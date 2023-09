“La aministía no es justificable”, ha dicho en Madrid el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien encabeza la delegación procedente del Principado que participa en el multitudinario acto de Madrid en contra del posible perdón a las penas de los responsables del Procés.

“Somos una enorme delegación de asturianos los que venimos hoy a este gran acto del Partido Popular que es un acto de concordia y también un acto en el que queremos decir no a determinados comportamientos”, ha señalado Queipo, para quien “No todo es válido, no todo es justificable. La amnistía no es justificable”.

El posible perdón del Gobierno, condición para que los independentistas catalanes de Junts respalden una investidura de Pedro Sánchez, “nos afecta a todos como españoles: a los andaluces, a los extremeños, a los madrileños y también a los asturianos”, sostiene Queipo.

La delegación asturiana ha estado formada por cinco autobuses, además de decenas de vehículos particulares. Cargos orgánicos e institucionales del partido se han desplazado a Madrid. También han participado en el acto asturianos residentes en Madrid: “Se están acercando a este encuentro que organiza el Partido Popular para decir todos alto y claro, con una sola voz, no a la amnistía y sí a la igualdad entre españoles”, ha dicho Queipo.