, por los que hay que pelear cada día".